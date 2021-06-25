https://ria.ru/20210625/ukraina-1738498516.html

"Москва согласится". Киев просит Тбилиси помочь вернуть Крым

"Москва согласится". Киев просит Тбилиси помочь вернуть Крым - РИА Новости, 25.06.2021

"Москва согласится". Киев просит Тбилиси помочь вернуть Крым

Киев хочет подключить Тбилиси к процессу "деоккупации" Крыма. Об этом речь шла на встрече президентов Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T08:00

2021-06-25T08:00

2021-06-25T08:30

аурелий чокой

россия

майя санду

снг

евросоюз

владимир зеленский

михаил саакашвили

молдавия

республика крым

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Киев хочет подключить Тбилиси к процессу "деоккупации" Крыма. Об этом речь шла на встрече президентов Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили. Последняя, в свою очередь, выступала за "возвращение" под грузинский контроль Абхазии и Южной Осетии. Чем, кроме разговоров, намерены заняться лидеры двух стран — разбиралось РИА Новости. Наивные ожиданияПрезиденты Грузии и Украины откладывали встречу два года. Сначала помешал коронавирус, потом вклинился Михаил Саакашвили. Тбилиси возмутило решение Зеленского назначить Мишико (прозвище бывшего грузинского президента) главой исполкома по реформам. В знак протеста Грузия отозвала посла из Киева и напомнила: на родине против скандального политика возбудили несколько уголовных дел, так что желательно бы экстрадировать его домой. Но украинские власти проигнорировали демарш. А Саакашвили подливал масла в огонь выпадами из Киева в адрес Тбилиси. Но после июньского саммита НАТО в Брюсселе отношения потеплели. Североатлантический альянс хоть и не дал внятного ответа, когда обе страны получат членство, но обнадежил в туманных выражениях: когда-то это, наверное, произойдет. Натовцы признали, что у грузин и украинцев общая угроза — Россия. По следам саммита Зурабишвили и Зеленский согласовали встречу. В Киев вернулся грузинский посол. Политиков объединила тема России, а точнее — обвинения в том, что она якобы оккупировала Крым, а также Абхазию и Южную Осетию. Тбилиси и Киев не приняли итоги референдума 2014-го на полуострове, Москва настаивает, что плебисцит прошел в соответствии с международным правом. Кроме того, Кремль признал независимость республик Кавказа, которые ранее входили в Грузинскую ССР. Эту общность подчеркнула Зурабишивли. "Оккупация — наша боль и вызов. Грузины сопереживают украинцам из-за Крыма и военной дестабилизации в восточных регионах. Москве следует согласиться на деоккупацию территорий Грузии и Украины", — высказалась глава республики и предложила Зеленскому выработать совместную стратегию по "деоккупации". Перед грузинско-украинской встречей на высшем уровне в Тбилиси премьер-министр Ираклий Гарибашвили создал специальную комиссию. Она займется подготовкой плана по мирному возвращению Сухума и Цхинвала в состав Грузии. В Абхазии отреагировали молниеносно. "Наивно ожидать от комиссии адекватных политическим реалиям новых идей, которые были бы приемлемы для Сухума", — заявили в МИД республики. Страсти по КрымуВладимир Зеленский признал, что отношениям Киева и Тбилиси нужен новый импульс. Он, со своей стороны, предложил Зурабишвили принять участие в работе так называемой Крымской платформы. Эта дипломатическая инициатива Киева призвана вернуть полуостров в состав Украины. Президент Грузии с интересом выслушала рассказ украинского коллеги о "Крымской платформе". Украинская сторона написала, что Зурабишвили хочет присоединиться к инициативе. Однако в Тбилиси не дали четкого ответа, горят ли желанием "деоккупировать" еще и российский полуостров. Зеленский не отступал и пустился в объяснения: в августе пройдет международный саммит платформы. Евросоюз, Великобритания, Канада и Турция подтвердили участие. Киев рассчитывает, что к формату подключатся США и даже Россия. Приглашение направили и Азербайджану — как ключевому союзнику Анкары. Но Баку пока не ответил. Пока страны Южного Кавказа раздумывают о "Крымской платформе", на инициативу отреагировали в Москве. Сергей Лавров и Дмитрий Песков подчеркнули: Россия ни при каких условиях не намерена обсуждать принадлежность Крыма. Произошедший на днях инцидент в Черном море между российскими и британскими военными показал, что вопрос суверенитета над полуостровом закрыт. Британский эсминец Defender приблизился на недопустимое расстояние к мысу Фиолент в Крыму. Проигнорировав призывы российских военных не нарушать границу, британцы продолжили движение к полуострову. В ответ по курсу эсминца открыли предупредительный огонь. Но в Лондоне заявили, что ничего этого не было. Хотя сразу после инцидента страны НАТО напомнили, что это "ответ" на "усиление российского военного присутствия в Крыму". Члены альянса и ранее заявляли о планах расширить присутствие в Черном море. Молдавия на перепутьеЧерез день после переговоров Зеленского и Зурабишвили грузинская и украинская делегации встретились вновь. Компанию им составили молдаване. Беседа прошла в формате "Ассоциированного трио" — еще одной инициативы, нацеленной на сближение Тбилиси, Киева и Кишинева с евроатлантическими структурами. Формат возник в середине мая перед саммитом Владимира Путина и Джо Байдена. Участники не скрывали, что "Трио" — сигнал Москве: курс Грузии, Украины и Молдавии в ЕС и НАТО неизменен. По задумке Байден тоже должен уловить знак: дескать, США могут рассчитывать на трех мощных союзников.