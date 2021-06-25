https://ria.ru/20210625/vkontakte-1738575643.html
Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к вакцинации
Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к вакцинации - РИА Новости, 25.06.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к вакцинации
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:31
2021-06-25T12:31
2021-06-25T12:31
коронавирус в россии
вконтакте
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, сделали ли они прививку от коронавируса.Варианты ответов были такие: да, только планирую, пока нет, вообще не собираюсь.В итоге большинство подписчиков ответили, что вообще не собираются вакцинироваться. Такой вариант выбрали более 45% опрошенных. На втором месте были те, кто уже сделал прививку. Они составили более 24% от тех, кто принял участие в опросе.В комментариях пользователи выразили положительное отношение к вакцинации, но с оговоркой — она должна быть исключительно добровольной.
https://ria.ru/20210618/vkontakte-1737554764.html
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коронавирус в россии, вконтакте
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, сделали ли они прививку от коронавируса.
Варианты ответов были такие: да, только планирую, пока нет, вообще не собираюсь.
В итоге большинство подписчиков ответили, что вообще не собираются вакцинироваться. Такой вариант выбрали более 45% опрошенных. На втором месте были те, кто уже сделал прививку. Они составили более 24% от тех, кто принял участие в опросе.
В комментариях пользователи выразили положительное отношение к вакцинации, но с оговоркой — она должна быть исключительно добровольной.