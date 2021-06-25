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В ФАС рассказали о росте тарифов на ЖКУ с первого июля

В ФАС рассказали о росте тарифов на ЖКУ с первого июля - РИА Новости, 25.06.2021

В ФАС рассказали о росте тарифов на ЖКУ с первого июля

Тарифы на ЖКУ в России с первого июля увеличатся в среднем на 3,3 процента, пишут "Известия" с ссылкой на Федеральную антимонопольную службу. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T05:25

2021-06-25T05:25

2021-06-25T12:29

россия

жкх

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

москва

общество

экономика

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Тарифы на ЖКУ в России с первого июля увеличатся в среднем на 3,3 процента, пишут "Известия" с ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.Отмечается, что ежегодно тарифы на ЖКХ повышаются первого июля. Для каждого субъекта федерации существует собственная планка, которую нельзя превышать, при этом средний рост по стране должен находиться примерно на уровне инфляции.Отмечается, что служба контролирует соблюдение предельных индексов, чтобы не допустить необоснованного роста тарифов на ЖКУ. После изменения платы ведомство проанализирует данные органов регулирования и при выявлении нарушений выдаст компаниям предписания снизить тарифы."В тарифообразовании продолжится реализация принципа "инфляция минус", позволяющего не допускать индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции. Антимонопольная служба будет строго пресекать нарушения при установлении региональных тарифов", — цитирует газета слова представителя Федеральной антимонопольной службы.Добавляется, что, как указано в распоряжении правительства, в Чечне, к примеру, установлен порог 6,5 процента, в Якутии — шесть процентов, в Новгородской области — 6,4 процента, в Мурманской — 3,2 процента, в Магаданской — 3,8 процента, в Пензенской — 3,4 процента.

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россия, жкх, федеральная антимонопольная служба (фас россии), москва, общество, экономика