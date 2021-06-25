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Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущую девушку
Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущую девушку - РИА Новости, 25.06.2021
Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущую девушку
Спасатели вытащили тонущую девушку из Москва-реки, ее пришлось госпитализировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГОЧСиПБ. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T10:41
2021-06-25T10:41
2021-06-25T10:41
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Спасатели вытащили тонущую девушку из Москва-реки, ее пришлось госпитализировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГОЧСиПБ."Вечером 24 июня во время патрулирования Москва-реки спасателями ПСС "Фили" на берегу замечены люди, махающие руками и зовущие на помощь. Оказалось, что в 30 метрах от берега под воду ушла купавшаяся женщина. Спасатели, ориентируясь по указаниям очевидцев, нырнули в воду и подняли с глубины трех метров молодую девушку без сознания", - сказал собеседник агентства.По его словам, на борту катера спасатели провели реанимационные действия, уже на берегу пострадавшая пришла в сознание. По прибытии медицинской бригады и осмотра гражданки 2001 года рождения было принято решение о её дальнейшей госпитализации в больницу.
https://ria.ru/20210417/spasenie-1728735213.html
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Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущую девушку
Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущую девушку, она была госпитализирована