https://ria.ru/20210625/sostav-1738555360.html

В МИД ответили на вопрос о составе диппредставительств России и США

В МИД ответили на вопрос о составе диппредставительств России и США - РИА Новости, 25.06.2021

В МИД ответили на вопрос о составе диппредставительств России и США

Пока подвижек по вопросу состава диппредставительств России и США не наблюдается, заявил в пятницу замглавы российского МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:01

2021-06-25T11:01

2021-06-25T11:16

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СОЧИ, 25 июн - РИА Новости. Пока подвижек по вопросу состава диппредставительств России и США не наблюдается, заявил в пятницу замглавы российского МИД Сергей Рябков."Не знаю, о каких подвижках может идти речь: американцы, к сожалению, несмотря на обсуждение этой темы и до саммита, и фиксацию ее важности в ходе саммита, не готовы ничего менять в своей абсолютно деструктивной практике невыдачи виз персоналу наших загранучреждений, направляющимся туда на работу",- сказал Рябков журналистам.Соответственно, добавил он, "у нас пока нет никакого движения в этом вопросе навстречу американцам"."Поэтому ситуация такова, что здесь нужно действовать строго на основе взаимности",- подчеркнул замминистра.Москва не будет ставить препятствия, если США захотят заменить сотрудников посольства из числа россиян гражданами США, при этом потолок в 455 сотрудников сохраняется, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он отметил, что решение Москвы о том, что США не могут больше нанимать россиян или граждан третьих стран для работы в дипмиссии, остается в силе."Если американцы примут решение заместить этот персонал персонал в том или ином количестве командируемыми из США, то мы, разумеется, препятствовать этому не будем. Мы понимаем, что посольство должно функционировать. Но общий потолок, который был введен несколько лет назад, в 455 человек для США сохраняется", - сказал Рябков журналистам."Разумеется, если и когда американцы запросят визы на такой свой персонал для работы у нас, мы будем выдавать, исходя из действующей практики, а не каким-то иным образом", - отметил он.

https://ria.ru/20210622/dollar-1738161590.html

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москва, россия, сергей рябков, сша, в мире