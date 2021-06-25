https://ria.ru/20210625/vizy-1738685667.html
Генконсульство Франции в Москве прекратило прием заявок на визы
Генконсульство Франции в Москве прекратило прием заявок на визы - РИА Новости, 25.06.2021
Генконсульство Франции в Москве прекратило прием заявок на визы
Генконсульство Франции в Москве сообщило о временном прекращении приема документов на деловые и туристические визы. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T21:33
2021-06-25T21:33
2021-06-25T22:15
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Генконсульство Франции в Москве сообщило о временном прекращении приема документов на деловые и туристические визы. Там отметили, что это связано с включением России в список стран с повышенным риском распространения коронавируса."В связи с закрытием границ между Францией и Россией в рамках борьбы с пандемией COVID-19 подача документов и выдача виз в Москве на данный момент ограничены категориями, обозначенными Министерством внутренних дел для стран, отнесенных к "красной зоне", — говорится в сообщении дипмиссии.В генконсульстве добавили, что в порядке исключения разрешен въезд в страну супругам французских граждан, их несовершеннолетним детям, а также студентам, членам экипажей самолетов, морякам, супругам и детям беженцев и некоторым другим категориям лиц.В генконсульстве напомнили, что даже наличие визы "не гарантирует возможность немедленного въезда на территорию, где по-прежнему действуют ограничительные меры на границе".
https://ria.ru/20210623/iran-1738223465.html
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россия, москва, франция, в мире
Генконсульство Франции в Москве прекратило прием заявок на визы
21:33 25.06.2021 (обновлено: 22:15 25.06.2021)
Генконсульство Франции в Москве прекратило прием заявок на деловые и туристические визы
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
Генконсульство Франции
в Москве
сообщило о временном прекращении приема документов на деловые и туристические визы.
Там отметили, что это связано с включением России
в список стран с повышенным риском распространения коронавируса.
"В связи с закрытием границ между Францией и Россией в рамках борьбы с пандемией COVID-19 подача документов и выдача виз в Москве на данный момент ограничены категориями, обозначенными Министерством внутренних дел для стран, отнесенных к "красной зоне", — говорится в сообщении дипмиссии.
В генконсульстве добавили, что в порядке исключения разрешен въезд в страну супругам французских граждан, их несовершеннолетним детям, а также студентам, членам экипажей самолетов, морякам, супругам и детям беженцев и некоторым другим категориям лиц.
В генконсульстве напомнили, что даже наличие визы "не гарантирует возможность немедленного въезда на территорию, где по-прежнему действуют ограничительные меры на границе".