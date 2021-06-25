https://ria.ru/20210625/ssha-1738654085.html

В США пообещали сравняться с ЕС в вопросе санкций против Белоруссии

В США пообещали сравняться с ЕС в вопросе санкций против Белоруссии - РИА Новости, 25.06.2021

В США пообещали сравняться с ЕС в вопросе санкций против Белоруссии

США в вопросе санкций против Белоруссии попытаются сравняться с Евросоюзом, который ввел секторальные экономические ограничения, заявила заместитель... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T18:28

2021-06-25T18:28

2021-06-25T18:28

виктория нуланд

евросоюз

белоруссия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США в вопросе санкций против Белоруссии попытаются сравняться с Евросоюзом, который ввел секторальные экономические ограничения, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.Она назвала белорусского лидера "бандитом". "Лукашенко доказал, что он бандит не только в своей стране, но и международного масштаба", - заявила Нуланд.Высокопоставленный представитель американской администрации заявила, что нынешние власти Белоруссии поддерживает Москва, в том числе финансово. США в это время продолжают консультации с гражданским обществом и представителями белорусской оппозиции, сказала Нуланд.

https://ria.ru/20210625/sanktsii-1738520030.html

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория нуланд, евросоюз, белоруссия, сша, в мире