https://ria.ru/20210625/strakhovka-1738579076.html

Туристам посоветовали страховаться от коронавируса при выезде за рубеж

Туристам посоветовали страховаться от коронавируса при выезде за рубеж - РИА Новости, 25.06.2021

Туристам посоветовали страховаться от коронавируса при выезде за рубеж

Ростуризм рекомендовал туристам в обязательном порядке страховаться от коронавируса при выезде за рубеж, сообщила в пятницу глава ведомства Зарина Догузова. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:44

2021-06-25T12:44

2021-06-25T12:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

зарина догузова

коронавирусы

новости - туризм

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ростуризм рекомендовал туристам в обязательном порядке страховаться от коронавируса при выезде за рубеж, сообщила в пятницу глава ведомства Зарина Догузова."Летом многие наши граждане традиционно едут на море, в том числе в другие страны, где при текущих ограничениях действуют свои правила госпитализации и лечения от коронавируса. Без страховки есть большой риск вообще остаться без медицинской помощи, либо ее стоимость будет значительно выше самого путешествия", - сказала Догузова журналистам."Поэтому, как и в прошлом году, мы призываем наших граждан обязательно приобретать медицинскую страховку, а туроператоров – информировать наших граждан как о возможностях страхования, так и о тех рисках, которые берет на себя турист, отказываясь это делать", - отметила она.Глава Ростуризма также сообщила, что ведомство проводит систематическую информационно-разъяснительную работу с бизнесом и туристами на предмет соблюдения всех необходимых мер предосторожности при путешествиях по России и в другие страны."Страхование здоровья является неотъемлемым элементом безопасности при поездках, особенно за рубеж, поэтому каждый турист должен в полной мере осознавать последствия отказа от приобретения страхового полиса", - добавила она.Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заметил, что зарубежный отпуск — личный риск и ответственность каждого человека. Вице-премьер Татьяна Голикова, докладывавшая о ситуации с COVID-19 в России, с этим согласилась. Путин также отметил, что у других стран нет никаких обязательств по лечению российских туристов.

https://ria.ru/20210625/dominikana-1738548781.html

https://ria.ru/20210618/turizm-1737500549.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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