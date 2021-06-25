https://ria.ru/20210625/tarify-1738527356.html

Эксперт призвала повысить тарифы на холодную воду

Эксперт призвала повысить тарифы на холодную воду - РИА Новости, 25.06.2021

Эксперт призвала повысить тарифы на холодную воду

Тарифы на холодную воду стоит поднять до экономически обоснованных, считает директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T04:33

2021-06-25T04:33

2021-06-25T04:33

россия

жкх

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156325/20/1563252043_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e891ee267c3532328bf810f7db5e6eea.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Тарифы на холодную воду стоит поднять до экономически обоснованных, считает директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.По ее словам, сейчас тарифы на холодную воду и канализацию самые низкие, притом что очистка сточных вод стоит недешево.Она считает, что при этом необходимо адресно субсидировать малоимущих граждан.

https://ria.ru/20210422/lgoty-1729542270.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жкх, москва, общество