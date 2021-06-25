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СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике - РИА Новости, 25.06.2021
СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
Три человека погибли в результате стрельбы на пляже мексиканского курорта Тулум, сообщает местная газета Universal. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T07:16
2021-06-25T07:16
кинтана-роо
мексика
стрельба
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Три человека погибли в результате стрельбы на пляже мексиканского курорта Тулум, сообщает местная газета Universal.Неизвестные обстреляли людей на пляже Плайа-Параисо ("Райский пляж") недалеко от археологической зоны Тулума – одной из главных туристических достопримечательностей региона.Сообщается, что один человек погиб на месте, а другой скончался от ранений рядом с пляжными лежаками. Их товарищ пытался укрыться в близлежащем отеле, но также был настигнут и застрелен.На место трагедии прибыли сотрудники службы общественной безопасности штата Кинтана-Роо. Часть пляжной зоны оцеплена, ведется расследование.
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кинтана-роо, мексика, стрельба, в мире
СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:16 25.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция Мексики. Архив
Полиция Мексики. Архив - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский

Газета Universal сообщила о гибели трех человек при стрельбе на пляже курорта Тулум в Мексике

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Три человека погибли в результате стрельбы на пляже мексиканского курорта Тулум, сообщает местная газета Universal.
Неизвестные обстреляли людей на пляже Плайа-Параисо ("Райский пляж") недалеко от археологической зоны Тулума – одной из главных туристических достопримечательностей региона.
Сообщается, что один человек погиб на месте, а другой скончался от ранений рядом с пляжными лежаками. Их товарищ пытался укрыться в близлежащем отеле, но также был настигнут и застрелен.
На место трагедии прибыли сотрудники службы общественной безопасности штата Кинтана-Роо. Часть пляжной зоны оцеплена, ведется расследование.
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