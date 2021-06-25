В Италии предположили, что "Спутник V" никогда не получит одобрения ЕМА
14:40 25.06.2021 (обновлено: 14:55 25.06.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Премьер-министр Италии не исключил, что "Спутник V" никогда не получит одобрения ЕМА
РИМ, 25 июн - РИА Новости, Александр Логунов. Премьер Италии Марио Драги не исключил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" никогда не получит одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).
"Мы остановились на отдельных используемых вакцинах и констатировали, что российская вакцина еще не смогла получить и, возможно, никогда не получит одобрения ЕМА, а китайская вакцина, которая не подавала заявки, похоже, не соответствует требованиям по борьбе с пандемией, как показывает опыт Чили", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи европейских лидеров в Брюсселе, которая транслировалось в Youtube.
При этом Драги не объяснил причины своих предположений о перспективах российской вакцины.
"Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА. На прошлой неделе СМИ со ссылкой на источники сообщили, что одобрение вакцины в ЕС будет отложено из-за того, что не были соблюдены сроки по подаче запрошенной информации. При этом в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в ответ на эту публикацию сообщили, что "Спутник V" может получить регистрацию в ЕС в течение двух месяцев, инспекция GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика) EMA завершена, агентство представило позитивный отзыв, а информация о задержках не соответствует действительности.
В РФПИ подчеркнули, что сроки получения "Спутником V" регистрации EMA "стали объектом постоянных спекуляций со стороны прессы, ссылающейся на анонимные источники информации". В фонде считают, что подобные слухи "замедляют процесс регистрации". "РФПИ и Центр им. Гамалеи продолжают работу с EMA в рамках последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review), предполагающей постепенную подачу документов по запросу. Экспертиза продолжается, ни о каких задержках речи не идет", также отметили в РФПИ.