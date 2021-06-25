Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210625/subsidii-1738628201.html
Комиссия Минцифры утвердила субсидии на поддержку ряда СМИ
Комиссия Минцифры утвердила субсидии на поддержку ряда СМИ - РИА Новости, 25.06.2021
Комиссия Минцифры утвердила субсидии на поддержку ряда СМИ
Конкурсная комиссия Минцифры РФ утвердила списки на получение субсидий в размере 32,5 миллионов рублей на поддержку федеральных печатных СМИ, 236,4 миллиона... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:23
2021-06-25T16:23
россия
союз журналистов россии
медиа - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149840/66/1498406613_0:233:2815:1816_1920x0_80_0_0_7cee125130dc6a1d621dd713c1d45776.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Конкурсная комиссия Минцифры РФ утвердила списки на получение субсидий в размере 32,5 миллионов рублей на поддержку федеральных печатных СМИ, 236,4 миллиона рублей - на региональные и 1,2 миллиона рублей - на СМИ для инвалидов, соответствующая информация опубликована на сайте Союза журналистов России."Конкурсная комиссия министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по распределению субсидий федеральным и региональным печатным СМИ успешно утвердила все списки. На заседании распределены средства федерального бюджета в следующих объемах: 32,5 миллионов рублей - на поддержку федеральных СМИ; 236,4 миллиона рублей - на поддержку региональных СМИ; 1,2 миллиона рублей - на поддержку СМИ для инвалидов", - говорится на сайте СЖР.Всего на двух заседаниях, по данным союза, распределено больше полумиллиарда рублей."В этом году на конкурс поступило более 1700 заявок (общая сумма 500 миллионов рублей). Заканчивается согласование формы контракта между Минцифры и редакциями. Обещано, что до конца сентября редакциям поступят средства", - отмечается на сайте.
https://ria.ru/20210203/podderzhka-1595802725.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149840/66/1498406613_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_b17d430dd1db8f5878df946bae7848c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, союз журналистов россии, медиа - общество
Комиссия Минцифры утвердила субсидии на поддержку ряда СМИ
16:23 25.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКупюры на фабрике ФГУП "Гознак"
Купюры на фабрике ФГУП Гознак - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк

Минцифры распределило более полумиллиарда рублей на поддержку ряда российских СМИ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Конкурсная комиссия Минцифры РФ утвердила списки на получение субсидий в размере 32,5 миллионов рублей на поддержку федеральных печатных СМИ, 236,4 миллиона рублей - на региональные и 1,2 миллиона рублей - на СМИ для инвалидов, соответствующая информация опубликована на сайте Союза журналистов России.
"Конкурсная комиссия министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по распределению субсидий федеральным и региональным печатным СМИ успешно утвердила все списки. На заседании распределены средства федерального бюджета в следующих объемах: 32,5 миллионов рублей - на поддержку федеральных СМИ; 236,4 миллиона рублей - на поддержку региональных СМИ; 1,2 миллиона рублей - на поддержку СМИ для инвалидов", - говорится на сайте СЖР.
Всего на двух заседаниях, по данным союза, распределено больше полумиллиарда рублей.
"В этом году на конкурс поступило более 1700 заявок (общая сумма 500 миллионов рублей). Заканчивается согласование формы контракта между Минцифры и редакциями. Обещано, что до конца сентября редакциям поступят средства", - отмечается на сайте.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 10:38
Утверждены правила поддержки социально значимых проектов электронных СМИ
 
РоссияСоюз журналистов РоссииМедиа - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:12В ЮАР протестующие потребовали одобрить "Спутник V"
17:12Московская биржа будет отклонять заявки на ОФЗ от клиентов из США
17:08Россотрудничество рассказало о проблемах при работе в США и Чехии
17:07В Совфеде прокомментировали продление санкций Евросоюза
17:04Путин поблагодарил эмира Катара за участие в ПМЭФ
17:03Додон предостерег от призывов вывести миротворцев из Приднестровья
16:59В офисе Зеленского не считают санкции СНБО помехой для встречи с Путиным
16:57В СК рассказали о состоянии раненного в Ивановской области мужчины
16:57В Telegram появилась новая функция
16:55Глава Евросовета прокомментировал идею провести саммит Россия-ЕС
16:53Захарова назвала страны Балтии "прокси-шлюзом" для влияния США на Украине
16:52В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта
16:52Меркель призвала ЕС создать механизм информирования о российских "атаках"
16:49В Крыму два военных автомобиля попали в ДТП
16:48АТОР выяснила, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань
16:47В Калининграде осудили мужчину, осквернившего мемориал советским воинам
16:37Киргизия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
16:36Минобороны пригласило 133 страны на форум "Армия"
16:31Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
16:27В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19
Лента новостейМолния