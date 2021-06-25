https://ria.ru/20210625/vlozhenie-1738520609.html

Аналитик объяснила, куда вложить деньги для пассивного дохода

Аналитик объяснила, куда вложить деньги для пассивного дохода - РИА Новости, 25.06.2021

Аналитик объяснила, куда вложить деньги для пассивного дохода

Самостоятельно можно собрать портфель для пассивного дохода, если начать с надежных инструментов, рассказала агентству "Прайм" аналитик из ГК "Финам" Юлия... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T02:15

2021-06-25T02:15

2021-06-25T02:15

юлия афанасьева

россия

инвестиции

доходы

деньги

общество

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Аналитик назвала парадоксальный источник для пассивного дохода

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Самостоятельно можно собрать портфель для пассивного дохода, если начать с надежных инструментов, рассказала агентству "Прайм" аналитик из ГК "Финам" Юлия Афанасьева.По ее словам, новичкам не стоит вкладывать деньги, например, в дивидендные российские акции.Она обратила внимание, что портфель дивидендных акций нужно пересматривать несколько раз в год, постоянно мониторить ситуацию, а это никак не назовешь пассивным получением дохода."Такой портфель, если он вам необходим, лучше поручить вести профессионалу, который постарается собрать лучшие дивидендные идеи на рынке и вовремя отследит изменение курса акций в случае опасности", — подчеркнула Афанасьева.

https://ria.ru/20210618/dollary-1737498967.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия афанасьева, россия, инвестиции, доходы, деньги, общество