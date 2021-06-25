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В США пообещали сравняться с ЕС в вопросе санкций против Белоруссии
В США пообещали сравняться с ЕС в вопросе санкций против Белоруссии - РИА Новости, 25.06.2021
В США пообещали сравняться с ЕС в вопросе санкций против Белоруссии
США в вопросе санкций против Белоруссии попытаются сравняться с Евросоюзом, который ввел секторальные экономические ограничения, заявила заместитель... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T18:28
2021-06-25T18:28
виктория нуланд
евросоюз
белоруссия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США в вопросе санкций против Белоруссии попытаются сравняться с Евросоюзом, который ввел секторальные экономические ограничения, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.Она назвала белорусского лидера "бандитом". "Лукашенко доказал, что он бандит не только в своей стране, но и международного масштаба", - заявила Нуланд.Высокопоставленный представитель американской администрации заявила, что нынешние власти Белоруссии поддерживает Москва, в том числе финансово. США в это время продолжают консультации с гражданским обществом и представителями белорусской оппозиции, сказала Нуланд.
https://ria.ru/20210625/sanktsii-1738520030.html
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виктория нуланд, евросоюз, белоруссия, сша, в мире
В США пообещали сравняться с ЕС в вопросе санкций против Белоруссии
18:28 25.06.2021
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

В США пообещали сравняться с Евросоюзом в вопросе санкций против Белоруссии

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США в вопросе санкций против Белоруссии попытаются сравняться с Евросоюзом, который ввел секторальные экономические ограничения, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"ЕС идет на один шаг впереди, введя секторальные санкции против белорусской экономики и тех сфер, от которых зависит (президент Белоруссии Александр) Лукашенко. Мы попытаемся сравняться в этом", - сказала Нуланд в ходе онлайн-семинара Американского совета по Германии.

Она назвала белорусского лидера "бандитом". "Лукашенко доказал, что он бандит не только в своей стране, но и международного масштаба", - заявила Нуланд.
Высокопоставленный представитель американской администрации заявила, что нынешние власти Белоруссии поддерживает Москва, в том числе финансово. США в это время продолжают консультации с гражданским обществом и представителями белорусской оппозиции, сказала Нуланд.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
Вчера, 00:46
Госсекретарь США прокомментировал введение санкций ЕС против Белоруссии
 
Виктория НуландЕвросоюзБелоруссияСШАВ мире
 
 
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