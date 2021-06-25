https://ria.ru/20210625/voda-1738619937.html

Часть Симферополя осталась без воды из-за аварии на трубопроводе

Часть Симферополя осталась без воды из-за аварии на трубопроводе - РИА Новости, 25.06.2021

Часть Симферополя осталась без воды из-за аварии на трубопроводе

Часть Симферополя и близлежащих сел остались без воды из-за аварии на трубопроводе, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T15:42

2021-06-25T15:42

2021-06-25T15:42

россия

симферополь

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Часть Симферополя и близлежащих сел остались без воды из-за аварии на трубопроводе, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма"."Авария произошла на сетях холодного водоснабжения на трубопроводе Д1200 в селе Трехпрудное (под Симферополем)", - говорится в сообщении.В результате без воды остались улицы и микрорайоны западной части города и прилегающих поселков. Время устранения аварии неизвестно, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210624/krym-1738371427.html

россия

симферополь

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, симферополь, республика крым, происшествия