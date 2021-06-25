https://ria.ru/20210625/voda-1738619937.html
Часть Симферополя осталась без воды из-за аварии на трубопроводе
Часть Симферополя осталась без воды из-за аварии на трубопроводе - РИА Новости, 25.06.2021
Часть Симферополя осталась без воды из-за аварии на трубопроводе
Часть Симферополя и близлежащих сел остались без воды из-за аварии на трубопроводе, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:42
2021-06-25T15:42
2021-06-25T15:42
россия
симферополь
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Часть Симферополя и близлежащих сел остались без воды из-за аварии на трубопроводе, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма"."Авария произошла на сетях холодного водоснабжения на трубопроводе Д1200 в селе Трехпрудное (под Симферополем)", - говорится в сообщении.В результате без воды остались улицы и микрорайоны западной части города и прилегающих поселков. Время устранения аварии неизвестно, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210624/krym-1738371427.html
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россия, симферополь, республика крым, происшествия
Часть Симферополя осталась без воды из-за аварии на трубопроводе
Часть Симферополя осталась без воды из-за аварии на трубопроводе