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В Великих Луках ураган обесточил COVID-больницу
В Великих Луках ураган обесточил COVID-больницу - РИА Новости, 25.06.2021
В Великих Луках ураган обесточил COVID-больницу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Сильный ураган в Псковской области оставил без электричества COVID-стационар в Великих Луках, который переключили на... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T22:28
2021-06-25T22:28
россия
михаил ведерников
псковская область
великие луки
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Сильный ураган в Псковской области оставил без электричества COVID-стационар в Великих Луках, который переключили на дизель-генератор, обеспечив быстрый перезапуск кислородной станции, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."По югу Псковской области снова прошёл сильный ураган… Корпус инфекционной больницы в Великих Луках был обесточен – сейчас питание обеспечивает дизель-генератор. Его мощности не сразу хватило на запуск кислородной станции, но проблему оперативно решили. Дополнительно везут кислородные баллоны и второй генератор", - написал он в своем Instagram-аккаунте.По словам Ведерникова, непогода также вызвала сбой в электроснабжении детской городской больницы в Великих Луках. "Кроме этого, поваленное ветром дерево упало на здание и оборвало провода у местной подстанции скорой медицинской помощи. Все вызовы переведены на Псков", - добавил он.По информации главы региона, из-за урагана без света остается более 700 населенных пунктов Псковской области. Как сообщает компания "Россети Северо-Запад", энергетики уже начали восстанавливать линии электропередачи."Объем повреждений уточняется, оперативная обстановка меняется каждые полчаса. Ближе к ночи дам информацию по текущей ситуации и прогнозах по срокам ликвидации последствий", - пообещал Ведерников.
https://ria.ru/20210610/grad-1736424744.html
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россия, михаил ведерников, псковская область, великие луки, происшествия
В Великих Луках ураган обесточил COVID-больницу
22:28 25.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сильный ураган в Псковской области оставил без электричества COVID-стационар

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Сильный ураган в Псковской области оставил без электричества COVID-стационар в Великих Луках, который переключили на дизель-генератор, обеспечив быстрый перезапуск кислородной станции, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"По югу Псковской области снова прошёл сильный ураган… Корпус инфекционной больницы в Великих Луках был обесточен – сейчас питание обеспечивает дизель-генератор. Его мощности не сразу хватило на запуск кислородной станции, но проблему оперативно решили. Дополнительно везут кислородные баллоны и второй генератор", - написал он в своем Instagram-аккаунте.
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По словам Ведерникова, непогода также вызвала сбой в электроснабжении детской городской больницы в Великих Луках. "Кроме этого, поваленное ветром дерево упало на здание и оборвало провода у местной подстанции скорой медицинской помощи. Все вызовы переведены на Псков", - добавил он.
По информации главы региона, из-за урагана без света остается более 700 населенных пунктов Псковской области. Как сообщает компания "Россети Северо-Запад", энергетики уже начали восстанавливать линии электропередачи.
"Объем повреждений уточняется, оперативная обстановка меняется каждые полчаса. Ближе к ночи дам информацию по текущей ситуации и прогнозах по срокам ликвидации последствий", - пообещал Ведерников.
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