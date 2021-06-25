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На соцсферу Никольского района Вологодчины выделят средства
На соцсферу Никольского района Вологодчины выделят средства - РИА Новости, 25.06.2021
На соцсферу Никольского района Вологодчины выделят средства
Порядка 2,8 миллиарда рублей из регионального и федерального бюджетов будут вложены до 2023 года в инфраструктуру Никольского района Вологодской области,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:45
2021-06-25T12:45
вологодская область
шарья
никольский район
урень
олег кувшинников
общество
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ВОЛОГДА, 24 июн – РИА Новости. Порядка 2,8 миллиарда рублей из регионального и федерального бюджетов будут вложены до 2023 года в инфраструктуру Никольского района Вологодской области, большая часть средств будет направлена на ремонт дорог, в первую очередь трассы Чекшино-Никольск, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников в ходе визита в район."Дорога Чекшино-Тотьма–Никольск – это дорога жизни для никольчан, она связывает отдаленные районы с Вологдой. И это самый протяженный объект национального проекта "Безопасные и качественные дороги" на территории области", - сказал губернатор.По его словам, в план дорожных работ на этот год также включен 5-километровый участок автодороги Урень – Шарья – Никольск до границы с Костромской областью и восемь улиц Никольска, требующих незамедлительного ремонта. Порядка 134 миллионов рублей в ближайшие три года потратят на объекты здравоохранения.Кроме того, около 270 миллионов рублей будут направлены на ремонт объектов культуры в районе и завершение нового корпуса никольской школы со столовой и спортзалом. "Мы получим большую современную столовую и великолепный спортзал, который по своим возможностям не уступает полноформатному ФОКу. Строительство объектов такого уровня должно стать нашим приоритетом не только в крупных городах, но и на сельских территориях", - отметил губернатор.
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шарья, никольский район, урень, олег кувшинников, общество

На соцсферу Никольского района Вологодчины выделят средства

12:45 25.06.2021
 
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ВОЛОГДА, 24 июн – РИА Новости. Порядка 2,8 миллиарда рублей из регионального и федерального бюджетов будут вложены до 2023 года в инфраструктуру Никольского района Вологодской области, большая часть средств будет направлена на ремонт дорог, в первую очередь трассы Чекшино-Никольск, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников в ходе визита в район.
"Дорога Чекшино-Тотьма–Никольск – это дорога жизни для никольчан, она связывает отдаленные районы с Вологдой. И это самый протяженный объект национального проекта "Безопасные и качественные дороги" на территории области", - сказал губернатор.
По его словам, в план дорожных работ на этот год также включен 5-километровый участок автодороги УреньШарья – Никольск до границы с Костромской областью и восемь улиц Никольска, требующих незамедлительного ремонта. Порядка 134 миллионов рублей в ближайшие три года потратят на объекты здравоохранения.
"На предыдущем градсовете, который прошел в 2018 году, мы выделили более 25 миллионов рублей на ремонт районной больницы. Сегодня мы увидели, что новым стенам должно соответствовать и новое оборудование, поэтому решили выделить более 23 миллионов рублей на современное оборудование и новую мебель. В ближайшее время полностью будет закрыт вопрос по дефициту врачей и среднего медперсонала. Вкупе с модернизацией материально-технической базы это даст мощный импульс развитию здравоохранения в районе", - сказал глава региона.
Кроме того, около 270 миллионов рублей будут направлены на ремонт объектов культуры в районе и завершение нового корпуса никольской школы со столовой и спортзалом. "Мы получим большую современную столовую и великолепный спортзал, который по своим возможностям не уступает полноформатному ФОКу. Строительство объектов такого уровня должно стать нашим приоритетом не только в крупных городах, но и на сельских территориях", - отметил губернатор.
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Вологодская областьШарьяНикольский районУреньОлег КувшинниковОбщество
 
 
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