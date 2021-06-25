Туристам посоветовали страховаться от коронавируса при выезде за рубеж
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники Роспотребназора встречают пассажиров самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", прилетевших из турецкого города Анталия
Ростуризм рекомендует туристам страховаться от коронавируса при выезде за рубеж
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ростуризм рекомендовал туристам в обязательном порядке страховаться от коронавируса при выезде за рубеж, сообщила в пятницу глава ведомства Зарина Догузова.
"Летом многие наши граждане традиционно едут на море, в том числе в другие страны, где при текущих ограничениях действуют свои правила госпитализации и лечения от коронавируса. Без страховки есть большой риск вообще остаться без медицинской помощи, либо ее стоимость будет значительно выше самого путешествия", - сказала Догузова журналистам.
"Поэтому, как и в прошлом году, мы призываем наших граждан обязательно приобретать медицинскую страховку, а туроператоров – информировать наших граждан как о возможностях страхования, так и о тех рисках, которые берет на себя турист, отказываясь это делать", - отметила она.
Глава Ростуризма также сообщила, что ведомство проводит систематическую информационно-разъяснительную работу с бизнесом и туристами на предмет соблюдения всех необходимых мер предосторожности при путешествиях по России и в другие страны.
"Страхование здоровья является неотъемлемым элементом безопасности при поездках, особенно за рубеж, поэтому каждый турист должен в полной мере осознавать последствия отказа от приобретения страхового полиса", - добавила она.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заметил, что зарубежный отпуск — личный риск и ответственность каждого человека. Вице-премьер Татьяна Голикова, докладывавшая о ситуации с COVID-19 в России, с этим согласилась. Путин также отметил, что у других стран нет никаких обязательств по лечению российских туристов.