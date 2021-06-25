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Наука
https://ria.ru/20210625/whatsapp-1738562906.html
WhatsApp для Android досталась эксклюзивная функция iPhone
WhatsApp для Android досталась эксклюзивная функция iPhone - РИА Новости, 25.06.2021
WhatsApp для Android досталась эксклюзивная функция iPhone
Android-версия популярного мессенджера WhatsApp получит возможность быстро пересылать наборы стикеров контактам. Об этом сообщает портал WABetaInfo. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T11:35
2021-06-25T11:35
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Android-версия популярного мессенджера WhatsApp получит возможность быстро пересылать наборы стикеров контактам. Об этом сообщает портал WABetaInfo.Функция замечена в бета-версии приложения для Android под номером 2.21.13.15. При открытии наборов стикеров у пользователей теперь появляется кнопка "Вперед", через которую и можно поделиться ими со своими друзьями. Ранее опция была эксклюзивом для iPhone и iPad.Пока функция несовместима со сторонними стикер-паками. Но, как обещают в WhatsApp, эта проблема в ближайшее время будет решена.Сейчас расширенная возможность работы со стикерами доступна только зарегистрированным бета-тестерам. В скором времени она появится в общедоступном обновлении приложения WhatsApp для Android-устройств.
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60
whatsapp inc., apple iphone, apple ipad, google android, технологии

WhatsApp для Android досталась эксклюзивная функция iPhone

11:35 25.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Android-версия популярного мессенджера WhatsApp получит возможность быстро пересылать наборы стикеров контактам. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Функция замечена в бета-версии приложения для Android под номером 2.21.13.15. При открытии наборов стикеров у пользователей теперь появляется кнопка "Вперед", через которую и можно поделиться ими со своими друзьями. Ранее опция была эксклюзивом для iPhone и iPad.
Пока функция несовместима со сторонними стикер-паками. Но, как обещают в WhatsApp, эта проблема в ближайшее время будет решена.
Сейчас расширенная возможность работы со стикерами доступна только зарегистрированным бета-тестерам. В скором времени она появится в общедоступном обновлении приложения WhatsApp для Android-устройств.
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НаукаWhatsApp Inc.Apple iPhoneApple iPadGoogle AndroidТехнологии
 
 
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