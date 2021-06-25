https://ria.ru/20210625/telo-1738549796.html

Тело мужчины нашли в Москве-реке в центре столицы, сообщил источник

Тело мужчины нашли в Москве-реке в центре столицы, сообщил источник - РИА Новости, 25.06.2021

Тело мужчины нашли в Москве-реке в центре столицы, сообщил источник

Тело мужчины нашли в Москве-реке в центре столицы, предположительно, он утонул, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T10:23

2021-06-25T10:23

2021-06-25T10:23

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Тело мужчины нашли в Москве-реке в центре столицы, предположительно, он утонул, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Вечером 24 июня в воде в районе Космодамианской набережной был обнаружен труп мужчины. По предварительным данным, криминальной составляющей нет. Мужчина был одет в плавки, вероятнее всего, купался и утонул", - сказал собеседник агентства.Собеседник также рассказал, что на шее у мужчины было обнаружено одно резанное ранение, которое он, предположительно, получил уже находясь в воде.При этом старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что по данному факту следователи проводят проверку.

https://ria.ru/20210621/rosgvardiya-1737946623.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия