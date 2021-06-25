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Французы рассказали, за что нужно благодарить Путина
Французы рассказали, за что нужно благодарить Путина - РИА Новости, 25.06.2021
Французы рассказали, за что нужно благодарить Путина
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают недавнее заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости наладить "прямой контакт" с Россией... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:36
2021-06-25T16:17
россия
нато
евросоюз
ангела меркель
владимир путин
германия
сирия
сша
политика
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают недавнее заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости наладить "прямой контакт" с Россией и ее лидером Владимиром Путиным. Как отметили большинство комментаторов, существует единственный эффективный способ восстановить отношения с Москвой, а именно, "прекратить Евросоюзу подчиняться США"."Какое Меркель имеет право определять за нас наше отношение к России, которая более европейская страна, чем те же США?", — задался вопросом другой пользователь."Канцлер права в своих суждениях, однако она сама подчиняется диктату США", — сетует еще один читатель.Подписчик под ником Lucas K предположил, что в скором времени вместо Евросоюза появятся Соединенные штаты Европы.Нашлись и те, кто заявил о прекращении существования союза.В свою очередь, читатель под ником BHari призвал прекратить любые войны с Россией.Ранее канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в бундестаге, заявила о необходимости создать форматы диалога с Россией и Владимиром Путиным для решения спорных вопросов, а также разработать повестку общих стратегических интересов с Москвой, например, в области защиты климата, мира и безопасности, решения конфликта в Ливии и Сирии.
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россия, нато, евросоюз, ангела меркель, владимир путин, германия, сирия, сша, политика
Французы рассказали, за что нужно благодарить Путина
15:36 25.06.2021 (обновлено: 16:17 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Читатели Le Figaro призвали ЕС благодарить Владимира Путина за сохранение России как страны

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают недавнее заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости наладить "прямой контакт" с Россией и ее лидером Владимиром Путиным.
Как отметили большинство комментаторов, существует единственный эффективный способ восстановить отношения с Москвой, а именно, "прекратить Евросоюзу подчиняться США".
"Есть две проблемы: подчинение США и членство в НАТО, которая становится очень опасной из-за постоянных провокаций в отношении России на ее границах", — написал christ06.
"Какое Меркель имеет право определять за нас наше отношение к России, которая более европейская страна, чем те же США?", — задался вопросом другой пользователь.
Канцлер Германии Ангела Меркель делает заявление в конце первого дня встречи лидеров Европейского Союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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"Канцлер права в своих суждениях, однако она сама подчиняется диктату США", — сетует еще один читатель.
Подписчик под ником Lucas K предположил, что в скором времени вместо Евросоюза появятся Соединенные штаты Европы.
Нашлись и те, кто заявил о прекращении существования союза.
"В Европе нет политического единства", — считает marre detout.
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В свою очередь, читатель под ником BHari призвал прекратить любые войны с Россией.
"Мы в долгу перед Путиным за то, что он не позволил своей стране уйти в никуда. Что может быть хуже для Европы, чем гражданская война в России? Наконец, немцы и французы нуждаются в российском газе", —заключил он, добавив, что украинцы оказалась "в бутерброде" (между двух огней — Прим. Ред.), однако они сами несут ответственность за то, кто управляет их страной.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в бундестаге, заявила о необходимости создать форматы диалога с Россией и Владимиром Путиным для решения спорных вопросов, а также разработать повестку общих стратегических интересов с Москвой, например, в области защиты климата, мира и безопасности, решения конфликта в Ливии и Сирии.
 
РоссияНАТОЕвросоюзАнгела МеркельВладимир ПутинГерманияСирияСШАПолитика
 
 
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