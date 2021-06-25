Французы рассказали, за что нужно благодарить Путина
15:36 25.06.2021 (обновлено: 16:17 25.06.2021)
Читатели Le Figaro призвали ЕС благодарить Владимира Путина за сохранение России как страны
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают недавнее заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости наладить "прямой контакт" с Россией и ее лидером Владимиром Путиным.
Как отметили большинство комментаторов, существует единственный эффективный способ восстановить отношения с Москвой, а именно, "прекратить Евросоюзу подчиняться США".
"Есть две проблемы: подчинение США и членство в НАТО, которая становится очень опасной из-за постоянных провокаций в отношении России на ее границах", — написал christ06.
"Какое Меркель имеет право определять за нас наше отношение к России, которая более европейская страна, чем те же США?", — задался вопросом другой пользователь.
"Канцлер права в своих суждениях, однако она сама подчиняется диктату США", — сетует еще один читатель.
Подписчик под ником Lucas K предположил, что в скором времени вместо Евросоюза появятся Соединенные штаты Европы.
Нашлись и те, кто заявил о прекращении существования союза.
"В Европе нет политического единства", — считает marre detout.
В свою очередь, читатель под ником BHari призвал прекратить любые войны с Россией.
"Мы в долгу перед Путиным за то, что он не позволил своей стране уйти в никуда. Что может быть хуже для Европы, чем гражданская война в России? Наконец, немцы и французы нуждаются в российском газе", —заключил он, добавив, что украинцы оказалась "в бутерброде" (между двух огней — Прим. Ред.), однако они сами несут ответственность за то, кто управляет их страной.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в бундестаге, заявила о необходимости создать форматы диалога с Россией и Владимиром Путиным для решения спорных вопросов, а также разработать повестку общих стратегических интересов с Москвой, например, в области защиты климата, мира и безопасности, решения конфликта в Ливии и Сирии.