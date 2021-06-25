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Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму
Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму - РИА Новости, 25.06.2021
Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму
Муниципального депутата Илью Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму по решению окружной комиссии, ему отказано в открытии счета кандидата в банке, сообщил РИА... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T10:54
2021-06-25T11:14
дмитрий реут
россия
мосгоризбирком
элла памфилова
госдума рф
московская городская дума
илья яшин
политика
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Муниципального депутата Илью Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму по решению окружной комиссии, ему отказано в открытии счета кандидата в банке, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование на выборах в Госдуму и на других выборах в единый день голосования предлагается провести в три дня - с 17 по 19 сентября, ЦИК утвердил это решение. В свою очередь, Мосгоризбирком 18 июня назначил довыборы в Мосгордуму по двум округам на 19 сентября."По решению окружной комиссии Илье Яшину отказали в открытии счета. Вследствие этого он не может участвовать в довыборах в Мосгордуму", - сообщил Реут.Согласно постановлению ЦИК, кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, обязан открыть в субъекте Российской Федерации, где образован одномандатный избирательный округ, на основании договора банковского счета в кредитной организации, указанной окружной избирательной комиссией, специальный избирательный счет для формирования своего избирательного фонда после уведомления соответствующей окружной избирательной комиссии о своем выдвижении.
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дмитрий реут , россия, мосгоризбирком, элла памфилова, госдума рф, московская городская дума, илья яшин, политика
Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму
10:54 25.06.2021 (обновлено: 11:14 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлен федерального политсовета движения "Солидарность" Илья Яшин
Член федерального политсовета движения Солидарность Илья Яшин - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Муниципального депутата Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Муниципального депутата Илью Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму по решению окружной комиссии, ему отказано в открытии счета кандидата в банке, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование на выборах в Госдуму и на других выборах в единый день голосования предлагается провести в три дня - с 17 по 19 сентября, ЦИК утвердил это решение. В свою очередь, Мосгоризбирком 18 июня назначил довыборы в Мосгордуму по двум округам на 19 сентября.
"По решению окружной комиссии Илье Яшину отказали в открытии счета. Вследствие этого он не может участвовать в довыборах в Мосгордуму", - сообщил Реут.
Согласно постановлению ЦИК, кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, обязан открыть в субъекте Российской Федерации, где образован одномандатный избирательный округ, на основании договора банковского счета в кредитной организации, указанной окружной избирательной комиссией, специальный избирательный счет для формирования своего избирательного фонда после уведомления соответствующей окружной избирательной комиссии о своем выдвижении.
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