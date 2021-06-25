https://ria.ru/20210625/transport-1738650507.html

Ракова ответила на вопрос о возможном введении QR-кодов в транспорте

Ракова ответила на вопрос о возможном введении QR-кодов в транспорте - РИА Новости, 25.06.2021

Ракова ответила на вопрос о возможном введении QR-кодов в транспорте

Введение QR-кодов в Москве для транспорта, фитнес-клубов и парикмахерских пока не рассматривается, но все решения будут приниматься исходя из эпидситуации,... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T18:16

2021-06-25T18:16

2021-06-25T18:26

распространение коронавируса

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общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Введение QR-кодов в Москве для транспорта, фитнес-клубов и парикмахерских пока не рассматривается, но все решения будут приниматься исходя из эпидситуации, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."На сегодняшний день введение QR-кодов для этих направлений деятельности и организаций пока не рассматривается. Но в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будем принимать адекватные ей решения", - сказала Ракова в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, рассматривается ли введение этой системы для транспорта, фитнес-клубов или парикмахерских.С 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек в Москве смогут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria. 2021-06-25T18:16 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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