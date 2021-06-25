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Житель Ивановской области открыл стрельбу по силовикам при задержании
Житель Ивановской области открыл стрельбу по силовикам при задержании - РИА Новости, 25.06.2021
Житель Ивановской области открыл стрельбу по силовикам при задержании
Житель Ивановской области открыл огонь по силовикам во время задержания, сообщили в Следственном комитете. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:01
2021-06-25T12:01
2021-06-25T16:03
следственный комитет россии (ск рф)
ивановская область
происшествия
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Житель Ивановской области открыл огонь по силовикам во время задержания, сообщили в Следственном комитете.Инцидент произошел в деревне Горяшино. Накануне вечером 58-летний мужчина выстрелил в своего знакомого. Пострадавшего госпитализировали, а злоумышленник скрылся с места преступления. Спустя несколько часов силовики установили, что подозреваемый находится дома в том же Горяшино.Во время задержания он начал стрельбу по бойцам СОБР, которым удалось обезвредить мужчину ответным огнем. От полученного ранения он скончался. У него в доме нашли автомат, при этом разрешения на хранение оружия у него не было.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
ивановская область
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Обыск в доме "ивановского стрелка"
Кадры МВД из Ивановской области, где был ликвидирован напавший на силовиков деревенский житель – он выстрелил в соседа и пытался скрыться, когда приехали силовики.
2021-06-25T12:01
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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видео, следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия
Житель Ивановской области открыл стрельбу по силовикам при задержании
12:01 25.06.2021 (обновлено: 16:03 25.06.2021)
Житель Ивановской области открыл стрельбу по силовикам при задержании
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
Житель Ивановской области
открыл огонь по силовикам во время задержания, сообщили в Следственном комитете.
Инцидент произошел в деревне Горяшино. Накануне вечером 58-летний мужчина выстрелил в своего знакомого. Пострадавшего госпитализировали, а злоумышленник скрылся с места преступления.
Спустя несколько часов силовики установили, что подозреваемый находится дома в том же Горяшино.
Во время задержания он начал стрельбу по бойцам СОБР, которым удалось обезвредить мужчину ответным огнем. От полученного ранения он скончался. У него в доме нашли автомат, при этом разрешения на хранение оружия у него не было.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.