https://ria.ru/20210625/ulyanovsk-1738624615.html

В Ульяновске прокуратура заинтересовалась изъятием пятерых детей из семьи

В Ульяновске прокуратура заинтересовалась изъятием пятерых детей из семьи - РИА Новости, 25.06.2021

В Ульяновске прокуратура заинтересовалась изъятием пятерых детей из семьи

Прокуратура проводит проверку после изъятия пятерых детей из семьи в Ульяновске, сообщило надзорное ведомство региона. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T16:06

2021-06-25T16:06

2021-06-25T16:06

ульяновская область

ульяновск

происшествия

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САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после изъятия пятерых детей из семьи в Ульяновске, сообщило надзорное ведомство региона.Ранее детский омбудсмен в регионе Екатерина Сморода сообщила, что пятеро детей в возрасте от полутора месяцев до пяти лет, оставленные в очередной раз родительницей без присмотра, временно изъяты и помещены в больницу и социально-реабилитационный центр. По ее словам, "голодные, собирающие крохи хлеба малыши метались по подоконнику, старшие пытались качать младенца на руках, падали вместе с ним". У детей не было своих спальных мест, одежды и игрушек. Сморода уточнила, что семья уже несколько лет состоит на учете."Малолетние проживали с матерью в общежитии по улице Станкостроителей в областном центре. Данная семья длительное время состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. При этом их матерью допускались нарушения в части обеспечения детей продуктами питания, одеждой и спальными местами. В этой связи прокуратура Засвияжского района Ульяновска проводит проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних", - говорится в сообщении.Прокуратура уточнила, что детей изъяли из семьи 17 июня.Ход проверки взят под контроль руководством прокуратуры Ульяновской области, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210625/deti-1738590442.html

ульяновская область

ульяновск

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ульяновская область, ульяновск, происшествия