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Макрон рассказал о дискуссии на саммите ЕС о возможной встрече с Путиным

Макрон рассказал о дискуссии на саммите ЕС о возможной встрече с Путиным - РИА Новости, 25.06.2021

Макрон рассказал о дискуссии на саммите ЕС о возможной встрече с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на саммите ЕС в Брюсселе была долгая дискуссия по поводу возможной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T15:02

2021-06-25T15:02

2021-06-25T16:03

джо байден

сша

россия

эммануэль макрон

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евросоюз

владимир путин

франция

оон

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ПАРИЖ, 25 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на саммите ЕС в Брюсселе была долгая дискуссия по поводу возможной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Была долгая дискуссия по поводу возможности встречи с президентом Путиным. Эти дискуссии для меня не первого порядка, потому что мы встречаемся с президентом Путиным – и как постоянный член Совета Безопасности ООН, и во время наших саммитов", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.Французский лидер заявил о необходимости единого подхода в отношениях с РФ.Президент Франции Эммануэль Макрон не считает драмой отсутствие консенсуса в ЕС по поводу проведения саммита с РФ, отмечая, что важнее сохранить единство."Если нет консенсуса для того, чтобы быстро состоялся саммит, по моему мнению, это вовсе не драма. Важнее продолжать эту повестку (по отношениям с Россией) и сохранить единство, потому что разделение нас ослабляет", - сказал он.Вместе с тем Макрон полагает, что Евросоюз с начала года продвинутся в плане выработки стратегии отношений с РФ. Говоря прошедших на саммите ЕС по России, Макрон отметил, что они были сложными. "Это нормально, потому что по этому вопросу у нас не одна и та же история. Я думаю, что никто не может приуменьшать риски, конфликтность, атаки, которые могут быть. Но географический и исторический фактор обуславливает то, что на некоторых членов ЕС существует большее давление", - указал французский президент.Он считает неэффективной "реактивную логику" в отношении России, когда ЕС систематически отвечает санкциям на провокации или агрессию. "В какой-то мере у нас была такая логика: Россия делает что-то, мы должны реагировать. Но ограничиваем ли мы их? Размышляем ли мы над их поведением? Нет. Поэтому надо задаться вопросом, как мы можем сдерживать поведение России? Как мы можем его предупреждать? Как мы можем реагировать более эффективно?" - продолжил Макрон.Глава французской республики напомнил, что на прошлой неделе состоялась встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. "Я сказал своим коллегам за столом переговоров (на саммите в Брюсселе – ред.): они не спросили вашего мнения, и вас не шокирует их встреча... Мы позволяем другим вести переговоры о контроле над вооружениями на нашей территории, а сами не является участниками переговоров. Странная концепция державы", - считает он.

https://ria.ru/20210625/frantsiya-1738593531.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/es-1738549179.html

сша

россия

брюссель

франция

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