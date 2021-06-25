https://ria.ru/20210625/vypusknoy-1738569173.html

Хабенский, Деревянко, Оксана Федорова поздравят выпускников школ

Хабенский, Деревянко, Оксана Федорова поздравят выпускников школ - РИА Новости, 25.06.2021

Хабенский, Деревянко, Оксана Федорова поздравят выпускников школ

Всероссийский выпускной в онлайн-формате состоится 25 июня, выпускников ожидают поздравления от министра просвещения РФ Сергея Кравцова, российских... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:02

2021-06-25T12:02

2021-06-25T12:06

культура

павел деревянко

новости культуры

хор турецкого

оксана федорова

константин хабенский

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Всероссийский выпускной в онлайн-формате состоится 25 июня, выпускников ожидают поздравления от министра просвещения РФ Сергея Кравцова, российских знаменитостей: актеров Константина Хабенского и Павла Деревянко, телеведущей Оксаны Федоровой, а также записанная специально для этого события группой DaBro и "Хором Турецкого" песня, сообщает пресс-служба Минпросвещения.В праздничный день все желающие с 12.00 до 15.00 по московскому времени смогут посмотреть прямой эфир на странице Минпросвещения в социальной сети "ВКонтакте"."Ни один выпускной не обходится без трогательных песен. В этом году специально к празднику группа DaBro и музыкальный коллектив "Хор Турецкого" записали совместную песню. Но это будет не единственный творческий подарок: ребят поздравят известные люди – звезды российского кино, театра и эстрады. Константин Хабенский, Павел Деревянко, Оксана Федорова пожелают ребятам успехов на новом этапе их жизненного пути", - рассказали в пресс-службе.2021 год объявлен Годом науки и технологий. Именно эта тематика станет лейтмотивом праздника, а юные изобретатели, в том числе ученики детских технопарков "Кванториум" Минпросвещения России, покажут зрителям свои разработки и расскажут о своих научных достижениях.Также на сайте Выпускник21.рф можно сделать праздничную открытку, поздравить своего учителя, оформить свое фото в стиле акции "Всероссийский выпускной – 2021".Для пользователей социальной сети "Одноклассники" пройдет марафон, в рамках которого под единым хештегом #НашВыпускной выпускники и их родители поделятся снимками с выпускных вечеров 2021 года, а также воспоминаниями о своих выпускных. Министерство также запустило в соцсети тематические стикеры, с помощью которых все желающие могут поздравить выпускников с праздником.Совместно с ТikТok Минпросвещения организовало челлендж #Выпускной2021, участники которого рассказывают о своих успехах и талантах, раскрытых в школе. В рамках него необходимо записать короткий видеоролик о том, что каждому подарили школьные годы, чего удалось достигнуть и что больше всего запомнилось за эти 11 лет, и опубликовать его в TikTok с хештегом #Выпускной2021.

https://ria.ru/20210625/vypusknoy-1738432265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел деревянко, новости культуры, хор турецкого, оксана федорова, константин хабенский, общество