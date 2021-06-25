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"Сигнал из-за рубежа". Зеленскому указали на реального хозяина Украины

"Сигнал из-за рубежа". Зеленскому указали на реального хозяина Украины - РИА Новости, 25.06.2021

"Сигнал из-за рубежа". Зеленскому указали на реального хозяина Украины

Патриарх Константинопольский обострил ситуацию в украинской политике. На фоне предстоящего визита в Киев, который готовит для него команда Владимира Зеленского, РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T08:00

2021-06-25T08:00

2021-06-25T10:56

религия и мировоззрение

россия

константинопольский патриархат

андрей ермак

аналитика - религия и мировоззрение

петр порошенко

владимир зеленский

стамбул

киев

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Олег Налисник. Патриарх Константинопольский обострил ситуацию в украинской политике. На фоне предстоящего визита в Киев, который готовит для него команда Владимира Зеленского, Варфоломей неожиданно встал на сторону Петра Порошенко, рассчитывающего вернуться к власти. Президент и его предшественник, в свою очередь, повысили ставки в игре на религиозном поле. О последствиях церковно-политического противостояния — в материале РИА Новости. Великий господинИ обстановка та же, и протокол схожий, да настроение разное. Любая встреча с патриархом Варфоломеем в зале приемов Константинопольского патриархата считывается по деталям. Жесты, движения рук и головы, полутона в словах — все имеет значение. Вот и беседы с двумя президентами Украины — нынешним и бывшим — отличались в мелочах. С Владимиром Зеленским в октябре прошлого года православный иерарх был подчеркнуто сдержан: даже сидели довольно далеко друг от друга. А с Петром Порошенко разве что не обнимался."Мы счастливы приветствовать достопочтенного господина сегодня и вместе вознести молитвы в нашем соборе. И было большим удовольствием вспоминать, как совместными усилиями мы предоставили автокефалию Православной церкви Украины", — не скрывал эмоций патриарх.Усилия, подчеркнул он, были огромными. Чего только стоили переговоры между светским Киевом и церковным Стамбулом, прошедшие осенью 2018-го. Президент едва успевал перелетать из Борисполя в Ататюрк. А все ради красивой бумажки — томоса.Тогда украинские СМИ писали, что, помимо текста договора, Порошенко прихватил с собой чемодан с купюрами на сумму 25 миллионов долларов. Именно такой была цена автокефалии. Остальное же, как условились, отойдет патриарху в виде самых значимых храмов и монастырей.Один даже передали в качестве аванса — Андреевскую церковь в Киеве, памятник барокко XVIII века. А вот с остальными начались проблемы. Все дело в том, что политик шел на второй срок, поэтому ему во что бы то ни стало нужен был предвыборный трофей. Расчет таков: показать украинцам томос, они воодушевленно голосуют за автора "второго дня незалежности" (так называл дарование автокефалии сам президент), а потом уже можно и отдать недвижимость.Заклятый врагПока Порошенко с амвона Георгиевского храма в Стамбуле трубил про "великий день в истории", его конкурент Владимир Зеленский выступал на сцене Дворца Украины в Киеве в своем юмористическом шоу. "Термос" — язвительно высмеивал он получение грамоты об автокефалии. Во время предвыборной кампании ему неоднократно припоминали это слово. Но Зеленский даже не открещивался. Напротив, всячески подчеркивал, что церковный вопрос вообще не интересен.Остался он верен принципу и после победы над Порошенко. В августе 2019-го новый президент встретился с патриархом Варфоломеем. Тот было решил схитрить: тайно вписал в текст совместного меморандума фразу "обязуется следовать религиозному курсу предшественника на посту главы государства", чтобы потом, тыча пальцем в эту строку, требовать обещанные храмы. Но помощники украинского лидера вовремя заметили подлог. Многочасовая встреча обернулась скандалом. Возмущение Фанара подогревал тот факт, что его детище — ПЦУ — совсем не прирастала новыми общинами. Более 500 новых храмов она заполучила в последние месяцы правления Порошенко. А после наступило затишье. Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ), у которых раскольники и отняли те полтысячи приходов, даже заговорили о конце многолетних гонений со стороны власти.Но не тут-то было. Осенью 2020-го президент Зеленский неожиданно пошел по стопам предшественника. Мало того что принялся заигрывать с националистической повесткой, так еще и официально пригласил патриарха Варфоломея на 30-летие независимости Украины, которое отметят в августе. После этого началась новая волна атак на храмы УПЦ.Будущий президент?Уже несколько месяцев нынешний хозяин Банковой тянет церковное одеяло на себя. Депутаты его партии "Слуга народа" — постоянные гости Варфоломея. А грядущий визит стамбульского патриарха в медиа всячески подается как историческое событие. Уже и само слово "томос" Зеленский произносит без издевки. Словно грамота была его достижением."Президент не использует церковь в политических целях", — публично выставил начальника в выгодном, по сравнению с Порошенко, свете руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак. Правда, он умолчал, что главу Фанара позвали в Киев исключительно ради политических очков. Он не только обеспечит красивую картинку, но и (по задумке Банковой) отнимет у Порошенко довольно значимый кусок электорального пирога — сторонников национальной идеи. "Когда Зеленский пришел к власти, была надежда, что он вернется к пути страны до Евромайдана: начнет восстанавливать экономику. Но такая политика, видимо, показалась ему сложной, и он вооружился методами предшественника — стал искать внешнего врага. Им, конечно же, оказалась Россия. В эту риторику вполне укладывается и наличие карманной национальной церкви. Мол, смотрите: у нас своя, не москальская", — объяснил заигрывание с ПЦУ политолог Аркадий Малер.Правда, нынешний украинский лидер довольно далек от религиозной темы. И поэтому, как отмечают эксперты, делает все довольно топорно. Порошенко, наоборот, искушен в этом вопросе. До президентства он, кстати, был прихожанином Украинской церкви, на которую в 2014-м развязал гонения. В Стамбуле понимают это. "Патриарх Варфоломей не просто так встретился с Порошенко. Он таким образом передал привет Зеленскому: показал, чего в реальности стоят его попытки заручиться поддержкой ПЦУ", — отмечает украинский религиовед Алексей Смирнов. По сути, глава Константинопольской церкви играет на противоречиях соперников — чтобы извлечь выгоду. Поэтому грядущий августовский триумф Зеленского может обернуться позором: патриарх в Киеве открыто даст понять, что поддерживает неугодного нынешней власти политика. И тем самым сильно пошатнет стул под Зеленским.

https://ria.ru/20210601/raskolniki-1734992905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, константинопольский патриархат, андрей ермак, аналитика - религия и мировоззрение, петр порошенко, владимир зеленский, стамбул, киев