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Эксперт призвала повысить тарифы на холодную воду
Эксперт призвала повысить тарифы на холодную воду - РИА Новости, 25.06.2021
Эксперт призвала повысить тарифы на холодную воду
Тарифы на холодную воду стоит поднять до экономически обоснованных, считает директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T04:33
2021-06-25T04:33
2021-06-25T04:33
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Тарифы на холодную воду стоит поднять до экономически обоснованных, считает директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.По ее словам, сейчас тарифы на холодную воду и канализацию самые низкие, притом что очистка сточных вод стоит недешево.Она считает, что при этом необходимо адресно субсидировать малоимущих граждан.
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россия, жкх, москва, общество
Эксперт призвала повысить тарифы на холодную воду
Эксперт Елена Довлатова призвала поднять тарифы на холодную воду до экономически обоснованных