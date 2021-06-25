https://ria.ru/20210625/sputnik-v-1738519707.html

В МИД Доминиканы заявили о готовности закупить вакцину "Спутник V"

В МИД Доминиканы заявили о готовности закупить вакцину "Спутник V" - РИА Новости, 25.06.2021

В МИД Доминиканы заявили о готовности закупить вакцину "Спутник V"

Правительство Доминиканской Республики изучает проект договора о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T00:33

2021-06-25T00:33

2021-06-25T00:33

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

доминикана

в мире

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Правительство Доминиканской Республики изучает проект договора о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости замглавы доминиканского МИД Хосе Хулио Гомес.По его словам, переговоры о поставках вакцины вел доминиканский посол в Москве Ханс Данненберг. "Он подготовил проект типового контракта. Этот проект был направлен доминиканской стороне и сейчас изучается", - сказал замглавы МИД.Дипломат отметил, что ключевым пунктом переговоров является установление "точных дат" поставок препарата."Спутник V" одобрен в 68 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210623/sputnik-1738283590.html

россия

доминикана

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, доминикана, в мире