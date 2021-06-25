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Онлайн-конференция о сотрудничестве медиа в цифровую эпоху
Онлайн-конференция о сотрудничестве медиа в цифровую эпоху - РИА Новости, 25.06.2021
Онлайн-конференция о сотрудничестве медиа в цифровую эпоху
30 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в формате видеомоста со странами Африки на тему: "Сотрудничество медиа в цифровую эпоху".
2021-06-25T11:36
2021-06-25T11:36
анонсы
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Задать вопросУчастники:- руководитель радиовещания на русском языке Международного информационного агентства и радио Sputnik Алексей ОРЛОВ (Россия);- генеральный директор Информационного агентства Намибии Линус Ситомисо ЧАТА (Намибия);- руководитель digital-направления Кенийской телерадиовещательной компании Джаред ОМБУИ (Кения);- заместитель генерального директора Информационного агентства Эфиопии Йоханнес ВОНДИРАД (Эфиопия);- фотодиректор Африканского информационного агентства Йен ЛЭНДСБЕРГ (ЮАР);- главный редактор интернет-портала News Ghana Роджер Агамбире АГАНА (Гана);- исполнительный директор TV Africa и Greater African Radio Кикура НКУБА (Уганда). Модератор - директор по международному сотрудничеству Международного информационного агентства и радио Sputnik Василий ПУШКОВ (Россия).Россия рассматривает взаимовыгодное сотрудничество со странами Африки среди основных приоритетов своей внешней политики, а информационное взаимодействие и диалог СМИ в настоящее время играют важнейшую роль в укреплении многостороннего партнерства.Эксперты обсудят задачи, стоящие перед традиционными СМИ в цифровую эпоху, проанализируют последствия развития новых медиа, обсудят противодействие фейкньюс, а также рассмотрят возможные пути развития международного медиасотрудничества.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о сотрудничестве медиа в цифровую эпоху

11:36 25.06.2021
 
Читать ria.ru в
30 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в формате видеомоста со странами Африки на тему: "Сотрудничество медиа в цифровую эпоху".
Задать вопрос

Участники:
- руководитель радиовещания на русском языке Международного информационного агентства и радио Sputnik Алексей ОРЛОВ (Россия);
- генеральный директор Информационного агентства Намибии Линус Ситомисо ЧАТА (Намибия);
- руководитель digital-направления Кенийской телерадиовещательной компании Джаред ОМБУИ (Кения);
- заместитель генерального директора Информационного агентства Эфиопии Йоханнес ВОНДИРАД (Эфиопия);
- фотодиректор Африканского информационного агентства Йен ЛЭНДСБЕРГ (ЮАР);
- главный редактор интернет-портала News Ghana Роджер Агамбире АГАНА (Гана);
- исполнительный директор TV Africa и Greater African Radio Кикура НКУБА (Уганда).

Модератор - директор по международному сотрудничеству Международного информационного агентства и радио Sputnik Василий ПУШКОВ (Россия).

Россия рассматривает взаимовыгодное сотрудничество со странами Африки среди основных приоритетов своей внешней политики, а информационное взаимодействие и диалог СМИ в настоящее время играют важнейшую роль в укреплении многостороннего партнерства.
Эксперты обсудят задачи, стоящие перед традиционными СМИ в цифровую эпоху, проанализируют последствия развития новых медиа, обсудят противодействие фейкньюс, а также рассмотрят возможные пути развития международного медиасотрудничества.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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