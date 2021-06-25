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Житель Тулы, ставший миллионером по ошибке, получил реальный срок
Житель Тулы, ставший миллионером по ошибке, получил реальный срок - РИА Новости, 25.06.2021
Житель Тулы, ставший миллионером по ошибке, получил реальный срок
Житель Тулы, который украл у банка 95 миллионов рублей из-за технической ошибки в мобильном приложении и накупил недвижимости и машин, приговорен к шести годам... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T10:57
2021-06-25T11:12
россия
втб
тула
тульская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Житель Тулы, который украл у банка 95 миллионов рублей из-за технической ошибки в мобильном приложении и накупил недвижимости и машин, приговорен к шести годам колонии, сообщает судебный департамент Тульской области.Ранее сообщалось, что мужчина, используя техническую ошибку в программном обеспечении при проведении банком ВТБ транзакций, с 31 мая по 1 июня 2020 года провел 220 операций по зачислению на свою банковскую карту более 95 миллионов рублей, принадлежащих банку. На эти деньги, отмечает департамент, он купил три квартиры по договору долевого участия, две иномарки, путевки для отдыха за границей. В ходе следствия мужчина вернул банку чуть более 39 миллионов рублей."Юрков Р.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража… с банковского счета в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Отмечается, что по делу о легализации (отмывании) денег суд оправдал обвиняемого.Наложен арест на имущество, принадлежащее осужденному."Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке", - информирует судебный департамент.
https://ria.ru/20210307/moskva-1600264004.html
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россия, втб, тула, тульская область, происшествия
Житель Тулы, ставший миллионером по ошибке, получил реальный срок
10:57 25.06.2021 (обновлено: 11:12 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Житель Тулы, укравший у банка 95 миллионов рублей из-за глюка в приложении, получил срок

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Житель Тулы, который украл у банка 95 миллионов рублей из-за технической ошибки в мобильном приложении и накупил недвижимости и машин, приговорен к шести годам колонии, сообщает судебный департамент Тульской области.
Ранее сообщалось, что мужчина, используя техническую ошибку в программном обеспечении при проведении банком ВТБ транзакций, с 31 мая по 1 июня 2020 года провел 220 операций по зачислению на свою банковскую карту более 95 миллионов рублей, принадлежащих банку. На эти деньги, отмечает департамент, он купил три квартиры по договору долевого участия, две иномарки, путевки для отдыха за границей. В ходе следствия мужчина вернул банку чуть более 39 миллионов рублей.
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"Юрков Р.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража… с банковского счета в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по делу о легализации (отмывании) денег суд оправдал обвиняемого.
Наложен арест на имущество, принадлежащее осужденному.
"Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке", - информирует судебный департамент.
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