https://ria.ru/20210625/trening-1738566844.html

Сценарист "Звездных войн" проведет тренинг на литературном онлайн-проекте

Сценарист "Звездных войн" проведет тренинг на литературном онлайн-проекте - РИА Новости, 25.06.2021

Сценарист "Звездных войн" проведет тренинг на литературном онлайн-проекте

Большой международный литературный онлайн-проект пройдет уже в третий раз с 23 по 25 июля. В этом году в рамках события состоятся четыре мероприятия, среди... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:09

2021-06-25T12:09

2021-06-25T12:09

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Большой международный литературный онлайн-проект пройдет уже в третий раз с 23 по 25 июля. В этом году в рамках события состоятся четыре мероприятия, среди которых – Международный литературный фестиваль фантастики "Аэлита" (МФФ "Аэлита"), существующий с 1981 года. Об этом сообщили представители проекта.По словам организаторов, проект пройдет полностью в формате онлайн, что позволит большему количеству участников перенять опыт у профессиональных литераторов и спикеров. Среди них американский писатель Алан Дин Фостер, автор сценария сериала "Звездный путь" и новелл "Звездные войны"; Виктор Пеленягрэ, автор хитов "Как упоительны в России вечера" и "Шарманка" и другие известные деятели литературы, кино и театра."Проект является невероятным прорывом для литературной общественности. Это прекрасная возможность открыть новые имена в современном писательском мире", – отметили представители мероприятия.Помимо старейшего МФФ "Аэлита" в рамках проекта пройдет Международный литературный фестиваль им. А. С. Пушкина. Впервые состоится Международный фестиваль русскоязычной поэзии "Поэт года" и Международный фестиваль "Золотое перо Москвы". Еще одной новинкой этого года станет мастер-класс по написанию театральной рецензии."Конечно, огромное внимание приковывает к себе МФФ "Аэлита", существующий с 1981 года, первыми лауреатами которого были Аркадий и Борис Стругацкие. Грядущий фестиваль проводится 38-й раз, что делает его одним из самых устойчивых и мощных", – прокомментировали организаторы.В рамках фестиваля, как отмечают в оргкомитете, каждый автор по своему желанию сможет выдвинуть произведения сразу на несколько премий и номинаций.Организатором III Большого международного литературного онлайн-проекта является Интернациональный Союз писателей. Генеральным партнером мероприятия выступил "Социальный навигатор" – информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20210616/literatura-1737099923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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литература, культура, россия, социальный навигатор, общество