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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210625/trening-1738566844.html
Сценарист "Звездных войн" проведет тренинг на литературном онлайн-проекте
Сценарист "Звездных войн" проведет тренинг на литературном онлайн-проекте - РИА Новости, 25.06.2021
Сценарист "Звездных войн" проведет тренинг на литературном онлайн-проекте
Большой международный литературный онлайн-проект пройдет уже в третий раз с 23 по 25 июля. В этом году в рамках события состоятся четыре мероприятия, среди... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:09
2021-06-25T12:09
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Большой международный литературный онлайн-проект пройдет уже в третий раз с 23 по 25 июля. В этом году в рамках события состоятся четыре мероприятия, среди которых – Международный литературный фестиваль фантастики "Аэлита" (МФФ "Аэлита"), существующий с 1981 года. Об этом сообщили представители проекта.По словам организаторов, проект пройдет полностью в формате онлайн, что позволит большему количеству участников перенять опыт у профессиональных литераторов и спикеров. Среди них американский писатель Алан Дин Фостер, автор сценария сериала "Звездный путь" и новелл "Звездные войны"; Виктор Пеленягрэ, автор хитов "Как упоительны в России вечера" и "Шарманка" и другие известные деятели литературы, кино и театра."Проект является невероятным прорывом для литературной общественности. Это прекрасная возможность открыть новые имена в современном писательском мире", – отметили представители мероприятия.Помимо старейшего МФФ "Аэлита" в рамках проекта пройдет Международный литературный фестиваль им. А. С. Пушкина. Впервые состоится Международный фестиваль русскоязычной поэзии "Поэт года" и Международный фестиваль "Золотое перо Москвы". Еще одной новинкой этого года станет мастер-класс по написанию театральной рецензии."Конечно, огромное внимание приковывает к себе МФФ "Аэлита", существующий с 1981 года, первыми лауреатами которого были Аркадий и Борис Стругацкие. Грядущий фестиваль проводится 38-й раз, что делает его одним из самых устойчивых и мощных", – прокомментировали организаторы.В рамках фестиваля, как отмечают в оргкомитете, каждый автор по своему желанию сможет выдвинуть произведения сразу на несколько премий и номинаций.Организатором III Большого международного литературного онлайн-проекта является Интернациональный Союз писателей. Генеральным партнером мероприятия выступил "Социальный навигатор" – информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня".
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литература, культура, россия, социальный навигатор, общество

Сценарист "Звездных войн" проведет тренинг на литературном онлайн-проекте

12:09 25.06.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Elf / Американский писатель Алан Дин Фостер
Американский писатель Алан Дин Фостер - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
CC BY-SA 3.0 / Elf /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Большой международный литературный онлайн-проект пройдет уже в третий раз с 23 по 25 июля. В этом году в рамках события состоятся четыре мероприятия, среди которых – Международный литературный фестиваль фантастики "Аэлита" (МФФ "Аэлита"), существующий с 1981 года. Об этом сообщили представители проекта.
По словам организаторов, проект пройдет полностью в формате онлайн, что позволит большему количеству участников перенять опыт у профессиональных литераторов и спикеров. Среди них американский писатель Алан Дин Фостер, автор сценария сериала "Звездный путь" и новелл "Звездные войны"; Виктор Пеленягрэ, автор хитов "Как упоительны в России вечера" и "Шарманка" и другие известные деятели литературы, кино и театра.
"Проект является невероятным прорывом для литературной общественности. Это прекрасная возможность открыть новые имена в современном писательском мире", – отметили представители мероприятия.
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Помимо старейшего МФФ "Аэлита" в рамках проекта пройдет Международный литературный фестиваль им. А. С. Пушкина. Впервые состоится Международный фестиваль русскоязычной поэзии "Поэт года" и Международный фестиваль "Золотое перо Москвы". Еще одной новинкой этого года станет мастер-класс по написанию театральной рецензии.
"Конечно, огромное внимание приковывает к себе МФФ "Аэлита", существующий с 1981 года, первыми лауреатами которого были Аркадий и Борис Стругацкие. Грядущий фестиваль проводится 38-й раз, что делает его одним из самых устойчивых и мощных", – прокомментировали организаторы.
В рамках фестиваля, как отмечают в оргкомитете, каждый автор по своему желанию сможет выдвинуть произведения сразу на несколько премий и номинаций.
Организатором III Большого международного литературного онлайн-проекта является Интернациональный Союз писателей. Генеральным партнером мероприятия выступил "Социальный навигатор" – информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня".
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