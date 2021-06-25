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Посол Белоруссии в Сербии прокомментировал запрет на полеты

Посол Белоруссии в Сербии прокомментировал запрет на полеты - РИА Новости, 25.06.2021

Посол Белоруссии в Сербии прокомментировал запрет на полеты

Официальный Минск с непониманием воспринял присоединение Сербии к запрету на полеты белорусских авиакомпаний над воздушным пространством ЕС и других стран,... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:49

2021-06-25T11:49

2021-06-25T11:49

протесты в белоруссии

задержание основателя telegram-канала nexta

санкции

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БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Официальный Минск с непониманием воспринял присоединение Сербии к запрету на полеты белорусских авиакомпаний над воздушным пространством ЕС и других стран, надеется на пересмотр этого решения, сообщил РИА Новости посол Белоруссии в Сербии, Северной Македонии и Черногории по совместительству Валерий Брылёв.Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил ранее, что Сербия, Северная Македония, Черногория, Албания, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к решению Европейского союза, касающемуся запрета для белорусских авиаперевозчиков на использование воздушного пространства и аэропортов ЕС."В Беларуси восприняли решение Сербии о присоединении к ограничительным мерам в отношении нашего государства с непониманием. Оно не соответствует ни высокому уровню межгосударственного диалога, ни межправительственному соглашению о воздушном сообщении. Надеемся на пересмотр данного решения", - заявил посол.По его словам, Белоруссию и Сербию связывают традиционно дружественные связи, и белорусская сторона всегда нацелена на их укрепление. "Уверен, что потенциал наших отношений далеко не исчерпан", - отметил глава диппредставительства.Решение по запрету полетов над сербским воздушным пространством произошло в том же месяце, когда Белоруссия передала Сербии в дар четыре истребителя МиГ-29 и провела с ней и РФ совместные военные учения в России."Девятого июня на военном аэродроме "Батайница" состоялась церемония приема-передачи военно-воздушным силам сербской армии четырех самолетов "МиГ-29", прошедших капитальный ремонт и модернизацию на предприятиях Беларуси. Мероприятие прошло в торжественной обстановке в присутствии руководства военного ведомства Сербии. Более того, совместно с сербскими и российскими военнослужащими 16-18 июня в Краснодарском крае мы успешно провели активную фазу военных учений "Славянское братство-2021". Все указывает на то, что перспективы сотрудничества в этой области достаточно обширны", - подытожил Брылёв.Европейский союз 4 июня официально принял решение по введению запрета на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства, а также аэропортов Евросоюза из-за инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Rayanair в Минске 23 мая и задержанием Романа Протасевича (основателя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta) и его подруги Софьи Сапеги. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии на саммите 24 мая приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Евросовет призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом.

https://ria.ru/20210610/yaponiya-1736391224.html

https://ria.ru/20210607/serbiya-1735931664.html

https://ria.ru/20210625/sanktsii-1738520030.html

сербия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, санкции, сербия, белоруссия, в мире