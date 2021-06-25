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Кардиолог рассказала, сколько воды нужно ежедневно выпивать в жару

Кардиолог рассказала, сколько воды нужно ежедневно выпивать в жару - РИА Новости, 25.06.2021

Кардиолог рассказала, сколько воды нужно ежедневно выпивать в жару

Около 1,5-2 литров воды в день надо выпивать в жару, людям с сердечной недостаточностью – литр-полтора, при этом нужно добавлять в рацион минералку, чтобы... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T04:28

2021-06-25T04:28

2021-06-25T04:28

юлия гончарова

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здоровье

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Около 1,5-2 литров воды в день надо выпивать в жару, людям с сердечной недостаточностью – литр-полтора, при этом нужно добавлять в рацион минералку, чтобы восполнить потерю калия и магния, а также есть орехи, зелень, фрукты и овощи, заявила РИА Новости заведующая отделением функциональной диагностики НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, врач-кардиолог Юлия Гончарова.Она отметила, что из-за жары выводится не только вода, но и электролиты, поэтому нужно добавлять в рацион минеральную воду, чтобы восполнить потерю калия и магния.По словам специалиста, также в жару полезно есть орехи, различные семечки, зелень, фрукты, овощи - они содержат большое количество магния и калия.На улицу во время жаркой погоды следует выходить только ранним утром или в вечернее время, подчеркнула Гончарова."Основная проблема в такую погоду у большинства людей, в том числе и с кардиологическими проблемами, - это обезвоживание, поэтому очень важно пить достаточное количество воды. Если человек гипертоник и принимает препараты, то на фоне обезвоживания давление может рухнуть, а общее состояние - усугубиться. Именно поэтому важно восполнять объем жидкости в организме", - пояснила кардиолог.

https://ria.ru/20210624/zhara-1738485303.html

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юлия гончарова, россия, здоровье, москва, общество