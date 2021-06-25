В новом сезоне "Тайн следствия" ищут причину гибели известных фигуристов
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия-1"Кадр со съемок сериала "Тайны следствия"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия-1"
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге стартовали съемки нового, 21 сезона детективного сериала "Тайны следствия", сообщили в пресс-службе телеканала "Россия-1".
"Обаятельный подполковник юстиции Мария Швецова (Анна Ковальчук) и ее профессиональная команда вновь бросают вызов жестокому миру преступности", — говорится в релизе.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия-1"Кадр со съемок сериала "Тайны следствия"
1 из 3
Кадр со съемок сериала "Тайны следствия"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия-1"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия-1"Кадр со съемок сериала "Тайны следствия"
2 из 3
Кадр со съемок сериала "Тайны следствия"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия-1"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия-1"Кадр со съемок сериала "Тайны следствия"
3 из 3
Кадр со съемок сериала "Тайны следствия"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия-1"
1 из 3
Кадр со съемок сериала "Тайны следствия"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия-1"
2 из 3
Кадр со съемок сериала "Тайны следствия"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия-1"
3 из 3
Кадр со съемок сериала "Тайны следствия"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия-1"
В сериале героиня Ковальчук продолжит работать со своей подругой Людмилой Колонковой (Ольга Павловец), которая вернется в Следственный комитет. Сыщицам вместе с коллегами предстоит расследовать череду жутких дел: убийство бизнесмена, гибель пары известных фигуристов, похищение дочери влиятельного предпринимателя и другие.
"Личная жизнь тоже поставит перед Марией Сергеевной непростые вопросы, особенно когда на горизонте появится человек из ее прошлого", — отмечают в пресс-службе.
Режиссер предстоящего сезона — Максим Демченко ("Паромщица", "Доктор Рихтер. Продолжение").
Вместе с Анной Ковальчук и Ольгой Павловец в детективном сериале также снимутся Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Андрей Шарков, Злата Ковальчук и другие.