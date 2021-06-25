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Мишустин поручил обеспечить эпидтребования в пунктах вакцинации
Мишустин поручил обеспечить эпидтребования в пунктах вакцинации - РИА Новости, 25.06.2021
Мишустин поручил обеспечить эпидтребования в пунктах вакцинации
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить соблюдение всех эпидемиологических требований в пунктах вакцинации от коронавируса и попросил региональные РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:33
2021-06-25T14:33
2021-06-25T14:33
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здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить соблюдение всех эпидемиологических требований в пунктах вакцинации от коронавируса и попросил региональные власти следить за этим."В связи с тем, что увеличилось реально практически во всех регионах число желающих сделать прививку, важно, чтобы в пунктах вакцинации также соблюдались все эпидемиологические требования. Нельзя допустить скопления людей", - сказал Мишустин на президиуме координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Он попросил региональные власти обратить на это особое внимание, так как соблюдение мер предосторожности необходимо для сохранения здоровья людей
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Мишустин поручил обеспечить эпидтребования в пунктах вакцинации
Мишустин поручил обеспечить соблюдение эпидемиологических требованиий в пунктах вакцинации