Макрон назвал Россию важным соседом
© REUTERS / Philippe Desmazes/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время визита на юго-восток Франции
Макрон назвал Россию важным соседом, с которым надо вести стратегический диалог
ПАРИЖ, 25 июн – РИА Новости. Россия – важный сосед, с которым надо вести стратегический диалог, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что ему не нужен саммит ЕС для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Сегодня мы, наконец, строим начало стратегии по отношению к России... Это важный сосед, с которым мы должны вести стратегический диалог", - отметил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. По его словам, в этом плане на протяжении двух последних лет есть прогресс.
"Я вовсе не одержим саммитом 27 стран ЕС (с Россией), потому что он должен быть абсолютно взвешенным и единым. Я скажу вам честно, мне не нужен саммит Евросоюза, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Я встречался с ним несколько раз и я продолжу с ним видеться", - подчеркнул президент республики.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники написала, что лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос о приглашении президента РФ Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита РФ и ЕС принадлежит Меркель, она поддержана Макроном и должна быть обсуждена Евросоюзом, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на встречу РФ и ЕС. В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что европейские лидеры решили не проводить общий саммит с Россией.