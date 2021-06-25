https://ria.ru/20210625/vstrecha-1738679957.html

Министры культуры G20 встретятся на арене древнеримского Колизея

Министры культуры G20 встретятся на арене древнеримского Колизея - РИА Новости, 25.06.2021

Министры культуры G20 встретятся на арене древнеримского Колизея

Встреча министров культуры стран "Большой двадцатки" состоится в конце июля на арене всемирно известного древнеримского Колизея, сообщил в пятницу глава... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T20:56

2021-06-25T20:56

2021-06-25T20:56

культура

новости культуры

марио драги

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

большая двадцатка

рим

италия

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РИМ, 25 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Встреча министров культуры стран "Большой двадцатки" состоится в конце июля на арене всемирно известного древнеримского Колизея, сообщил в пятницу глава минкультуры Италии Дарио Франческини."Итальянское правительство 29-30 июля проведет на арене Колизея круглый стол G20 по культуре, где делегатов будет принимать председатель Совмина Марио Драги. И мир увидит, что Италия решила принять такую встречу в месте, с которым ее в наибольшей степени отождествляют в мире", - заявил министр в ходе пресс-конференции в Риме по случаю завершения реставрации подземной части амфитеатра Флавиев.Франческини напомнил, что реставрация бесценного культурного объекта была осуществлена на частные средства, что в свое время вызвало бурную полемику не только в Италии, но и за ее пределами. Как известно, деньги на реставрацию знаменитого античного сооружения выделил "обувной король", владелец марок Tod's и Hogan Диего Делла Валле, который инвестировал в этот проект 25 миллионов евро.Министр подчеркнул, что был удивлен, что столь серьезный вклад частного инвестора в сохранение национального культурного наследия вызвал тогда не всеобщее одобрение, а дискуссию. "Но, благодаря этому жесту тоже, в последнее время ситуация несколько изменилась. Прежде всего, полагаю, пал абсурдный идеологический барьер между государственным и частным сектором, которые могут и должны сотрудничать в управлении культурным достоянием страны", - отметил он и призвал других крупных предпринимателей Италии последовать примеру Далла Валле.Франческини сообщил также, что теперь на государственные средства начнутся работы по полному восстановлению арены Колизея, что позволит любоваться амфитеатром из самого его центра, как это и было до конца XIX века.Договоренность о проведении реставрации Колизея за счет средств группы Tod's была достигнута еще в январе 2011 года, однако из-за бурной общественной дискуссии работы начались лишь два года спустя. В июне 2016 года был завершен первый этап реставрации, связанный с обновлением внешнего контура стен античного амфитеатра. Второй этап реставрационных работ, касавшийся подземной части сооружения, был начат в 2018 году.В последний раз крупная реставрация амфитеатра Флавиев была осуществлена в 1938-1939 годах, после чего проводились лишь небольшие восстановительные работы.Строительство самого большого амфитеатра античного мира, вмещавшего более 50 тысяч человек, велось на протяжении восьми лет во времена императоров династии Флавиев. Колизей начали возводить в 72 году при императоре Веспасиане, а в 80 году амфитеатр был освящен императором Титом. В Древнем Риме амфитеатр Флавиев использовался для организации увеселительных зрелищ, в том числе для проведения знаменитых гладиаторских боев.До пандемии COVID-19 Колизей ежегодно посещали приблизительно шесть миллионов туристов.

https://ria.ru/20210624/gyuden-1738298320.html

рим

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новости культуры, марио драги, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), большая двадцатка, рим, италия