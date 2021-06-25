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Аналитик объяснила, куда вложить деньги для пассивного дохода
Аналитик объяснила, куда вложить деньги для пассивного дохода - РИА Новости, 25.06.2021
Аналитик объяснила, куда вложить деньги для пассивного дохода
Самостоятельно можно собрать портфель для пассивного дохода, если начать с надежных инструментов, рассказала агентству "Прайм" аналитик из ГК "Финам" Юлия... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T02:15
2021-06-25T02:15
2021-06-25T02:15
юлия афанасьева
россия
инвестиции
доходы
деньги
общество
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Аналитик назвала парадоксальный источник для пассивного дохода
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Самостоятельно можно собрать портфель для пассивного дохода, если начать с надежных инструментов, рассказала агентству "Прайм" аналитик из ГК "Финам" Юлия Афанасьева.По ее словам, новичкам не стоит вкладывать деньги, например, в дивидендные российские акции.Она обратила внимание, что портфель дивидендных акций нужно пересматривать несколько раз в год, постоянно мониторить ситуацию, а это никак не назовешь пассивным получением дохода."Такой портфель, если он вам необходим, лучше поручить вести профессионалу, который постарается собрать лучшие дивидендные идеи на рынке и вовремя отследит изменение курса акций в случае опасности", — подчеркнула Афанасьева.
https://ria.ru/20210618/dollary-1737498967.html
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юлия афанасьева, россия, инвестиции, доходы, деньги, общество