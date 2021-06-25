https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738532868.html

В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках

В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках - РИА Новости, 25.06.2021

В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках

Центры вакцинации от COVID заработали в 19 детских поликлиниках Москвы, работу всех 119 пунктов вакцинации в поликлиниках продлили до 22.00, сообщается на сайте РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T07:42

2021-06-25T07:42

2021-06-25T07:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Центры вакцинации от COVID заработали в 19 детских поликлиниках Москвы, работу всех 119 пунктов вакцинации в поликлиниках продлили до 22.00, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина."За прошедшие несколько дней число людей, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, существенно выросло. На фоне такого высокого спроса мы приняли решение открыть дополнительные прививочные точки. Пункты вакцинации во взрослых поликлиниках открыты в максимальном числе зданий, где это возможно, поэтому сеть теперь расширена за счет детских поликлиник. Это позволит еще большему числу москвичей сделать прививку от COVID-19. Как мы обещали ранее, уже начали свою работу 19 дополнительных центров вакцинации, где принимают людей старше 18 лет. Там будут работать по две бригады вакцинации. Теперь на базе городских поликлиник работают 119 центров. Мы также продлили часы их работы — теперь сделать прививку от COVID-19 можно с 08.00 до 22.00, а не до 20.00, как было ранее", — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Отмечается, что график работы детских поликлиник остается прежним. Открытие центров вакцинации не повлияет на работу этих медучреждений.Во всех новых центрах вакцинации предприняты необходимые меры эпидемиологической безопасности. Потоки желающих привиться и родителей с детьми разделены. Всем посетителям бесконтактно измеряют температуру, на входе выдают маски и перчатки. В помещениях проводится регулярная дезинфекция. С полным списком новых центров вакцинации можно ознакомиться на сайте правительства Москвы.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье, сергей собянин, москва, общество