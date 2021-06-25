https://ria.ru/20210625/vypusknoy-1738519218.html
Путин поздравил выпускников с праздником
Путин поздравил выпускников с праздником - РИА Новости, 25.06.2021
Путин поздравил выпускников с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил выпускников, отметив, что перед российской молодежью сейчас открывается "динамичный, увлекательный мир" со множеством... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T00:21
2021-06-25T00:21
2021-06-25T09:29
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил выпускников, отметив, что перед российской молодежью сейчас открывается "динамичный, увлекательный мир" со множеством возможностей, и пожелал выпускникам использовать их по максимуму, реализуя свои таланты и способности.Всероссийский выпускной для школьников пройдет в пятницу в онлайн-формате. Путин в своем поздравлении отметил, что для них это "волнующий и немного грустный день", но вместе с тем "радостный, наполненный мечтами и ожиданиями".По его словам, в России становится все больше интересных проектов и площадок, которые помогают молодым людям найти свое призвание, состояться в профессии, раскрыть лучшие качества, обрести друзей и единомышленников."Хочу пожелать вам по максимуму использовать все возможности, которые открываются перед вами, сполна, на полную мощность реализовать свои таланты и способности и никогда не останавливаться на достигнутом, искать и находить ответы на любые, пусть даже самые сложные, вопросы. Думаю, вы и сами понимаете, насколько важно сегодня, когда стремительно меняются все сферы жизни, постоянно пополнять свои знания, опыт, компетенции", - подчеркнул Путин.Он выразил уверенность, что выпускники стремятся и к тому, чтобы своими делами приносить пользу стране и людям.Президент добавил, что у каждого из нынешних выпускников свой путь, свои планы, и пожелал всем им удачи при поступлении в вузы, в дальнейшей учебе, в будущей работе. Он отметил, что все годы в школе их наставники заботились о том, чтобы ученики получили как можно больше знаний, переживали, если у них что-то не ладилось, поддерживали и делом, и советом."Их искреннего душевного участия хватало на всех. Учительский труд, служение будущему действительно вдохновляют. Думаю, многие из вас решили посвятить себя именно этому благородному делу, чтобы через несколько лет вернуться в школу, но уже в качестве учителей", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210623/vypusknoy-1738191975.html
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социальный навигатор, россия, выпускной вечер, владимир путин, москва, общество
Путин поздравил выпускников с праздником
00:21 25.06.2021 (обновлено: 09:29 25.06.2021)
Путин поздравил выпускников: перед вами увлекательный мир и много возможностей
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил выпускников, отметив, что перед российской молодежью сейчас открывается "динамичный, увлекательный мир" со множеством возможностей, и пожелал выпускникам использовать их по максимуму, реализуя свои таланты и способности.
Всероссийский выпускной для школьников пройдет в пятницу в онлайн-формате. Путин в своем поздравлении отметил, что для них это "волнующий и немного грустный день", но вместе с тем "радостный, наполненный мечтами и ожиданиями".
"Перед вами, перед всем молодым поколением России сейчас огромное пространство возможностей, динамичный, увлекательный мир, где можно добиться очень многого. Все, что для этого нужно - энергия, настойчивость, целеустремленность, - у вас, не сомневаюсь, есть", - обратился президент к выпускникам.
Владимир Путин
Президент России
По его словам, в России становится все больше интересных проектов и площадок, которые помогают молодым людям найти свое призвание, состояться в профессии, раскрыть лучшие качества, обрести друзей и единомышленников.
"Хочу пожелать вам по максимуму использовать все возможности, которые открываются перед вами, сполна, на полную мощность реализовать свои таланты и способности и никогда не останавливаться на достигнутом, искать и находить ответы на любые, пусть даже самые сложные, вопросы. Думаю, вы и сами понимаете, насколько важно сегодня, когда стремительно меняются все сферы жизни, постоянно пополнять свои знания, опыт, компетенции", - подчеркнул Путин.
Он выразил уверенность, что выпускники стремятся и к тому, чтобы своими делами приносить пользу стране и людям.
"Хочу, чтобы вы знали: предстоящие победы, достижения каждого из вас - а они непременно будут, - это успех всей нашей страны, ее развитие на долгие-долгие годы вперед, продолжение тех великих славных традиций, которыми мы все по праву гордимся. Верю в вашу энергию, в ваши таланты, в доброту и чистоту ваших помыслов, в то, что вам под силу покорить любые вершины", - заявил Путин.
Владимир Путин
Президент России
Президент добавил, что у каждого из нынешних выпускников свой путь, свои планы, и пожелал всем им удачи при поступлении в вузы, в дальнейшей учебе, в будущей работе. Он отметил, что все годы в школе их наставники заботились о том, чтобы ученики получили как можно больше знаний, переживали, если у них что-то не ладилось, поддерживали и делом, и советом.
"Их искреннего душевного участия хватало на всех. Учительский труд, служение будущему действительно вдохновляют. Думаю, многие из вас решили посвятить себя именно этому благородному делу, чтобы через несколько лет вернуться в школу, но уже в качестве учителей", - сказал Путин.