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Туристам посоветовали страховаться от коронавируса при выезде за рубеж
Туристам посоветовали страховаться от коронавируса при выезде за рубеж - РИА Новости, 25.06.2021
Туристам посоветовали страховаться от коронавируса при выезде за рубеж
Ростуризм рекомендовал туристам в обязательном порядке страховаться от коронавируса при выезде за рубеж, сообщила в пятницу глава ведомства Зарина Догузова. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:44
2021-06-25T12:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
зарина догузова
коронавирусы
новости - туризм
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ростуризм рекомендовал туристам в обязательном порядке страховаться от коронавируса при выезде за рубеж, сообщила в пятницу глава ведомства Зарина Догузова."Летом многие наши граждане традиционно едут на море, в том числе в другие страны, где при текущих ограничениях действуют свои правила госпитализации и лечения от коронавируса. Без страховки есть большой риск вообще остаться без медицинской помощи, либо ее стоимость будет значительно выше самого путешествия", - сказала Догузова журналистам."Поэтому, как и в прошлом году, мы призываем наших граждан обязательно приобретать медицинскую страховку, а туроператоров – информировать наших граждан как о возможностях страхования, так и о тех рисках, которые берет на себя турист, отказываясь это делать", - отметила она.Глава Ростуризма также сообщила, что ведомство проводит систематическую информационно-разъяснительную работу с бизнесом и туристами на предмет соблюдения всех необходимых мер предосторожности при путешествиях по России и в другие страны."Страхование здоровья является неотъемлемым элементом безопасности при поездках, особенно за рубеж, поэтому каждый турист должен в полной мере осознавать последствия отказа от приобретения страхового полиса", - добавила она.Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заметил, что зарубежный отпуск — личный риск и ответственность каждого человека. Вице-премьер Татьяна Голикова, докладывавшая о ситуации с COVID-19 в России, с этим согласилась. Путин также отметил, что у других стран нет никаких обязательств по лечению российских туристов.
https://ria.ru/20210625/dominikana-1738548781.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, зарина догузова, коронавирусы, новости - туризм, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), владимир путин, в мире
Туристам посоветовали страховаться от коронавируса при выезде за рубеж
12:44 25.06.2021
 
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© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ростуризм рекомендует туристам страховаться от коронавируса при выезде за рубеж

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ростуризм рекомендовал туристам в обязательном порядке страховаться от коронавируса при выезде за рубеж, сообщила в пятницу глава ведомства Зарина Догузова.
"Летом многие наши граждане традиционно едут на море, в том числе в другие страны, где при текущих ограничениях действуют свои правила госпитализации и лечения от коронавируса. Без страховки есть большой риск вообще остаться без медицинской помощи, либо ее стоимость будет значительно выше самого путешествия", - сказала Догузова журналистам.
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"Поэтому, как и в прошлом году, мы призываем наших граждан обязательно приобретать медицинскую страховку, а туроператоров – информировать наших граждан как о возможностях страхования, так и о тех рисках, которые берет на себя турист, отказываясь это делать", - отметила она.
Глава Ростуризма также сообщила, что ведомство проводит систематическую информационно-разъяснительную работу с бизнесом и туристами на предмет соблюдения всех необходимых мер предосторожности при путешествиях по России и в другие страны.
"Страхование здоровья является неотъемлемым элементом безопасности при поездках, особенно за рубеж, поэтому каждый турист должен в полной мере осознавать последствия отказа от приобретения страхового полиса", - добавила она.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заметил, что зарубежный отпуск — личный риск и ответственность каждого человека. Вице-премьер Татьяна Голикова, докладывавшая о ситуации с COVID-19 в России, с этим согласилась. Путин также отметил, что у других стран нет никаких обязательств по лечению российских туристов.
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