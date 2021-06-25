https://ria.ru/20210625/sputnik-1738693975.html

Ракета "Союз-2.1б" вывела спутник нового поколения на расчетную орбиту

Ракета "Союз-2.1б" вывела спутник нового поколения на расчетную орбиту - РИА Новости, 25.06.2021

Ракета "Союз-2.1б" вывела спутник нового поколения на расчетную орбиту

Ракета-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк, вывела на орбиту космический аппарат нового поколения в интересах Минобороны России,... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T23:37

2021-06-25T23:37

2021-06-25T23:37

россия

плесецк (космодром)

космос - риа наука

архангельская область

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк, вывела на орбиту космический аппарат нового поколения в интересах Минобороны России, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства."Стартовавшая сегодня, 25 июня, в 22.50 мск с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета-носитель (РН) среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат (КА) в интересах Минобороны России", - отметили в ведомстве.Как уточнили в Минобороны, старт ракеты и выведение космического аппарата прошли в штатном режиме.Это был второй пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2021 году. Предыдущий был успешно проведен с северного космодрома 2 февраля 2021 года.

https://ria.ru/20210322/raketa-1602255872.html

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россия, плесецк (космодром), космос - риа наука, архангельская область