Видимо, после позитивных подвижек в российско-американских отношениях в ходе встречи Путина и Байдена, "Трио" откорректировало послания. Теперь Тбилиси, Кишинев и Киев обращались больше к Европе. "Молдавия, Грузия и Украина углубляют взаимодействие, потому что вместе легче добиться результатов в политическом и торговом диалоге с ЕС. У каждого из нас собственные национальные интересы, но лучше объединить усилия, чтобы выполнить "домашнее задание", — заявил руководитель МИД Молдавии Аурелиу Чокой по итогам переговоров. Глава ЕС по внешней политике Жозеп Борель поддержал инициативу "Ассоциированного трио". Но, по примеру НАТО, не дал четкого ответа, когда страны могут рассчитывать на членство в ЕС. От инициативы дистанцировалась и президент Молдавии Майя Санду. В стране вот-вот пройдут парламентские выборы, а после она хочет встретиться с Владимиром Путиным. Форсирование нового трехстороннего формата может создать дополнительное напряжение в отношениях Москвы и Кишинева. Прозаседавшиеся"Многочисленные инициативы, будь то "Крымская платформа" или комиссия по деоккупации Абхазии и Южной Осетии — не более, чем дискуссионная площадка. Популистский выхлоп есть, а практической пользы мало. Можно выдвинуть сотни таких идей, но они не приблизят воссоединение Сухуми или Цхинвала с материковой Грузией. Так же, как и Крым вряд ли вернется в состав Украины по мановению инициаторов диалога", — полагает грузинский политолог Арчил Сихарулидзе. Практическую пользу эксперт видит в поддержке грузинскими властями абхазцев или осетин, когда те в ней нуждаются. "Несколько лет Тбилиси оказывает жителям отколовшихся территорий медицинскую, образовательную и консультативную помощь. Например, в разгар пандемии недалеко от Гальского района Абхазии грузины построили больницу. Туда могли обратиться абхазы, не получившие у себя медобслуживания", — рассказывает Сихарулидзе. Политолог считает, что президент Грузии не определяет внешнюю политику, и скептически относится к заявлениям Зурабишвили по поводу Крыма, НАТО или ЕС. "Во время и после войны в Нагорном Карабахе президент пыталась выступить посредником между конфликтующими сторонами. Но в итоге медиатором стала не она, а правительство Грузии", — поясняет он. Не верит в инициативу "Крымская платформа" и украинский политолог Константин Скоркин. "Зеленский ищет союзников по крымскому вопросу. Цель очевидна: оказать давление на Россию. Но поскольку для Москвы эта тема необсуждаемая, то ощутимого эффекта ждать не приходится", — говорит эксперт. Скоркин полагает, что Киев продолжит вовлекать в "крымский диалог" новых участников. "Поддержка Турции, которая по-прежнему считает Крым украинским, — серьезный фактор. Но ее недостаточно для того, чтобы инициатива стала успешной", — добавляет он. Баланс сил"Переговорные форматы по Крыму или Южному Кавказу имеют смысл, если несут практическую пользу. Когда эффект неочевиден, участники следуют национальным интересам. Например, большинство стран СНГ воздерживаются во время многочисленных голосований в ООН о принадлежности Крыма. Сохранить партнерские отношения с Москвой для них важнее", — объясняет российский кавказовед Нурлан Гасымов. Эксперт не согласен с мнением, что участие Турции в "Крымской платформе" автоматически ведет к поддержке инициативы постсоветскими странами. "Анкара помогала азербайджанцам во второй карабахской войне. Многие заключили, что Баку теперь во всем на стороне турок. Но это не так. Например, Алиев промолчал, когда Эрдоган призывал союзников выступить за палестинцев в недавнем противостоянии Израиля и ХАМАС. Причем в Турции понимают, что Баку не станет голосовать себе в ущерб". Аналогичным образом ведут себя не только страны СНГ, но и европейские государства. Если нет смысла портить отношения с крупными региональными игроками, будь то Россия, США или Турция, то страны предпочтут воздержаться от участия в неочевидных переговорных форматах, заключает эксперт. Реальная дипломатия и политика бывают далеки от лозунгов и деклараций.

https://ria.ru/20210217/nato-1597739313.html

https://ria.ru/20201124/moldaviya-1585977581.html

россия

молдавия

республика крым

азербайджан

грузия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аурелий чокой, россия, майя санду, снг, евросоюз, владимир зеленский, михаил саакашвили, молдавия, республика крым, оон, азербайджан, грузия, украина, в мире, политика