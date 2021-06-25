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Тело мужчины нашли в Москве-реке в центре столицы, сообщил источник
Тело мужчины нашли в Москве-реке в центре столицы, сообщил источник - РИА Новости, 25.06.2021
Тело мужчины нашли в Москве-реке в центре столицы, сообщил источник
Тело мужчины нашли в Москве-реке в центре столицы, предположительно, он утонул, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T10:23
2021-06-25T10:23
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Тело мужчины нашли в Москве-реке в центре столицы, предположительно, он утонул, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Вечером 24 июня в воде в районе Космодамианской набережной был обнаружен труп мужчины. По предварительным данным, криминальной составляющей нет. Мужчина был одет в плавки, вероятнее всего, купался и утонул", - сказал собеседник агентства.Собеседник также рассказал, что на шее у мужчины было обнаружено одно резанное ранение, которое он, предположительно, получил уже находясь в воде.При этом старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что по данному факту следователи проводят проверку.
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Тело мужчины нашли в Москве-реке в центре столицы, сообщил источник
10:23 25.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Источник сообщил о найденном теле мужчины в Москве-реке, предположительно, он утонул

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Тело мужчины нашли в Москве-реке в центре столицы, предположительно, он утонул, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Вечером 24 июня в воде в районе Космодамианской набережной был обнаружен труп мужчины. По предварительным данным, криминальной составляющей нет. Мужчина был одет в плавки, вероятнее всего, купался и утонул", - сказал собеседник агентства.
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Собеседник также рассказал, что на шее у мужчины было обнаружено одно резанное ранение, которое он, предположительно, получил уже находясь в воде.
При этом старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что по данному факту следователи проводят проверку.
 
РоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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