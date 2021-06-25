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В Ульяновске прокуратура заинтересовалась изъятием пятерых детей из семьи
В Ульяновске прокуратура заинтересовалась изъятием пятерых детей из семьи - РИА Новости, 25.06.2021
В Ульяновске прокуратура заинтересовалась изъятием пятерых детей из семьи
Прокуратура проводит проверку после изъятия пятерых детей из семьи в Ульяновске, сообщило надзорное ведомство региона. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:06
2021-06-25T16:06
ульяновская область
ульяновск
происшествия
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САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после изъятия пятерых детей из семьи в Ульяновске, сообщило надзорное ведомство региона.Ранее детский омбудсмен в регионе Екатерина Сморода сообщила, что пятеро детей в возрасте от полутора месяцев до пяти лет, оставленные в очередной раз родительницей без присмотра, временно изъяты и помещены в больницу и социально-реабилитационный центр. По ее словам, "голодные, собирающие крохи хлеба малыши метались по подоконнику, старшие пытались качать младенца на руках, падали вместе с ним". У детей не было своих спальных мест, одежды и игрушек. Сморода уточнила, что семья уже несколько лет состоит на учете."Малолетние проживали с матерью в общежитии по улице Станкостроителей в областном центре. Данная семья длительное время состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. При этом их матерью допускались нарушения в части обеспечения детей продуктами питания, одеждой и спальными местами. В этой связи прокуратура Засвияжского района Ульяновска проводит проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних", - говорится в сообщении.Прокуратура уточнила, что детей изъяли из семьи 17 июня.Ход проверки взят под контроль руководством прокуратуры Ульяновской области, уточняется в сообщении.
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ульяновская область, ульяновск, происшествия
В Ульяновске прокуратура заинтересовалась изъятием пятерых детей из семьи
16:06 25.06.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов

В Ульяновске прокуратура заинтересовалась изъятием пятерых детей из семьи

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после изъятия пятерых детей из семьи в Ульяновске, сообщило надзорное ведомство региона.
Ранее детский омбудсмен в регионе Екатерина Сморода сообщила, что пятеро детей в возрасте от полутора месяцев до пяти лет, оставленные в очередной раз родительницей без присмотра, временно изъяты и помещены в больницу и социально-реабилитационный центр. По ее словам, "голодные, собирающие крохи хлеба малыши метались по подоконнику, старшие пытались качать младенца на руках, падали вместе с ним". У детей не было своих спальных мест, одежды и игрушек. Сморода уточнила, что семья уже несколько лет состоит на учете.
Ребенок - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
13:39
В Поволжье изъяли из семьи пятерых малолетних детей после жалобы соседей
"Малолетние проживали с матерью в общежитии по улице Станкостроителей в областном центре. Данная семья длительное время состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. При этом их матерью допускались нарушения в части обеспечения детей продуктами питания, одеждой и спальными местами. В этой связи прокуратура Засвияжского района Ульяновска проводит проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Прокуратура уточнила, что детей изъяли из семьи 17 июня.
Ход проверки взят под контроль руководством прокуратуры Ульяновской области, уточняется в сообщении.
 
Ульяновская областьУльяновскПроисшествия
 
 
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