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В Чехии около 150 человек пострадали из-за торнадо

В Чехии около 150 человек пострадали из-за торнадо - РИА Новости, 25.06.2021

В Чехии около 150 человек пострадали из-за торнадо

Торнадо обрушился на четыре села на юго-востоке Чехии неподалеку от границ с Австрией и Словакией, пострадали около 150 человек, сообщила журналистам... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T00:04

2021-06-25T00:04

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ПРАГА, 25 июн – РИА Новости. Торнадо обрушился на четыре села на юго-востоке Чехии неподалеку от границ с Австрией и Словакией, пострадали около 150 человек, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Гедвика Кропачкова.По ее словам, также, вероятно есть погибшие, однако пока их число неясно."Торнадо сравняло с землей значительную часть сел Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, частично село Микулчице и часть города Годонина. Примерно 150 человек получили ранения разной степени. Судя по всему, есть жертвы, поскольку многие люди завалены в своих домах. Нам на помощь приходят медики и пожарные из Австрии и Словакии, а также чешские военнослужащие", — сказала Кропачкова.Чрезвычайную ситуацию объявили в регионах Бржецлав и Годонин. В деревнях повреждены сотни домов.

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чехия, австрия, словакия, в мире