https://ria.ru/20210625/uragan-1738690030.html

В Великих Луках ураган обесточил COVID-больницу

В Великих Луках ураган обесточил COVID-больницу - РИА Новости, 25.06.2021

В Великих Луках ураган обесточил COVID-больницу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Сильный ураган в Псковской области оставил без электричества COVID-стационар в Великих Луках, который переключили на... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T22:28

2021-06-25T22:28

2021-06-25T22:28

россия

михаил ведерников

псковская область

великие луки

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Сильный ураган в Псковской области оставил без электричества COVID-стационар в Великих Луках, который переключили на дизель-генератор, обеспечив быстрый перезапуск кислородной станции, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."По югу Псковской области снова прошёл сильный ураган… Корпус инфекционной больницы в Великих Луках был обесточен – сейчас питание обеспечивает дизель-генератор. Его мощности не сразу хватило на запуск кислородной станции, но проблему оперативно решили. Дополнительно везут кислородные баллоны и второй генератор", - написал он в своем Instagram-аккаунте.По словам Ведерникова, непогода также вызвала сбой в электроснабжении детской городской больницы в Великих Луках. "Кроме этого, поваленное ветром дерево упало на здание и оборвало провода у местной подстанции скорой медицинской помощи. Все вызовы переведены на Псков", - добавил он.По информации главы региона, из-за урагана без света остается более 700 населенных пунктов Псковской области. Как сообщает компания "Россети Северо-Запад", энергетики уже начали восстанавливать линии электропередачи."Объем повреждений уточняется, оперативная обстановка меняется каждые полчаса. Ближе к ночи дам информацию по текущей ситуации и прогнозах по срокам ликвидации последствий", - пообещал Ведерников.

https://ria.ru/20210610/grad-1736424744.html

https://ria.ru/20210605/uragan-1735806256.html

россия

псковская область

великие луки

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россия, михаил ведерников, псковская область, великие луки, происшествия