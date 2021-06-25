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Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму

Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму - РИА Новости, 25.06.2021

Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму

Муниципального депутата Илью Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму по решению окружной комиссии, ему отказано в открытии счета кандидата в банке, сообщил РИА... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T10:54

2021-06-25T10:54

2021-06-25T11:14

дмитрий реут

россия

мосгоризбирком

элла памфилова

госдума рф

московская городская дума

илья яшин

политика

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Муниципального депутата Илью Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму по решению окружной комиссии, ему отказано в открытии счета кандидата в банке, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование на выборах в Госдуму и на других выборах в единый день голосования предлагается провести в три дня - с 17 по 19 сентября, ЦИК утвердил это решение. В свою очередь, Мосгоризбирком 18 июня назначил довыборы в Мосгордуму по двум округам на 19 сентября."По решению окружной комиссии Илье Яшину отказали в открытии счета. Вследствие этого он не может участвовать в довыборах в Мосгордуму", - сообщил Реут.Согласно постановлению ЦИК, кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, обязан открыть в субъекте Российской Федерации, где образован одномандатный избирательный округ, на основании договора банковского счета в кредитной организации, указанной окружной избирательной комиссией, специальный избирательный счет для формирования своего избирательного фонда после уведомления соответствующей окружной избирательной комиссии о своем выдвижении.

https://ria.ru/20210417/shaposhnikov-1728764899.html

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дмитрий реут , россия, мосгоризбирком, элла памфилова, госдума рф, московская городская дума, илья яшин, политика