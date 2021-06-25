https://ria.ru/20210625/strelba-1738531782.html

СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике

СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике - РИА Новости, 25.06.2021

СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике

Три человека погибли в результате стрельбы на пляже мексиканского курорта Тулум, сообщает местная газета Universal. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T07:16

2021-06-25T07:16

2021-06-25T07:16

кинтана-роо

мексика

стрельба

в мире

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Три человека погибли в результате стрельбы на пляже мексиканского курорта Тулум, сообщает местная газета Universal.Неизвестные обстреляли людей на пляже Плайа-Параисо ("Райский пляж") недалеко от археологической зоны Тулума – одной из главных туристических достопримечательностей региона.Сообщается, что один человек погиб на месте, а другой скончался от ранений рядом с пляжными лежаками. Их товарищ пытался укрыться в близлежащем отеле, но также был настигнут и застрелен.На место трагедии прибыли сотрудники службы общественной безопасности штата Кинтана-Роо. Часть пляжной зоны оцеплена, ведется расследование.

https://ria.ru/20210622/strelba-1738009147.html

кинтана-роо

мексика

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кинтана-роо, мексика, стрельба, в мире