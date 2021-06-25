https://ria.ru/20210625/ukraina-1738554413.html
В Раде опровергли слухи о возможности досрочных президентских выборов
В Раде опровергли слухи о возможности досрочных президентских выборов - РИА Новости, 25.06.2021
В Раде опровергли слухи о возможности досрочных президентских выборов
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков опроверг слухи о возможности досрочных президентских выборов, отметив, что логики в этом нет и действующий... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T10:55
2021-06-25T10:55
2021-06-25T10:55
дмитрий разумков
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576725455_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f5022529caf7d39663816ad54d7e69aa.jpg
КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков опроверг слухи о возможности досрочных президентских выборов, отметив, что логики в этом нет и действующий президент Владимир Зеленский этого не хочет.Плановые выборы главы государства пройдут на Украине в 2024 году."Я уверен, что президент не хочет сегодня оставить свой пост, потому что многое еще не сделано, только половина срока прошла. Почему он должен уйти со своей должности, для меня загадка. Логики в этом нет", - сказал Разумков на пресс-конференции в пятницу.По его словам, по закону есть четыре условия, которые позволяют провести внеочередные выборы президента: уход с должности по состоянию здоровья, смерть, импичмент или отставка."В любом случае, согласно закону, если президент Украины досрочно прекратил свои полномочия, он не может баллотироваться на следующих выборах", - сказал Разумков.
https://ria.ru/20210610/prezident-1736390317.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576725455_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_20969c1d4ab3f926603872f58b187d91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий разумков, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире
В Раде опровергли слухи о возможности досрочных президентских выборов
Спикер Рады заявил, что досрочные президентские выборы в данный момент не планируются
КИЕВ, 25 июн - РИА Новости.
Спикер Верховной рады
Украины Дмитрий Разумков
опроверг слухи о возможности досрочных президентских выборов, отметив, что логики в этом нет и действующий президент Владимир Зеленский
этого не хочет.
Плановые выборы главы государства пройдут на Украине
в 2024 году.
"Я уверен, что президент не хочет сегодня оставить свой пост, потому что многое еще не сделано, только половина срока прошла. Почему он должен уйти со своей должности, для меня загадка. Логики в этом нет", - сказал Разумков на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, по закону есть четыре условия, которые позволяют провести внеочередные выборы президента: уход с должности по состоянию здоровья, смерть, импичмент или отставка.
"В любом случае, согласно закону, если президент Украины досрочно прекратил свои полномочия, он не может баллотироваться на следующих выборах", - сказал Разумков.