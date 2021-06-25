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Мишустин поручил обеспечить эпидтребования в пунктах вакцинации

Мишустин поручил обеспечить эпидтребования в пунктах вакцинации - РИА Новости, 25.06.2021

Мишустин поручил обеспечить эпидтребования в пунктах вакцинации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить соблюдение всех эпидемиологических требований в пунктах вакцинации от коронавируса и попросил региональные РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:33

2021-06-25T14:33

2021-06-25T14:33

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коронавирус в россии

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россия

коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить соблюдение всех эпидемиологических требований в пунктах вакцинации от коронавируса и попросил региональные власти следить за этим."В связи с тем, что увеличилось реально практически во всех регионах число желающих сделать прививку, важно, чтобы в пунктах вакцинации также соблюдались все эпидемиологические требования. Нельзя допустить скопления людей", - сказал Мишустин на президиуме координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Он попросил региональные власти обратить на это особое внимание, так как соблюдение мер предосторожности необходимо для сохранения здоровья людей

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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