В Великих Луках ураган обесточил COVID-больницу
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Сильный ураган в Псковской области оставил без электричества COVID-стационар
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Сильный ураган в Псковской области оставил без электричества COVID-стационар в Великих Луках, который переключили на дизель-генератор, обеспечив быстрый перезапуск кислородной станции, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"По югу Псковской области снова прошёл сильный ураган… Корпус инфекционной больницы в Великих Луках был обесточен – сейчас питание обеспечивает дизель-генератор. Его мощности не сразу хватило на запуск кислородной станции, но проблему оперативно решили. Дополнительно везут кислородные баллоны и второй генератор", - написал он в своем Instagram-аккаунте.
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По словам Ведерникова, непогода также вызвала сбой в электроснабжении детской городской больницы в Великих Луках. "Кроме этого, поваленное ветром дерево упало на здание и оборвало провода у местной подстанции скорой медицинской помощи. Все вызовы переведены на Псков", - добавил он.
По информации главы региона, из-за урагана без света остается более 700 населенных пунктов Псковской области. Как сообщает компания "Россети Северо-Запад", энергетики уже начали восстанавливать линии электропередачи.
"Объем повреждений уточняется, оперативная обстановка меняется каждые полчаса. Ближе к ночи дам информацию по текущей ситуации и прогнозах по срокам ликвидации последствий", - пообещал Ведерников.
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