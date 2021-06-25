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Посол России прокомментировал возможные санкции США
Посол России прокомментировал возможные санкции США - РИА Новости, 25.06.2021
Посол России прокомментировал возможные санкции США
Заявления о новых санкциях США против России не способствуют созданию позитивной атмосферы в отношениях, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T19:41
2021-06-25T20:21
анатолий антонов
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Заявления о новых санкциях США против России не способствуют созданию позитивной атмосферы в отношениях, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток — 2"."Прозвучавшие слова о том, что в ближайшее время могут быть введены новые санкции, не способствуют созданию позитивной атмосферы. Я неоднократно говорил, что не решить никакие проблемы с помощью санкций. И жизнь в общем-то уже доказала, по-моему, всем, что чем больше вы на нас давите, тем тверже мы становимся в нашей позиции. Санкции - путь в никуда. У нас есть возможности, чтобы ответить на давление, на попытки изменить нашу внешнюю политику", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия 24"."Кстати, от американских санкций в первую очередь страдает американский бизнес. Американский бизнес сегодня заинтересован в том, чтобы находится на российском рынке. Кто бы что ни говорил, американцы не хотят уходить с российского рынка", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20210622/dollar-1738161590.html
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анатолий антонов, в мире, россия, сша
Посол России прокомментировал возможные санкции США
19:41 25.06.2021 (обновлено: 20:21 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаги России и США на здании американского посольства в Москве
Флаги России и США на здании американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Анатолий Антонов заявил, что возможные санкции США не способствуют позитивной атмосфере

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Заявления о новых санкциях США против России не способствуют созданию позитивной атмосферы в отношениях, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток — 2".
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"Прозвучавшие слова о том, что в ближайшее время могут быть введены новые санкции, не способствуют созданию позитивной атмосферы. Я неоднократно говорил, что не решить никакие проблемы с помощью санкций. И жизнь в общем-то уже доказала, по-моему, всем, что чем больше вы на нас давите, тем тверже мы становимся в нашей позиции. Санкции - путь в никуда. У нас есть возможности, чтобы ответить на давление, на попытки изменить нашу внешнюю политику", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия 24".
"Кстати, от американских санкций в первую очередь страдает американский бизнес. Американский бизнес сегодня заинтересован в том, чтобы находится на российском рынке. Кто бы что ни говорил, американцы не хотят уходить с российского рынка", - добавил дипломат.
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