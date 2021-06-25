Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210625/tornado-1738518272.html
В Чехии около 150 человек пострадали из-за торнадо
В Чехии около 150 человек пострадали из-за торнадо - РИА Новости, 25.06.2021
В Чехии около 150 человек пострадали из-за торнадо
Торнадо обрушился на четыре села на юго-востоке Чехии неподалеку от границ с Австрией и Словакией, пострадали около 150 человек, сообщила журналистам... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T00:04
2021-06-25T00:13
чехия
австрия
словакия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729581512_687:471:3283:1931_1920x0_80_0_0_6802a44847821d1316d884169fbedfe0.jpg
ПРАГА, 25 июн – РИА Новости. Торнадо обрушился на четыре села на юго-востоке Чехии неподалеку от границ с Австрией и Словакией, пострадали около 150 человек, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Гедвика Кропачкова.По ее словам, также, вероятно есть погибшие, однако пока их число неясно."Торнадо сравняло с землей значительную часть сел Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, частично село Микулчице и часть города Годонина. Примерно 150 человек получили ранения разной степени. Судя по всему, есть жертвы, поскольку многие люди завалены в своих домах. Нам на помощь приходят медики и пожарные из Австрии и Словакии, а также чешские военнослужащие", — сказала Кропачкова.Чрезвычайную ситуацию объявили в регионах Бржецлав и Годонин. В деревнях повреждены сотни домов.
чехия
австрия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729581512_984:434:2979:1931_1920x0_80_0_0_17d94e7ebf3eeb18d38586f859f1340d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чехия, австрия, словакия, в мире
В Чехии около 150 человек пострадали из-за торнадо
00:04 25.06.2021 (обновлено: 00:13 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Эдуард ЭрбенПолицейский автомобиль у здания посольства РФ в Праге
Полицейский автомобиль у здания посольства РФ в Праге - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Эдуард Эрбен

Торнадо разрушило четыре села в Чехии, около 150 человек получили ранения

Читать ria.ru в
ПРАГА, 25 июн – РИА Новости. Торнадо обрушился на четыре села на юго-востоке Чехии неподалеку от границ с Австрией и Словакией, пострадали около 150 человек, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Гедвика Кропачкова.
По ее словам, также, вероятно есть погибшие, однако пока их число неясно.
"Торнадо сравняло с землей значительную часть сел Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, частично село Микулчице и часть города Годонина. Примерно 150 человек получили ранения разной степени. Судя по всему, есть жертвы, поскольку многие люди завалены в своих домах. Нам на помощь приходят медики и пожарные из Австрии и Словакии, а также чешские военнослужащие", — сказала Кропачкова.
Чрезвычайную ситуацию объявили в регионах Бржецлав и Годонин. В деревнях повреждены сотни домов.
 
ЧехияАвстрияСловакияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:14В Сети удивились сугробу в сорокоградусную жару в Нижегородской области
17:14Власти Абу-Даби разрешили бесплатно вакцинировать туристов
17:12В ЮАР протестующие потребовали одобрить "Спутник V"
17:12Московская биржа будет отклонять заявки на ОФЗ от клиентов из США
17:08Россотрудничество рассказало о проблемах при работе в США и Чехии
17:07В Совфеде прокомментировали продление санкций Евросоюза
17:04Путин поблагодарил эмира Катара за участие в ПМЭФ
17:03Додон предостерег от призывов вывести миротворцев из Приднестровья
16:59В офисе Зеленского не считают санкции СНБО помехой для встречи с Путиным
16:57В СК рассказали о состоянии раненного в Ивановской области мужчины
16:57В Telegram появилась новая функция
16:55Глава Евросовета прокомментировал идею провести саммит Россия-ЕС
16:53Захарова назвала страны Балтии "прокси-шлюзом" для влияния США на Украине
16:52В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта
16:52Меркель призвала ЕС создать механизм информирования о российских "атаках"
16:49В Крыму два военных автомобиля попали в ДТП
16:48АТОР выяснила, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань
16:47В Калининграде осудили мужчину, осквернившего мемориал советским воинам
16:37Киргизия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
16:36Минобороны пригласило 133 страны на форум "Армия"
Лента новостейМолния