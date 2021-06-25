https://ria.ru/20210625/whatsapp-1738562906.html

WhatsApp для Android досталась эксклюзивная функция iPhone

WhatsApp для Android досталась эксклюзивная функция iPhone - РИА Новости, 25.06.2021

WhatsApp для Android досталась эксклюзивная функция iPhone

Android-версия популярного мессенджера WhatsApp получит возможность быстро пересылать наборы стикеров контактам. Об этом сообщает портал WABetaInfo. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:35

2021-06-25T11:35

2021-06-25T11:35

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Android-версия популярного мессенджера WhatsApp получит возможность быстро пересылать наборы стикеров контактам. Об этом сообщает портал WABetaInfo.Функция замечена в бета-версии приложения для Android под номером 2.21.13.15. При открытии наборов стикеров у пользователей теперь появляется кнопка "Вперед", через которую и можно поделиться ими со своими друзьями. Ранее опция была эксклюзивом для iPhone и iPad.Пока функция несовместима со сторонними стикер-паками. Но, как обещают в WhatsApp, эта проблема в ближайшее время будет решена.Сейчас расширенная возможность работы со стикерами доступна только зарегистрированным бета-тестерам. В скором времени она появится в общедоступном обновлении приложения WhatsApp для Android-устройств.

https://ria.ru/20210617/whatsapp-1737388973.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

whatsapp inc., apple iphone, apple ipad, google android, технологии