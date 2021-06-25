https://ria.ru/20210625/sotssfera-1738579615.html

На соцсферу Никольского района Вологодчины выделят средства

На соцсферу Никольского района Вологодчины выделят средства - РИА Новости, 25.06.2021

На соцсферу Никольского района Вологодчины выделят средства

Порядка 2,8 миллиарда рублей из регионального и федерального бюджетов будут вложены до 2023 года в инфраструктуру Никольского района Вологодской области,... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:45

2021-06-25T12:45

2021-06-25T12:45

вологодская область

шарья

никольский район

урень

олег кувшинников

общество

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ВОЛОГДА, 24 июн – РИА Новости. Порядка 2,8 миллиарда рублей из регионального и федерального бюджетов будут вложены до 2023 года в инфраструктуру Никольского района Вологодской области, большая часть средств будет направлена на ремонт дорог, в первую очередь трассы Чекшино-Никольск, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников в ходе визита в район."Дорога Чекшино-Тотьма–Никольск – это дорога жизни для никольчан, она связывает отдаленные районы с Вологдой. И это самый протяженный объект национального проекта "Безопасные и качественные дороги" на территории области", - сказал губернатор.По его словам, в план дорожных работ на этот год также включен 5-километровый участок автодороги Урень – Шарья – Никольск до границы с Костромской областью и восемь улиц Никольска, требующих незамедлительного ремонта. Порядка 134 миллионов рублей в ближайшие три года потратят на объекты здравоохранения.Кроме того, около 270 миллионов рублей будут направлены на ремонт объектов культуры в районе и завершение нового корпуса никольской школы со столовой и спортзалом. "Мы получим большую современную столовую и великолепный спортзал, который по своим возможностям не уступает полноформатному ФОКу. Строительство объектов такого уровня должно стать нашим приоритетом не только в крупных городах, но и на сельских территориях", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20210622/kovidmesta-1738078128.html

шарья

никольский район

урень

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шарья, никольский район, урень, олег кувшинников, общество