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Онлайн-конференция о сотрудничестве медиа в цифровую эпоху

Онлайн-конференция о сотрудничестве медиа в цифровую эпоху - РИА Новости, 25.06.2021

Онлайн-конференция о сотрудничестве медиа в цифровую эпоху

30 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в формате видеомоста со странами Африки на тему: "Сотрудничество медиа в цифровую эпоху".

2021-06-25T11:36

2021-06-25T11:36

2021-06-25T11:36

анонсы

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Задать вопросУчастники:- руководитель радиовещания на русском языке Международного информационного агентства и радио Sputnik Алексей ОРЛОВ (Россия);- генеральный директор Информационного агентства Намибии Линус Ситомисо ЧАТА (Намибия);- руководитель digital-направления Кенийской телерадиовещательной компании Джаред ОМБУИ (Кения);- заместитель генерального директора Информационного агентства Эфиопии Йоханнес ВОНДИРАД (Эфиопия);- фотодиректор Африканского информационного агентства Йен ЛЭНДСБЕРГ (ЮАР);- главный редактор интернет-портала News Ghana Роджер Агамбире АГАНА (Гана);- исполнительный директор TV Africa и Greater African Radio Кикура НКУБА (Уганда). Модератор - директор по международному сотрудничеству Международного информационного агентства и радио Sputnik Василий ПУШКОВ (Россия).Россия рассматривает взаимовыгодное сотрудничество со странами Африки среди основных приоритетов своей внешней политики, а информационное взаимодействие и диалог СМИ в настоящее время играют важнейшую роль в укреплении многостороннего партнерства.Эксперты обсудят задачи, стоящие перед традиционными СМИ в цифровую эпоху, проанализируют последствия развития новых медиа, обсудят противодействие фейкньюс, а также рассмотрят возможные пути развития международного медиасотрудничества.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы