https://ria.ru/20210625/turtsiya-1738581619.html

Россиянам рассказали, как избежать мошенников при покупке тура в Турцию

Россиянам рассказали, как избежать мошенников при покупке тура в Турцию - РИА Новости, 25.06.2021

Россиянам рассказали, как избежать мошенников при покупке тура в Турцию

Россияне при бронировании туров, в том числе - в Турцию, должны помнить о ряде правил, чтобы не попасться на уловки мошенников, например, стоит проверять адрес... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:55

2021-06-25T12:55

2021-06-25T13:37

туризм

антон куканов

россия

туризм

роскачество

турция

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россияне при бронировании туров, в том числе - в Турцию, должны помнить о ряде правил, чтобы не попасться на уловки мошенников, например, стоит проверять адрес сайта туркомпании и ее включение в реестр туроператоров, сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов."Не следует доверять контекстной рекламе в социальных сетях, поисковиках, а также рассылкам, баннерам в бесплатных мобильных приложениях и так далее. Мошенники работают со всеми этими каналами. У них также может быть служба поддержки, колл-центр, страницы в соцсетях со множеством подписчиков и даже выглядящие реальными документы с печатями и подписями", - сказал Куканов, слова которого приводятся в сообщении организации.Он также посоветовал пользоваться известными и проверенными туроператорами, в подлинности страниц которых турист уверен. "Не приобретайте билеты на сайтах неизвестных вам фирм, особенно если форма оплаты - перевод на карту частному лицу", - предостерег представитель Роскачества.Помимо этого, по его словам, стоит проверить, включен ли туроператор в Федеральный реестр туроператоров, есть ли у него финансовые гарантии и рассчитан ли срок их действия до окончания поездки. Кроме того, следует проверять доменное имя ресурса и дату его создания через специальный сервис, а также наличие протокола HTTPS и действующего сертификата безопасности в адресной строке браузера."Плохой признак, если за тур просят сразу внести полную стоимость (например, обещая в этом случае сделать большую скидку), особенно если при этом давят на необходимость быстрого принятия решения. Есть риск, что это мошенничество", - отметил Куканов. В целом при бронировании тура стоит соблюдать общие правила безопасности в сети: пользоваться антивирусом, использовать для интернет-покупок не зарплатную, а отдельную, желательно виртуальную карту.Глава Центра цифровой экспертизы Роскачества также отметил, что туристов, которые бронируют отели самостоятельно, турецкая сторона дополнительно просит проверять наличие у объекта сертификата эксплуатации от Министерства культуры и туризма, соответствие заявленному количеству звезд. В договорах, которые составляются онлайн, нужно проверять адрес, название и контактную информацию на сайте, где производится бронирование.Кроме того, следует убедиться, что информация об объекте или туристическом агентстве зафиксирована профессиональными ассоциациями, и проверить наличие сайта, на котором будет выполнено бронирование в турецкой информационной системе электронной торговли (ETBIS). "Перед отправлением в Турцию в любом случае необходимо заранее предоставить справку о вакцинации против COVID-19 либо пройти ПЦР-тест (уточните требования у вашего туроператора)", - заключил Куканов.

https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html

https://ria.ru/20210622/turtsiya-1738064349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон куканов, россия, туризм, роскачество, турция, общество