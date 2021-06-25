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В Калининграде осудили мужчину, осквернившего мемориал советским воинам
В Калининграде осудили мужчину, осквернившего мемориал советским воинам - РИА Новости, 25.06.2021
В Калининграде осудили мужчину, осквернившего мемориал советским воинам
Ранее судимый злоумышленник, осквернивший мемориал советским воинам в микрорайоне Чкаловск в Калининграде, где захоронено более 2 тысяч красноармейцев, получил... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:47
2021-06-25T16:47
россия
калининградская область
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 25 июн - РИА Новости. Ранее судимый злоумышленник, осквернивший мемориал советским воинам в микрорайоне Чкаловск в Калининграде, где захоронено более 2 тысяч красноармейцев, получил 1 год и 7 месяцев колонии строгого режима, сообщили журналистам в следственном управлении СК России по Калининградской области.Следствие установило, что 21 мая обвиняемый справил нужду возле стелы на территории мемориального комплекса. Видеозапись была размещена в соцсетях. На следующий день уроженца Кемеровской области, не имеющего регистрации в Калининградской области и постоянного места работы, задержали. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование этого дела в центральном аппарате СК."Задержанный в качестве подозреваемого по уголовному делу 31-летний ранее судимый мужчина в ходе предварительного следствия и в суде вину в совершении указанного преступления признал. Сегодня Центральным районным судом города Калининграда осужденному назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что мужчину признали виновным части 2 статьи 244 УК РФ (надругательство над местами захоронения). Приговор в законную силу не вступил.
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россия, калининградская область, калининград, происшествия
В Калининграде осудили мужчину, осквернившего мемориал советским воинам
16:47 25.06.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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В Калининграде осудили уроженца Кузбасса, осквернившего мемориал советским воинам

Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 25 июн - РИА Новости. Ранее судимый злоумышленник, осквернивший мемориал советским воинам в микрорайоне Чкаловск в Калининграде, где захоронено более 2 тысяч красноармейцев, получил 1 год и 7 месяцев колонии строгого режима, сообщили журналистам в следственном управлении СК России по Калининградской области.
Следствие установило, что 21 мая обвиняемый справил нужду возле стелы на территории мемориального комплекса. Видеозапись была размещена в соцсетях. На следующий день уроженца Кемеровской области, не имеющего регистрации в Калининградской области и постоянного места работы, задержали. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование этого дела в центральном аппарате СК.
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"Задержанный в качестве подозреваемого по уголовному делу 31-летний ранее судимый мужчина в ходе предварительного следствия и в суде вину в совершении указанного преступления признал. Сегодня Центральным районным судом города Калининграда осужденному назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что мужчину признали виновным части 2 статьи 244 УК РФ (надругательство над местами захоронения). Приговор в законную силу не вступил.
 
РоссияКалининградская областьКалининградПроисшествия
 
 
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