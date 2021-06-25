https://ria.ru/20210625/telo-1738549796.html
Тело мужчины нашли в Москве-реке в центре столицы, сообщил источник
Тело мужчины нашли в Москве-реке в центре столицы, сообщил источник - РИА Новости, 25.06.2021
Тело мужчины нашли в Москве-реке в центре столицы, сообщил источник
Тело мужчины нашли в Москве-реке в центре столицы, предположительно, он утонул, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T10:23
2021-06-25T10:23
2021-06-25T10:23
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Тело мужчины нашли в Москве-реке в центре столицы, предположительно, он утонул, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Вечером 24 июня в воде в районе Космодамианской набережной был обнаружен труп мужчины. По предварительным данным, криминальной составляющей нет. Мужчина был одет в плавки, вероятнее всего, купался и утонул", - сказал собеседник агентства.Собеседник также рассказал, что на шее у мужчины было обнаружено одно резанное ранение, которое он, предположительно, получил уже находясь в воде.При этом старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что по данному факту следователи проводят проверку.
https://ria.ru/20210621/rosgvardiya-1737946623.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Тело мужчины нашли в Москве-реке в центре столицы, сообщил источник
Источник сообщил о найденном теле мужчины в Москве-реке, предположительно, он утонул