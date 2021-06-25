Посол Белоруссии в Сербии прокомментировал запрет на полеты
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 белорусской авиакомпании "Белавиа" в национальном аэропорту "Минск"
© Sputnik / Виктор Толочко
Посол Белоруссии заявил, что не понимает решения Сербии о запрете полетов белорусских компаний
БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Официальный Минск с непониманием воспринял присоединение Сербии к запрету на полеты белорусских авиакомпаний над воздушным пространством ЕС и других стран, надеется на пересмотр этого решения, сообщил РИА Новости посол Белоруссии в Сербии, Северной Македонии и Черногории по совместительству Валерий Брылёв.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил ранее, что Сербия, Северная Македония, Черногория, Албания, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к решению Европейского союза, касающемуся запрета для белорусских авиаперевозчиков на использование воздушного пространства и аэропортов ЕС.
"В Беларуси восприняли решение Сербии о присоединении к ограничительным мерам в отношении нашего государства с непониманием. Оно не соответствует ни высокому уровню межгосударственного диалога, ни межправительственному соглашению о воздушном сообщении. Надеемся на пересмотр данного решения", - заявил посол.
По его словам, Белоруссию и Сербию связывают традиционно дружественные связи, и белорусская сторона всегда нацелена на их укрепление. "Уверен, что потенциал наших отношений далеко не исчерпан", - отметил глава диппредставительства.
"Девятого июня на военном аэродроме "Батайница" состоялась церемония приема-передачи военно-воздушным силам сербской армии четырех самолетов "МиГ-29", прошедших капитальный ремонт и модернизацию на предприятиях Беларуси. Мероприятие прошло в торжественной обстановке в присутствии руководства военного ведомства Сербии. Более того, совместно с сербскими и российскими военнослужащими 16-18 июня в Краснодарском крае мы успешно провели активную фазу военных учений "Славянское братство-2021". Все указывает на то, что перспективы сотрудничества в этой области достаточно обширны", - подытожил Брылёв.
Европейский союз 4 июня официально принял решение по введению запрета на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства, а также аэропортов Евросоюза из-за инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Rayanair в Минске 23 мая и задержанием Романа Протасевича (основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta) и его подруги Софьи Сапеги. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии на саммите 24 мая приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Евросовет призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом.