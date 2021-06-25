https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738605081.html

Мишустин дал поручения по организации работы пунктов вакцинации

Мишустин дал поручения по организации работы пунктов вакцинации - РИА Новости, 25.06.2021

Мишустин дал поручения по организации работы пунктов вакцинации

Работа прививочных пунктов в России должна быть организована максимально удобно для граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:38

2021-06-25T14:38

2021-06-25T14:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Работа прививочных пунктов в России должна быть организована максимально удобно для граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Работа прививочных пунктов должна быть организована максимально удобно для граждан. Это касается и времени их работы, и их расположения", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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2021

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