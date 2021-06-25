https://ria.ru/20210625/taynysledstviya-1738565700.html

В новом сезоне "Тайн следствия" ищут причину гибели известных фигуристов

В новом сезоне "Тайн следствия" ищут причину гибели известных фигуристов - РИА Новости, 25.06.2021

В новом сезоне "Тайн следствия" ищут причину гибели известных фигуристов

В Санкт-Петербурге стартовали съемки нового, 21 сезона детективного сериала "Тайны следствия", сообщили в пресс-службе телеканала "Россия-1". РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T13:37

2021-06-25T13:37

2021-06-25T13:37

анна ковальчук

санкт-петербург

культура

кино и сериалы

новости культуры

россия-1 (телеканал)

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге стартовали съемки нового, 21 сезона детективного сериала "Тайны следствия", сообщили в пресс-службе телеканала "Россия-1".В сериале героиня Ковальчук продолжит работать со своей подругой Людмилой Колонковой (Ольга Павловец), которая вернется в Следственный комитет. Сыщицам вместе с коллегами предстоит расследовать череду жутких дел: убийство бизнесмена, гибель пары известных фигуристов, похищение дочери влиятельного предпринимателя и другие. Режиссер предстоящего сезона — Максим Демченко ("Паромщица", "Доктор Рихтер. Продолжение"). Вместе с Анной Ковальчук и Ольгой Павловец в детективном сериале также снимутся Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Андрей Шарков, Злата Ковальчук и другие.

https://ria.ru/20210616/manyunya-1737206420.html

санкт-петербург

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анна ковальчук, санкт-петербург, кино и сериалы, новости культуры, россия-1 (телеканал)