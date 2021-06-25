https://ria.ru/20210625/tatary-1738613345.html
Сенатор назвала доклад ПАСЕ по крымским татарам необъективным
Сенатор назвала доклад ПАСЕ по крымским татарам необъективным - РИА Новости, 25.06.2021
Сенатор назвала доклад ПАСЕ по крымским татарам необъективным
Доклад Парламентской ассамблеи Совета Европы о положении крымских татар не имеет ничего общего с действительностью, заявила сенатор, член российской делегации в РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:06
2021-06-25T15:06
2021-06-25T15:06
россия
ирина рукавишникова
александр башкин
совет европы
парламентская ассамблея совета европы
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Доклад Парламентской ассамблеи Совета Европы о положении крымских татар не имеет ничего общего с действительностью, заявила сенатор, член российской делегации в ПАСЕ Ирина Рукавишникова.Ранее ПАСЕ приняла резолюцию о положении крымских татар, в которой призвала российские власти прекратить применение в Крыму законодательства РФ, в частности, по вопросам, связанным с терроризмом и экстремизмом, и "в соответствии с международным правом использовать законы, действующие на Украине". Кроме того, согласно документу, ПАСЕ подтвердила непризнание "аннексии" Крыма и осудила "нарушения прав человека" в отношении крымских татар, включая убийства и насильственные исчезновения, которые, с точки зрения ассамблеи, не были эффективно расследованы."Ничего общего с реальностью этот доклад не имеет. А у мирового сообщества должна быть полная и объективная информация по ситуации в Крыму", - сказала Рукавишникова.Сенатор, которую цитирует пресс-служба Совфеда, подчеркнула, что авторы резолюции осознанно не говорят о тех изменениях, которые произошли в Крыму после воссоединения с Россией. "В документе нет объективной информации, так как докладчика не интересует реальная картина", - считает она.По словам Рукавишниковой, авторы доклада не стали общаться с представителями крымско-татарского населения, проживающими в настоящее время в Крыму, а подготовили свои выводы заочно.В свою очередь член делегации Александр Башкин отметил, что на крымско-татарском языке учат в 16 школах Крыма, 22 школы имеют специальные классы с обучением на этом языке. Еще в 333 школах этот язык как предмет изучают больше 30 тысяч школьников. За последние годы в Крыму построено 13 мечетей. В настоящее время ведется строительство еще 15. В Крыму действует единственный в мире Крымско-татарский театр, выпускаются национальные газеты и журналы.Сенатор пригласил коллег из ПАСЕ в любое время приехать в Крым и получить объективную и достоверную информацию.
https://ria.ru/20210624/krym-1738516549.html
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россия, ирина рукавишникова , александр башкин, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, в мире
Сенатор назвала доклад ПАСЕ по крымским татарам необъективным
Сенатор Рукавишникова назвала доклад ПАСЕ по крымским татарам необъективным
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Доклад Парламентской ассамблеи Совета Европы о положении крымских татар не имеет ничего общего с действительностью, заявила сенатор, член российской делегации в ПАСЕ Ирина Рукавишникова
.
Ранее ПАСЕ приняла резолюцию о положении крымских татар, в которой призвала российские власти прекратить применение в Крыму законодательства РФ, в частности, по вопросам, связанным с терроризмом и экстремизмом, и "в соответствии с международным правом использовать законы, действующие на Украине". Кроме того, согласно документу, ПАСЕ подтвердила непризнание "аннексии" Крыма и осудила "нарушения прав человека" в отношении крымских татар, включая убийства и насильственные исчезновения, которые, с точки зрения ассамблеи, не были эффективно расследованы.
"Ничего общего с реальностью этот доклад не имеет. А у мирового сообщества должна быть полная и объективная информация по ситуации в Крыму", - сказала Рукавишникова.
Сенатор, которую цитирует пресс-служба Совфеда, подчеркнула, что авторы резолюции осознанно не говорят о тех изменениях, которые произошли в Крыму после воссоединения с Россией
. "В документе нет объективной информации, так как докладчика не интересует реальная картина", - считает она.
По словам Рукавишниковой, авторы доклада не стали общаться с представителями крымско-татарского населения, проживающими в настоящее время в Крыму, а подготовили свои выводы заочно.
В свою очередь член делегации Александр Башкин
отметил, что на крымско-татарском языке учат в 16 школах Крыма, 22 школы имеют специальные классы с обучением на этом языке. Еще в 333 школах этот язык как предмет изучают больше 30 тысяч школьников. За последние годы в Крыму построено 13 мечетей. В настоящее время ведется строительство еще 15. В Крыму действует единственный в мире Крымско-татарский театр, выпускаются национальные газеты и журналы.
Сенатор пригласил коллег из ПАСЕ в любое время приехать в Крым и получить объективную и достоверную информацию.