На соцсферу Никольского района Вологодчины выделят средства
ВОЛОГДА, 24 июн – РИА Новости. Порядка 2,8 миллиарда рублей из регионального и федерального бюджетов будут вложены до 2023 года в инфраструктуру Никольского района Вологодской области, большая часть средств будет направлена на ремонт дорог, в первую очередь трассы Чекшино-Никольск, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников в ходе визита в район.
"Дорога Чекшино-Тотьма–Никольск – это дорога жизни для никольчан, она связывает отдаленные районы с Вологдой. И это самый протяженный объект национального проекта "Безопасные и качественные дороги" на территории области", - сказал губернатор.
По его словам, в план дорожных работ на этот год также включен 5-километровый участок автодороги Урень – Шарья – Никольск до границы с Костромской областью и восемь улиц Никольска, требующих незамедлительного ремонта. Порядка 134 миллионов рублей в ближайшие три года потратят на объекты здравоохранения.
"На предыдущем градсовете, который прошел в 2018 году, мы выделили более 25 миллионов рублей на ремонт районной больницы. Сегодня мы увидели, что новым стенам должно соответствовать и новое оборудование, поэтому решили выделить более 23 миллионов рублей на современное оборудование и новую мебель. В ближайшее время полностью будет закрыт вопрос по дефициту врачей и среднего медперсонала. Вкупе с модернизацией материально-технической базы это даст мощный импульс развитию здравоохранения в районе", - сказал глава региона.
Кроме того, около 270 миллионов рублей будут направлены на ремонт объектов культуры в районе и завершение нового корпуса никольской школы со столовой и спортзалом. "Мы получим большую современную столовую и великолепный спортзал, который по своим возможностям не уступает полноформатному ФОКу. Строительство объектов такого уровня должно стать нашим приоритетом не только в крупных городах, но и на сельских территориях", - отметил губернатор.