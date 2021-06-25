Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210625/sovy-1738636989.html
Птичий дозор: сова и филин на госслужбе в Кремле
Птичий дозор: сова и филин на госслужбе в Кремле - РИА Новости, 25.06.2021
Птичий дозор: сова и филин на госслужбе в Кремле
"Сотрудники" орнитологической службы ФСО – филин и полярная сова – защищают Кремль от ворон и других птиц, которые могут испортить государственное мероприятие или помешать туристам. Они не дают птицам гнездиться на этой территории и таким образом спасают памятники и культурные объекты от разрушения.
2021-06-25T17:08
2021-06-25T17:08
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738636749_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_a175a5fa01c6c15c94b8d9cda6aec5ea.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Птичий дозор: сова и филин на госслужбе в Кремле
«Сотрудники» орнитологической службы ФСО – филин и полярная сова – защищают Кремль от ворон и других птиц, которые могут испортить государственное мероприятие или помешать туристам. Они не дают птицам гнездиться на этой территории и таким образом спасают памятники и культурные объекты от разрушения.
2021-06-25T17:08
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738636749_0:0:481:360_1920x0_80_0_0_50d0fbf94185cfbf806e0a28e90ebde6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео
Птичий дозор: сова и филин на госслужбе в Кремле
"Сотрудники" орнитологической службы ФСО – филин и полярная сова – защищают Кремль от ворон и других птиц, которые могут испортить государственное мероприятие или помешать туристам. Они не дают птицам гнездиться на этой территории и таким образом спасают памятники и культурные объекты от разрушения.
2021-06-25T17:08
true
PT0M41S

Птичий дозор: сова и филин на госслужбе в Кремле

17:08 25.06.2021
 
Читать ria.ru в
"Сотрудники" орнитологической службы ФСО – филин и полярная сова – защищают Кремль от ворон и других птиц, которые могут испортить государственное мероприятие или помешать туристам. Они не дают птицам гнездиться на этой территории и таким образом спасают памятники и культурные объекты от разрушения.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Три человека погибли в ДТП на МКАД
08:27В Сиднее ввели локдаун из-за вспышки COVID-19
08:18В Приморье обрушилась часть автомобильного моста
08:16В Псковской области четыре человека пострадали из-за урагана
07:24Эксперт объяснил, зачем хакеры оставляют "русский след"
07:19В Германии оценили последствия в случае отключения России от SWIFT
06:56Фармрегулятор в США расширил предупреждения к вакцинам Pfizer и Moderna
06:49В бундестаге рассказали, как защитить "Северный поток — 2" от США
06:45В Киеве заявили о странном поведении еврокомиссара на встрече с Россией
06:27Депутат бундестага предостерег от новой гонки вооружений с Россией
06:23Кардиолог объяснила, как пациентам удается распознать скорый инфаркт
06:07При пожаре в Ивановской области погибли подросток и пожарный
06:02В бундестаге заявили о важности саммита ЕС с участием России
05:51Эксперт назвал пять способов охладить квартиру без кондиционера
05:22В Приморье арестовали мужчину, угрожавшего убить знакомую
05:11Рябков назвал условие подключения США к урегулированию на Украине
05:06В Германии оценили идею о компенсациях Украине по "Северному потоку — 2"
04:49Bloomberg: США и ФРГ обсуждают помощь Киеву из-за "Северного потока — 2"
04:20Китай угрожал остановить поставки вакцин на Украину, сообщило AP
04:15Россиянам назвали способ не сойти с ума в летних пробках
Лента новостейМолния