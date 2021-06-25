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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210625/transport-1738650507.html
Ракова ответила на вопрос о возможном введении QR-кодов в транспорте
Ракова ответила на вопрос о возможном введении QR-кодов в транспорте - РИА Новости, 25.06.2021
Ракова ответила на вопрос о возможном введении QR-кодов в транспорте
Введение QR-кодов в Москве для транспорта, фитнес-клубов и парикмахерских пока не рассматривается, но все решения будут приниматься исходя из эпидситуации,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T18:16
2021-06-25T18:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Введение QR-кодов в Москве для транспорта, фитнес-клубов и парикмахерских пока не рассматривается, но все решения будут приниматься исходя из эпидситуации, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."На сегодняшний день введение QR-кодов для этих направлений деятельности и организаций пока не рассматривается. Но в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будем принимать адекватные ей решения", - сказала Ракова в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, рассматривается ли введение этой системы для транспорта, фитнес-клубов или парикмахерских.С 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек в Москве смогут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.
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Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19
Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria.
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Ракова ответила на вопрос о возможном введении QR-кодов в транспорте
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Введение QR-кодов в Москве для транспорта, фитнес-клубов и парикмахерских пока не рассматривается, но все решения будут приниматься исходя из эпидситуации, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Ракова ответила на вопрос о возможном введении QR-кодов в транспорте
18:16 25.06.2021 (обновлено: 18:26 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДезинфекция наземного транспорта в Москве
Дезинфекция наземного транспорта в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

Власти Москвы пока не рассматривают введение QR-кодов в общественном транспорте

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Введение QR-кодов в Москве для транспорта, фитнес-клубов и парикмахерских пока не рассматривается, но все решения будут приниматься исходя из эпидситуации, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На сегодняшний день введение QR-кодов для этих направлений деятельности и организаций пока не рассматривается. Но в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будем принимать адекватные ей решения", - сказала Ракова в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, рассматривается ли введение этой системы для транспорта, фитнес-клубов или парикмахерских.
С 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек в Москве смогут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
 
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