https://ria.ru/20210625/tatary-1738613345.html

Сенатор назвала доклад ПАСЕ по крымским татарам необъективным

Сенатор назвала доклад ПАСЕ по крымским татарам необъективным - РИА Новости, 25.06.2021

Сенатор назвала доклад ПАСЕ по крымским татарам необъективным

Доклад Парламентской ассамблеи Совета Европы о положении крымских татар не имеет ничего общего с действительностью, заявила сенатор, член российской делегации в РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T15:06

2021-06-25T15:06

2021-06-25T15:06

россия

ирина рукавишникова

александр башкин

совет европы

парламентская ассамблея совета европы

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594936555_125:458:2952:2048_1920x0_80_0_0_fe2979d3c5bf58bb535379f68583e570.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Доклад Парламентской ассамблеи Совета Европы о положении крымских татар не имеет ничего общего с действительностью, заявила сенатор, член российской делегации в ПАСЕ Ирина Рукавишникова.Ранее ПАСЕ приняла резолюцию о положении крымских татар, в которой призвала российские власти прекратить применение в Крыму законодательства РФ, в частности, по вопросам, связанным с терроризмом и экстремизмом, и "в соответствии с международным правом использовать законы, действующие на Украине". Кроме того, согласно документу, ПАСЕ подтвердила непризнание "аннексии" Крыма и осудила "нарушения прав человека" в отношении крымских татар, включая убийства и насильственные исчезновения, которые, с точки зрения ассамблеи, не были эффективно расследованы."Ничего общего с реальностью этот доклад не имеет. А у мирового сообщества должна быть полная и объективная информация по ситуации в Крыму", - сказала Рукавишникова.Сенатор, которую цитирует пресс-служба Совфеда, подчеркнула, что авторы резолюции осознанно не говорят о тех изменениях, которые произошли в Крыму после воссоединения с Россией. "В документе нет объективной информации, так как докладчика не интересует реальная картина", - считает она.По словам Рукавишниковой, авторы доклада не стали общаться с представителями крымско-татарского населения, проживающими в настоящее время в Крыму, а подготовили свои выводы заочно.В свою очередь член делегации Александр Башкин отметил, что на крымско-татарском языке учат в 16 школах Крыма, 22 школы имеют специальные классы с обучением на этом языке. Еще в 333 школах этот язык как предмет изучают больше 30 тысяч школьников. За последние годы в Крыму построено 13 мечетей. В настоящее время ведется строительство еще 15. В Крыму действует единственный в мире Крымско-татарский театр, выпускаются национальные газеты и журналы.Сенатор пригласил коллег из ПАСЕ в любое время приехать в Крым и получить объективную и достоверную информацию.

https://ria.ru/20210624/krym-1738516549.html

https://ria.ru/20210624/krym-1738495863.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина рукавишникова , александр башкин, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, в мире