https://ria.ru/20210625/vizy-1738685667.html

Генконсульство Франции в Москве прекратило прием заявок на визы

Генконсульство Франции в Москве прекратило прием заявок на визы - РИА Новости, 25.06.2021

Генконсульство Франции в Москве прекратило прием заявок на визы

Генконсульство Франции в Москве сообщило о временном прекращении приема документов на деловые и туристические визы. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T21:33

2021-06-25T21:33

2021-06-25T22:15

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Генконсульство Франции в Москве сообщило о временном прекращении приема документов на деловые и туристические визы. Там отметили, что это связано с включением России в список стран с повышенным риском распространения коронавируса."В связи с закрытием границ между Францией и Россией в рамках борьбы с пандемией COVID-19 подача документов и выдача виз в Москве на данный момент ограничены категориями, обозначенными Министерством внутренних дел для стран, отнесенных к "красной зоне", — говорится в сообщении дипмиссии.В генконсульстве добавили, что в порядке исключения разрешен въезд в страну супругам французских граждан, их несовершеннолетним детям, а также студентам, членам экипажей самолетов, морякам, супругам и детям беженцев и некоторым другим категориям лиц.В генконсульстве напомнили, что даже наличие визы "не гарантирует возможность немедленного въезда на территорию, где по-прежнему действуют ограничительные меры на границе".

https://ria.ru/20210623/iran-1738223465.html

https://ria.ru/20210609/vizy-1736351788.html

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франция

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