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Птичий дозор: сова и филин на госслужбе в Кремле
Птичий дозор: сова и филин на госслужбе в Кремле - РИА Новости, 25.06.2021
Птичий дозор: сова и филин на госслужбе в Кремле
"Сотрудники" орнитологической службы ФСО – филин и полярная сова – защищают Кремль от ворон и других птиц, которые могут испортить государственное мероприятие или помешать туристам. Они не дают птицам гнездиться на этой территории и таким образом спасают памятники и культурные объекты от разрушения.
2021-06-25T17:08
2021-06-25T17:08
2021-06-25T17:08
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Птичий дозор: сова и филин на госслужбе в Кремле
«Сотрудники» орнитологической службы ФСО – филин и полярная сова – защищают Кремль от ворон и других птиц, которые могут испортить государственное мероприятие или помешать туристам. Они не дают птицам гнездиться на этой территории и таким образом спасают памятники и культурные объекты от разрушения.
2021-06-25T17:08
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PT0M41S
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Птичий дозор: сова и филин на госслужбе в Кремле
"Сотрудники" орнитологической службы ФСО – филин и полярная сова – защищают Кремль от ворон и других птиц, которые могут испортить государственное мероприятие или помешать туристам. Они не дают птицам гнездиться на этой территории и таким образом спасают памятники и культурные объекты от разрушения.
2021-06-25T17:08
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PT0M41S
Птичий дозор: сова и филин на госслужбе в Кремле
"Сотрудники" орнитологической службы ФСО – филин и полярная сова – защищают Кремль от ворон и других птиц, которые могут испортить государственное мероприятие или помешать туристам. Они не дают птицам гнездиться на этой территории и таким образом спасают памятники и культурные объекты от разрушения.