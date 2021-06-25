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Житель Ивановской области открыл стрельбу по силовикам при задержании

Житель Ивановской области открыл стрельбу по силовикам при задержании - РИА Новости, 25.06.2021

Житель Ивановской области открыл стрельбу по силовикам при задержании

Житель Ивановской области открыл огонь по силовикам во время задержания, сообщили в Следственном комитете. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:01

2021-06-25T12:01

2021-06-25T16:03

следственный комитет россии (ск рф)

ивановская область

происшествия

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Житель Ивановской области открыл огонь по силовикам во время задержания, сообщили в Следственном комитете.Инцидент произошел в деревне Горяшино. Накануне вечером 58-летний мужчина выстрелил в своего знакомого. Пострадавшего госпитализировали, а злоумышленник скрылся с места преступления. Спустя несколько часов силовики установили, что подозреваемый находится дома в том же Горяшино.Во время задержания он начал стрельбу по бойцам СОБР, которым удалось обезвредить мужчину ответным огнем. От полученного ранения он скончался. У него в доме нашли автомат, при этом разрешения на хранение оружия у него не было.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

ивановская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обыск в доме "ивановского стрелка" Кадры МВД из Ивановской области, где был ликвидирован напавший на силовиков деревенский житель – он выстрелил в соседа и пытался скрыться, когда приехали силовики. 2021-06-25T12:01 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия