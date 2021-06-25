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Экс-мэр Липецка получил условный срок за превышение полномочий
Экс-мэр Липецка получил условный срок за превышение полномочий - РИА Новости, 25.06.2021
Экс-мэр Липецка получил условный срок за превышение полномочий
Суд приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего мэра Липецка Сергея Иванова за превышение должностных полномочий на посту главы Тербунского района... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T13:36
2021-06-25T13:36
россия
следственный комитет россии (ск рф)
липецк
тербунский район
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Суд приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего мэра Липецка Сергея Иванова за превышение должностных полномочий на посту главы Тербунского района области с ущербом в 3 миллиона рублей, сообщает следственное управление СК РФ по региону."Подсудимый, будучи главой Тербунского района, не имея полномочий по распоряжению полезными ископаемыми и выдаче разрешений на их добычу, позволил предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка", - говорится в сообщении.По данным следствия, в результате незаконной добычи песка ущерб превысил 3 миллиона рублей. Фигурант вину не признал."Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти... в государственных учреждениях, в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления сроком на 2 года", - сообщает следствие.Иванов был избран главой Липецка в декабре 2015 года на сессии горсовета, а 29 марта 2019 года горсовет отправил его в отставку. Вскоре Иванов был назначен главой Тербунского района Липецкой области.
https://ria.ru/20210424/arest-1729759437.html
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россия
липецк
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россия, следственный комитет россии (ск рф), липецк, тербунский район, происшествия
Экс-мэр Липецка получил условный срок за превышение полномочий
13:36 25.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

Экс-мэр Липецка получил три года лишения свободы условно за превышение полномочий

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Суд приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего мэра Липецка Сергея Иванова за превышение должностных полномочий на посту главы Тербунского района области с ущербом в 3 миллиона рублей, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"Подсудимый, будучи главой Тербунского района, не имея полномочий по распоряжению полезными ископаемыми и выдаче разрешений на их добычу, позволил предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в результате незаконной добычи песка ущерб превысил 3 миллиона рублей. Фигурант вину не признал.
"Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти... в государственных учреждениях, в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления сроком на 2 года", - сообщает следствие.
Иванов был избран главой Липецка в декабре 2015 года на сессии горсовета, а 29 марта 2019 года горсовет отправил его в отставку. Вскоре Иванов был назначен главой Тербунского района Липецкой области.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ЛипецкТербунский районПроисшествия
 
 
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