https://ria.ru/20210625/sposob-1738618525.html

Французы рассказали, за что нужно благодарить Путина

Французы рассказали, за что нужно благодарить Путина - РИА Новости, 25.06.2021

Французы рассказали, за что нужно благодарить Путина

Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают недавнее заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости наладить "прямой контакт" с Россией... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T15:36

2021-06-25T15:36

2021-06-25T16:17

россия

нато

евросоюз

ангела меркель

владимир путин

германия

сирия

сша

политика

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают недавнее заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости наладить "прямой контакт" с Россией и ее лидером Владимиром Путиным. Как отметили большинство комментаторов, существует единственный эффективный способ восстановить отношения с Москвой, а именно, "прекратить Евросоюзу подчиняться США"."Какое Меркель имеет право определять за нас наше отношение к России, которая более европейская страна, чем те же США?", — задался вопросом другой пользователь."Канцлер права в своих суждениях, однако она сама подчиняется диктату США", — сетует еще один читатель.Подписчик под ником Lucas K предположил, что в скором времени вместо Евросоюза появятся Соединенные штаты Европы.Нашлись и те, кто заявил о прекращении существования союза.В свою очередь, читатель под ником BHari призвал прекратить любые войны с Россией.Ранее канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в бундестаге, заявила о необходимости создать форматы диалога с Россией и Владимиром Путиным для решения спорных вопросов, а также разработать повестку общих стратегических интересов с Москвой, например, в области защиты климата, мира и безопасности, решения конфликта в Ливии и Сирии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/es-1738554846.html

https://ria.ru/20210618/vrazumlenie-1737569558.html

россия

германия

сирия

сша

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россия, нато, евросоюз, ангела меркель, владимир путин, германия, сирия, сша, политика