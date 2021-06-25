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Россия проводит учения с истребителями МиГ-31К в Средиземном море
Россия проводит учения с истребителями МиГ-31К в Средиземном море - РИА Новости, 25.06.2021
Россия проводит учения с истребителями МиГ-31К в Средиземном море
Россия проводит в Средиземном море учения с участием пяти кораблей, двух подлодок, а также двух носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал" истребителей МиГ-31К,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T05:20
2021-06-25T16:32
армия
россия
средиземное море
воздушно-космические силы россии
миг-31
москва
сирия
вмф рф
безопасность
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия проводит в Средиземном море учения с участием пяти кораблей, двух подлодок, а также двух носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал" истребителей МиГ-31К, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.Совместные маневры сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС начались 25 июня в восточной части Средиземного моря.Авиакомплексы МиГ-31К, способные нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", переброшены в Сирию впервые. Это стало возможно благодаря удлинению взлетно-посадочной полосы на авиабазе Хмейми, она теперь может принимать все типы самолетов ВКС России.Как уточнили в Минобороны, "в ходе учебно-тренировочных полетов будет проведена апробация авиационной техники и оборудования в сложных климатических условиях, в том числе обусловленных воздействием высоких температур и возможностью длительных полетов над водной поверхностью". Кроме того, экипажи самолетов приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах, добавили в военном ведомстве.Ранее сообщалось, что гиперзвуковая ракета "Кинжал" способна развивать скорость в 10 скоростей звука, имеет дальность до 2 тысяч километров и гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.
https://ria.ru/20210625/mig-31k-1738528143.html
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Переброска в Сирию российских истребителей
Первая переброска в Сирию российских истребителей МиГ-31К - носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал"
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армия, россия, средиземное море, воздушно-космические силы россии, миг-31, москва, сирия, вмф рф, безопасность
Россия проводит учения с истребителями МиГ-31К в Средиземном море
05:20 25.06.2021 (обновлено: 16:32 25.06.2021)
 

Россия проводит учения с носителями гиперзвуковых ракет МиГ-31К в Средиземном море

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия проводит в Средиземном море учения с участием пяти кораблей, двух подлодок, а также двух носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал" истребителей МиГ-31К, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.
Совместные маневры сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС начались 25 июня в восточной части Средиземного моря.
"По замыслу учения пять кораблей ВМФ России — в их числе ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", а также две подводные лодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону" — совместно с противолодочными самолетами Ту-142МК, Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и самолетами МиГ-31К выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус", - рассказали в ведомстве.
Авиакомплексы МиГ-31К, способные нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", переброшены в Сирию впервые. Это стало возможно благодаря удлинению взлетно-посадочной полосы на авиабазе Хмейми, она теперь может принимать все типы самолетов ВКС России.
Как уточнили в Минобороны, "в ходе учебно-тренировочных полетов будет проведена апробация авиационной техники и оборудования в сложных климатических условиях, в том числе обусловленных воздействием высоких температур и возможностью длительных полетов над водной поверхностью". Кроме того, экипажи самолетов приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах, добавили в военном ведомстве.
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
05:09
Россия впервые перебросила в Сирию носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К
Ранее сообщалось, что гиперзвуковая ракета "Кинжал" способна развивать скорость в 10 скоростей звука, имеет дальность до 2 тысяч километров и гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.
 
АрмияРоссияСредиземное мореВоздушно-космические силы РоссииМиГ-31МоскваСирияВМФ РФБезопасность
 
 
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