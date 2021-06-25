https://ria.ru/20210625/ssha-1738672875.html

Посол России прокомментировал возможные санкции США

Посол России прокомментировал возможные санкции США - РИА Новости, 25.06.2021

Посол России прокомментировал возможные санкции США

Заявления о новых санкциях США против России не способствуют созданию позитивной атмосферы в отношениях, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T19:41

2021-06-25T19:41

2021-06-25T20:21

анатолий антонов

в мире

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Заявления о новых санкциях США против России не способствуют созданию позитивной атмосферы в отношениях, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток — 2"."Прозвучавшие слова о том, что в ближайшее время могут быть введены новые санкции, не способствуют созданию позитивной атмосферы. Я неоднократно говорил, что не решить никакие проблемы с помощью санкций. И жизнь в общем-то уже доказала, по-моему, всем, что чем больше вы на нас давите, тем тверже мы становимся в нашей позиции. Санкции - путь в никуда. У нас есть возможности, чтобы ответить на давление, на попытки изменить нашу внешнюю политику", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия 24"."Кстати, от американских санкций в первую очередь страдает американский бизнес. Американский бизнес сегодня заинтересован в том, чтобы находится на российском рынке. Кто бы что ни говорил, американцы не хотят уходить с российского рынка", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20210622/dollar-1738161590.html

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анатолий антонов, в мире, россия, сша