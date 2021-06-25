https://ria.ru/20210625/yashin-1738554248.html
Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму
Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму - РИА Новости, 25.06.2021
Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму
Муниципального депутата Илью Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму по решению окружной комиссии, ему отказано в открытии счета кандидата в банке, сообщил РИА... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T10:54
2021-06-25T10:54
2021-06-25T11:14
дмитрий реут
россия
мосгоризбирком
элла памфилова
госдума рф
московская городская дума
илья яшин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151161/25/1511612525_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_6ae6ab0ec35b509572a2192f12c73dad.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Муниципального депутата Илью Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму по решению окружной комиссии, ему отказано в открытии счета кандидата в банке, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование на выборах в Госдуму и на других выборах в единый день голосования предлагается провести в три дня - с 17 по 19 сентября, ЦИК утвердил это решение. В свою очередь, Мосгоризбирком 18 июня назначил довыборы в Мосгордуму по двум округам на 19 сентября."По решению окружной комиссии Илье Яшину отказали в открытии счета. Вследствие этого он не может участвовать в довыборах в Мосгордуму", - сообщил Реут.Согласно постановлению ЦИК, кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, обязан открыть в субъекте Российской Федерации, где образован одномандатный избирательный округ, на основании договора банковского счета в кредитной организации, указанной окружной избирательной комиссией, специальный избирательный счет для формирования своего избирательного фонда после уведомления соответствующей окружной избирательной комиссии о своем выдвижении.
https://ria.ru/20210417/shaposhnikov-1728764899.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151161/25/1511612525_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_243601e02fbdc9c0a45dee8809c1a5aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий реут , россия, мосгоризбирком, элла памфилова, госдума рф, московская городская дума, илья яшин, политика
Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму
10:54 25.06.2021 (обновлено: 11:14 25.06.2021)
Муниципального депутата Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму