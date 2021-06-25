Птичий дозор: сова и филин на госслужбе в Кремле

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Читать ria.ru в

"Сотрудники" орнитологической службы ФСО – филин и полярная сова – защищают Кремль от ворон и других птиц, которые могут испортить государственное мероприятие или помешать туристам. Они не дают птицам гнездиться на этой территории и таким образом спасают памятники и культурные объекты от разрушения.