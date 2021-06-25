https://ria.ru/20210625/tornado-1738518272.html
В Чехии около 150 человек пострадали из-за торнадо
В Чехии около 150 человек пострадали из-за торнадо - РИА Новости, 25.06.2021
В Чехии около 150 человек пострадали из-за торнадо
Торнадо обрушился на четыре села на юго-востоке Чехии неподалеку от границ с Австрией и Словакией, пострадали около 150 человек, сообщила журналистам... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T00:04
2021-06-25T00:04
2021-06-25T00:13
чехия
австрия
словакия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729581512_687:471:3283:1931_1920x0_80_0_0_6802a44847821d1316d884169fbedfe0.jpg
ПРАГА, 25 июн – РИА Новости. Торнадо обрушился на четыре села на юго-востоке Чехии неподалеку от границ с Австрией и Словакией, пострадали около 150 человек, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Гедвика Кропачкова.По ее словам, также, вероятно есть погибшие, однако пока их число неясно."Торнадо сравняло с землей значительную часть сел Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, частично село Микулчице и часть города Годонина. Примерно 150 человек получили ранения разной степени. Судя по всему, есть жертвы, поскольку многие люди завалены в своих домах. Нам на помощь приходят медики и пожарные из Австрии и Словакии, а также чешские военнослужащие", — сказала Кропачкова.Чрезвычайную ситуацию объявили в регионах Бржецлав и Годонин. В деревнях повреждены сотни домов.
чехия
австрия
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729581512_984:434:2979:1931_1920x0_80_0_0_17d94e7ebf3eeb18d38586f859f1340d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чехия, австрия, словакия, в мире
В Чехии около 150 человек пострадали из-за торнадо
00:04 25.06.2021 (обновлено: 00:13 25.06.2021)
Торнадо разрушило четыре села в Чехии, около 150 человек получили ранения
ПРАГА, 25 июн – РИА Новости.
Торнадо обрушился на четыре села на юго-востоке Чехии
неподалеку от границ с Австрией
и Словакией
, пострадали около 150 человек, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Гедвика Кропачкова.
По ее словам, также, вероятно есть погибшие, однако пока их число неясно.
"Торнадо сравняло с землей значительную часть сел Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, частично село Микулчице и часть города Годонина. Примерно 150 человек получили ранения разной степени. Судя по всему, есть жертвы, поскольку многие люди завалены в своих домах. Нам на помощь приходят медики и пожарные из Австрии и Словакии, а также чешские военнослужащие", — сказала Кропачкова.
Чрезвычайную ситуацию объявили в регионах Бржецлав и Годонин. В деревнях повреждены сотни домов.