https://ria.ru/20210625/subsidii-1738628201.html
Комиссия Минцифры утвердила субсидии на поддержку ряда СМИ
Комиссия Минцифры утвердила субсидии на поддержку ряда СМИ - РИА Новости, 25.06.2021
Комиссия Минцифры утвердила субсидии на поддержку ряда СМИ
Конкурсная комиссия Минцифры РФ утвердила списки на получение субсидий в размере 32,5 миллионов рублей на поддержку федеральных печатных СМИ, 236,4 миллиона... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:23
2021-06-25T16:23
2021-06-25T16:23
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Конкурсная комиссия Минцифры РФ утвердила списки на получение субсидий в размере 32,5 миллионов рублей на поддержку федеральных печатных СМИ, 236,4 миллиона рублей - на региональные и 1,2 миллиона рублей - на СМИ для инвалидов, соответствующая информация опубликована на сайте Союза журналистов России."Конкурсная комиссия министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по распределению субсидий федеральным и региональным печатным СМИ успешно утвердила все списки. На заседании распределены средства федерального бюджета в следующих объемах: 32,5 миллионов рублей - на поддержку федеральных СМИ; 236,4 миллиона рублей - на поддержку региональных СМИ; 1,2 миллиона рублей - на поддержку СМИ для инвалидов", - говорится на сайте СЖР.Всего на двух заседаниях, по данным союза, распределено больше полумиллиарда рублей."В этом году на конкурс поступило более 1700 заявок (общая сумма 500 миллионов рублей). Заканчивается согласование формы контракта между Минцифры и редакциями. Обещано, что до конца сентября редакциям поступят средства", - отмечается на сайте.
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россия, союз журналистов россии, медиа - общество
Комиссия Минцифры утвердила субсидии на поддержку ряда СМИ
Минцифры распределило более полумиллиарда рублей на поддержку ряда российских СМИ
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Конкурсная комиссия Минцифры РФ утвердила списки на получение субсидий в размере 32,5 миллионов рублей на поддержку федеральных печатных СМИ, 236,4 миллиона рублей - на региональные и 1,2 миллиона рублей - на СМИ для инвалидов, соответствующая информация опубликована на сайте
Союза журналистов России.
"Конкурсная комиссия министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по распределению субсидий федеральным и региональным печатным СМИ успешно утвердила все списки. На заседании распределены средства федерального бюджета в следующих объемах: 32,5 миллионов рублей - на поддержку федеральных СМИ; 236,4 миллиона рублей - на поддержку региональных СМИ; 1,2 миллиона рублей - на поддержку СМИ для инвалидов", - говорится на сайте СЖР.
Всего на двух заседаниях, по данным союза, распределено больше полумиллиарда рублей.
"В этом году на конкурс поступило более 1700 заявок (общая сумма 500 миллионов рублей). Заканчивается согласование формы контракта между Минцифры и редакциями. Обещано, что до конца сентября редакциям поступят средства", - отмечается на сайте.