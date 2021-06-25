https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738605081.html
Мишустин дал поручения по организации работы пунктов вакцинации
Мишустин дал поручения по организации работы пунктов вакцинации - РИА Новости, 25.06.2021
Мишустин дал поручения по организации работы пунктов вакцинации
Работа прививочных пунктов в России должна быть организована максимально удобно для граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:38
2021-06-25T14:38
2021-06-25T14:38
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599066590_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f273ed519769838eaf1189b00b210d7.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Работа прививочных пунктов в России должна быть организована максимально удобно для граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Работа прививочных пунктов должна быть организована максимально удобно для граждан. Это касается и времени их работы, и их расположения", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599066590_179:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_0d4e348e2b2efdfd50c60f567215470f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, общество
Мишустин дал поручения по организации работы пунктов вакцинации
Мишустин заявил, что работа прививочных пунктов должна быть организована максимально удобно