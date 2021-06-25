https://ria.ru/20210625/vypusknoy-1738519218.html

Путин поздравил выпускников с праздником

Путин поздравил выпускников с праздником - РИА Новости, 25.06.2021

Путин поздравил выпускников с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников, отметив, что перед российской молодежью сейчас открывается "динамичный, увлекательный мир" со множеством... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T00:21

2021-06-25T00:21

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил выпускников, отметив, что перед российской молодежью сейчас открывается "динамичный, увлекательный мир" со множеством возможностей, и пожелал выпускникам использовать их по максимуму, реализуя свои таланты и способности.Всероссийский выпускной для школьников пройдет в пятницу в онлайн-формате. Путин в своем поздравлении отметил, что для них это "волнующий и немного грустный день", но вместе с тем "радостный, наполненный мечтами и ожиданиями".По его словам, в России становится все больше интересных проектов и площадок, которые помогают молодым людям найти свое призвание, состояться в профессии, раскрыть лучшие качества, обрести друзей и единомышленников."Хочу пожелать вам по максимуму использовать все возможности, которые открываются перед вами, сполна, на полную мощность реализовать свои таланты и способности и никогда не останавливаться на достигнутом, искать и находить ответы на любые, пусть даже самые сложные, вопросы. Думаю, вы и сами понимаете, насколько важно сегодня, когда стремительно меняются все сферы жизни, постоянно пополнять свои знания, опыт, компетенции", - подчеркнул Путин.Он выразил уверенность, что выпускники стремятся и к тому, чтобы своими делами приносить пользу стране и людям.Президент добавил, что у каждого из нынешних выпускников свой путь, свои планы, и пожелал всем им удачи при поступлении в вузы, в дальнейшей учебе, в будущей работе. Он отметил, что все годы в школе их наставники заботились о том, чтобы ученики получили как можно больше знаний, переживали, если у них что-то не ладилось, поддерживали и делом, и советом."Их искреннего душевного участия хватало на всех. Учительский труд, служение будущему действительно вдохновляют. Думаю, многие из вас решили посвятить себя именно этому благородному делу, чтобы через несколько лет вернуться в школу, но уже в качестве учителей", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210623/vypusknoy-1738191975.html

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социальный навигатор, россия, выпускной вечер, владимир путин, москва, общество