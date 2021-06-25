https://ria.ru/20210625/ucheniya-1738528818.html

Россия проводит учения с истребителями МиГ-31К в Средиземном море

Россия проводит учения с истребителями МиГ-31К в Средиземном море - РИА Новости, 25.06.2021

Россия проводит учения с истребителями МиГ-31К в Средиземном море

Россия проводит в Средиземном море учения с участием пяти кораблей, двух подлодок, а также двух носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал" истребителей МиГ-31К,... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T05:20

2021-06-25T05:20

2021-06-25T16:32

армия

россия

средиземное море

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия проводит в Средиземном море учения с участием пяти кораблей, двух подлодок, а также двух носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал" истребителей МиГ-31К, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.Совместные маневры сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС начались 25 июня в восточной части Средиземного моря.Авиакомплексы МиГ-31К, способные нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", переброшены в Сирию впервые. Это стало возможно благодаря удлинению взлетно-посадочной полосы на авиабазе Хмейми, она теперь может принимать все типы самолетов ВКС России.Как уточнили в Минобороны, "в ходе учебно-тренировочных полетов будет проведена апробация авиационной техники и оборудования в сложных климатических условиях, в том числе обусловленных воздействием высоких температур и возможностью длительных полетов над водной поверхностью". Кроме того, экипажи самолетов приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах, добавили в военном ведомстве.Ранее сообщалось, что гиперзвуковая ракета "Кинжал" способна развивать скорость в 10 скоростей звука, имеет дальность до 2 тысяч километров и гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.

https://ria.ru/20210625/mig-31k-1738528143.html

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Переброска в Сирию российских истребителей Первая переброска в Сирию российских истребителей МиГ-31К - носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал" 2021-06-25T05:20 true PT2M32S

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армия, россия, средиземное море, воздушно-космические силы россии, миг-31, москва, сирия, вмф рф, безопасность