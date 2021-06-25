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Культура
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В новом сезоне "Тайн следствия" ищут причину гибели известных фигуристов
В новом сезоне "Тайн следствия" ищут причину гибели известных фигуристов - РИА Новости, 25.06.2021
В новом сезоне "Тайн следствия" ищут причину гибели известных фигуристов
В Санкт-Петербурге стартовали съемки нового, 21 сезона детективного сериала "Тайны следствия", сообщили в пресс-службе телеканала "Россия-1". РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T13:37
2021-06-25T13:37
анна ковальчук
санкт-петербург
культура
кино и сериалы
новости культуры
россия-1 (телеканал)
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге стартовали съемки нового, 21 сезона детективного сериала "Тайны следствия", сообщили в пресс-службе телеканала "Россия-1".В сериале героиня Ковальчук продолжит работать со своей подругой Людмилой Колонковой (Ольга Павловец), которая вернется в Следственный комитет. Сыщицам вместе с коллегами предстоит расследовать череду жутких дел: убийство бизнесмена, гибель пары известных фигуристов, похищение дочери влиятельного предпринимателя и другие. Режиссер предстоящего сезона — Максим Демченко ("Паромщица", "Доктор Рихтер. Продолжение"). Вместе с Анной Ковальчук и Ольгой Павловец в детективном сериале также снимутся Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Андрей Шарков, Злата Ковальчук и другие.
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анна ковальчук, санкт-петербург, кино и сериалы, новости культуры, россия-1 (телеканал)

В новом сезоне "Тайн следствия" ищут причину гибели известных фигуристов

13:37 25.06.2021
 
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия-1"Кадр со съемок сериала "Тайны следствия"
Кадр со съемок сериала Тайны следствия
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия-1"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге стартовали съемки нового, 21 сезона детективного сериала "Тайны следствия", сообщили в пресс-службе телеканала "Россия-1".

"Обаятельный подполковник юстиции Мария Швецова (Анна Ковальчук) и ее профессиональная команда вновь бросают вызов жестокому миру преступности", — говорится в релизе.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия-1"Кадр со съемок сериала "Тайны следствия"
Кадр со съемок сериала Тайны следствия
1 из 3
Кадр со съемок сериала "Тайны следствия"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия-1"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия-1"Кадр со съемок сериала "Тайны следствия"
Кадр со съемок сериала Тайны следствия
2 из 3
Кадр со съемок сериала "Тайны следствия"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия-1"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия-1"Кадр со съемок сериала "Тайны следствия"
Кадр со съемок сериала Тайны следствия
3 из 3
Кадр со съемок сериала "Тайны следствия"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия-1"
1 из 3
Кадр со съемок сериала "Тайны следствия"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия-1"
2 из 3
Кадр со съемок сериала "Тайны следствия"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия-1"
3 из 3
Кадр со съемок сериала "Тайны следствия"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия-1"
В сериале героиня Ковальчук продолжит работать со своей подругой Людмилой Колонковой (Ольга Павловец), которая вернется в Следственный комитет. Сыщицам вместе с коллегами предстоит расследовать череду жутких дел: убийство бизнесмена, гибель пары известных фигуристов, похищение дочери влиятельного предпринимателя и другие.

"Личная жизнь тоже поставит перед Марией Сергеевной непростые вопросы, особенно когда на горизонте появится человек из ее прошлого", — отмечают в пресс-службе.

Режиссер предстоящего сезона — Максим Демченко ("Паромщица", "Доктор Рихтер. Продолжение").
Вместе с Анной Ковальчук и Ольгой Павловец в детективном сериале также снимутся Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Андрей Шарков, Злата Ковальчук и другие.
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КультураАнна КовальчукСанкт-ПетербургКино и сериалыНовости культурыРоссия-1 (телеканал)
 
 
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