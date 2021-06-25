https://ria.ru/20210625/vypusknoy-1738569173.html
Хабенский, Деревянко, Оксана Федорова поздравят выпускников школ
Хабенский, Деревянко, Оксана Федорова поздравят выпускников школ - РИА Новости, 25.06.2021
Хабенский, Деревянко, Оксана Федорова поздравят выпускников школ
Всероссийский выпускной в онлайн-формате состоится 25 июня, выпускников ожидают поздравления от министра просвещения РФ Сергея Кравцова, российских... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:02
2021-06-25T12:02
2021-06-25T12:06
культура
павел деревянко
новости культуры
хор турецкого
оксана федорова
константин хабенский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733787375_0:445:2850:2048_1920x0_80_0_0_6ddbcb0c085aaeff977f6fcee6f4723b.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Всероссийский выпускной в онлайн-формате состоится 25 июня, выпускников ожидают поздравления от министра просвещения РФ Сергея Кравцова, российских знаменитостей: актеров Константина Хабенского и Павла Деревянко, телеведущей Оксаны Федоровой, а также записанная специально для этого события группой DaBro и "Хором Турецкого" песня, сообщает пресс-служба Минпросвещения.В праздничный день все желающие с 12.00 до 15.00 по московскому времени смогут посмотреть прямой эфир на странице Минпросвещения в социальной сети "ВКонтакте"."Ни один выпускной не обходится без трогательных песен. В этом году специально к празднику группа DaBro и музыкальный коллектив "Хор Турецкого" записали совместную песню. Но это будет не единственный творческий подарок: ребят поздравят известные люди – звезды российского кино, театра и эстрады. Константин Хабенский, Павел Деревянко, Оксана Федорова пожелают ребятам успехов на новом этапе их жизненного пути", - рассказали в пресс-службе.2021 год объявлен Годом науки и технологий. Именно эта тематика станет лейтмотивом праздника, а юные изобретатели, в том числе ученики детских технопарков "Кванториум" Минпросвещения России, покажут зрителям свои разработки и расскажут о своих научных достижениях.Также на сайте Выпускник21.рф можно сделать праздничную открытку, поздравить своего учителя, оформить свое фото в стиле акции "Всероссийский выпускной – 2021".Для пользователей социальной сети "Одноклассники" пройдет марафон, в рамках которого под единым хештегом #НашВыпускной выпускники и их родители поделятся снимками с выпускных вечеров 2021 года, а также воспоминаниями о своих выпускных. Министерство также запустило в соцсети тематические стикеры, с помощью которых все желающие могут поздравить выпускников с праздником.Совместно с ТikТok Минпросвещения организовало челлендж #Выпускной2021, участники которого рассказывают о своих успехах и талантах, раскрытых в школе. В рамках него необходимо записать короткий видеоролик о том, что каждому подарили школьные годы, чего удалось достигнуть и что больше всего запомнилось за эти 11 лет, и опубликовать его в TikTok с хештегом #Выпускной2021.
https://ria.ru/20210625/vypusknoy-1738432265.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733787375_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_306139e0afa6fb2ce0f7fe06d47cdac7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел деревянко, новости культуры, хор турецкого, оксана федорова, константин хабенский, общество
Хабенский, Деревянко, Оксана Федорова поздравят выпускников школ
12:02 25.06.2021 (обновлено: 12:06 25.06.2021)
Хабенский, Деревянко, Оксана Федорова поздравят выпускников школ
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Всероссийский выпускной в онлайн-формате состоится 25 июня, выпускников ожидают поздравления от министра просвещения РФ Сергея Кравцова, российских знаменитостей: актеров Константина Хабенского и Павла Деревянко, телеведущей Оксаны Федоровой, а также записанная специально для этого события группой DaBro и "Хором Турецкого" песня, сообщает пресс-служба Минпросвещения.
В праздничный день все желающие с 12.00 до 15.00 по московскому времени смогут посмотреть
прямой эфир на странице Минпросвещения в социальной сети "ВКонтакте".
"Ни один выпускной не обходится без трогательных песен. В этом году специально к празднику группа DaBro и музыкальный коллектив "Хор Турецкого" записали совместную песню. Но это будет не единственный творческий подарок: ребят поздравят известные люди – звезды российского кино, театра и эстрады. Константин Хабенский, Павел Деревянко, Оксана Федорова пожелают ребятам успехов на новом этапе их жизненного пути", - рассказали в пресс-службе.
2021 год объявлен Годом науки и технологий. Именно эта тематика станет лейтмотивом праздника, а юные изобретатели, в том числе ученики детских технопарков "Кванториум" Минпросвещения России, покажут зрителям свои разработки и расскажут о своих научных достижениях.
Также на сайте Выпускник21.рф
можно сделать праздничную открытку, поздравить своего учителя, оформить свое фото в стиле акции "Всероссийский выпускной – 2021".
Для пользователей социальной сети "Одноклассники" пройдет марафон, в рамках которого под единым хештегом #НашВыпускной выпускники и их родители поделятся снимками с выпускных вечеров 2021 года, а также воспоминаниями о своих выпускных. Министерство также запустило в соцсети тематические стикеры, с помощью которых все желающие могут поздравить выпускников с праздником.
Совместно с ТikТok Минпросвещения организовало челлендж #Выпускной2021, участники которого рассказывают о своих успехах и талантах, раскрытых в школе. В рамках него необходимо записать короткий видеоролик о том, что каждому подарили школьные годы, чего удалось достигнуть и что больше всего запомнилось за эти 11 лет, и опубликовать его в TikTok с хештегом #Выпускной2021.