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Эксперт призвала повысить тарифы на холодную воду
Эксперт призвала повысить тарифы на холодную воду - РИА Новости, 25.06.2021
Эксперт призвала повысить тарифы на холодную воду
Тарифы на холодную воду стоит поднять до экономически обоснованных, считает директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T04:33
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россия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Тарифы на холодную воду стоит поднять до экономически обоснованных, считает директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.По ее словам, сейчас тарифы на холодную воду и канализацию самые низкие, притом что очистка сточных вод стоит недешево.Она считает, что при этом необходимо адресно субсидировать малоимущих граждан.
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россия, жкх, москва, общество
Эксперт призвала повысить тарифы на холодную воду
04:33 25.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСчетчик учета горячей воды
Счетчик учета горячей воды - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Эксперт Елена Довлатова призвала поднять тарифы на холодную воду до экономически обоснованных

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Тарифы на холодную воду стоит поднять до экономически обоснованных, считает директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

"У водоканалов зачастую не хватает средств на качественные реагенты для очистки, модернизацию труб — ухудшается качество воды как в кранах граждан, так и в водоемах", - аргументировала свою точку зрения Довлатова, которую цитирует газета "Известия" Довлатова.

По ее словам, сейчас тарифы на холодную воду и канализацию самые низкие, притом что очистка сточных вод стоит недешево.
Она считает, что при этом необходимо адресно субсидировать малоимущих граждан.
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