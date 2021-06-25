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В МИД Доминиканы заявили о готовности закупить вакцину "Спутник V"
В МИД Доминиканы заявили о готовности закупить вакцину "Спутник V" - РИА Новости, 25.06.2021
В МИД Доминиканы заявили о готовности закупить вакцину "Спутник V"
Правительство Доминиканской Республики изучает проект договора о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T00:33
2021-06-25T00:33
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
доминикана
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Правительство Доминиканской Республики изучает проект договора о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости замглавы доминиканского МИД Хосе Хулио Гомес.По его словам, переговоры о поставках вакцины вел доминиканский посол в Москве Ханс Данненберг. "Он подготовил проект типового контракта. Этот проект был направлен доминиканской стороне и сейчас изучается", - сказал замглавы МИД.Дипломат отметил, что ключевым пунктом переговоров является установление "точных дат" поставок препарата."Спутник V" одобрен в 68 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, доминикана, в мире
В МИД Доминиканы заявили о готовности закупить вакцину "Спутник V"
00:33 25.06.2021
 
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкВакцина "Гам Ковид Вак" (Sputnik V)
Вакцина Гам Ковид Вак (Sputnik V) - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Магда Гибелли
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В МИД Доминиканы заявил о готовности страны закупить российскую вакцину "Спутник V"

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Правительство Доминиканской Республики изучает проект договора о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости замглавы доминиканского МИД Хосе Хулио Гомес.
По его словам, переговоры о поставках вакцины вел доминиканский посол в Москве Ханс Данненберг. "Он подготовил проект типового контракта. Этот проект был направлен доминиканской стороне и сейчас изучается", - сказал замглавы МИД.
Дипломат отметил, что ключевым пунктом переговоров является установление "точных дат" поставок препарата.

"Доминиканская Республика готова приобрести "Спутник V", когда мы определим этот критерий, который очень важен для нас", - сказал он.

"Спутник V" одобрен в 68 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetДоминиканаВ мире
 
 
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