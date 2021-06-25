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Макрон назвал Россию важным соседом
Макрон назвал Россию важным соседом - РИА Новости, 25.06.2021
Макрон назвал Россию важным соседом
Россия – важный сосед, с которым надо вести стратегический диалог, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что ему не нужен саммит ЕС для встречи с... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:47
2021-06-25T15:47
россия
гитанас науседа
эммануэль макрон
евросоюз
ангела меркель
дмитрий песков
франция
литва
в мире
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ПАРИЖ, 25 июн – РИА Новости. Россия – важный сосед, с которым надо вести стратегический диалог, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что ему не нужен саммит ЕС для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным."Сегодня мы, наконец, строим начало стратегии по отношению к России... Это важный сосед, с которым мы должны вести стратегический диалог", - отметил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. По его словам, в этом плане на протяжении двух последних лет есть прогресс."Я вовсе не одержим саммитом 27 стран ЕС (с Россией), потому что он должен быть абсолютно взвешенным и единым. Я скажу вам честно, мне не нужен саммит Евросоюза, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Я встречался с ним несколько раз и я продолжу с ним видеться", - подчеркнул президент республики.Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники написала, что лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос о приглашении президента РФ Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита РФ и ЕС принадлежит Меркель, она поддержана Макроном и должна быть обсуждена Евросоюзом, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на встречу РФ и ЕС. В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что европейские лидеры решили не проводить общий саммит с Россией.
https://ria.ru/20210624/sammit-1738381717.html
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россия, гитанас науседа, эммануэль макрон, евросоюз, ангела меркель, дмитрий песков, франция, литва, в мире
Макрон назвал Россию важным соседом
15:47 25.06.2021
 
© REUTERS / Philippe Desmazes/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время визита на юго-восток Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на юго-восток Франции - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© REUTERS / Philippe Desmazes/Pool

Макрон назвал Россию важным соседом, с которым надо вести стратегический диалог

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 июн – РИА Новости. Россия – важный сосед, с которым надо вести стратегический диалог, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что ему не нужен саммит ЕС для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Сегодня мы, наконец, строим начало стратегии по отношению к России... Это важный сосед, с которым мы должны вести стратегический диалог", - отметил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. По его словам, в этом плане на протяжении двух последних лет есть прогресс.
"Я вовсе не одержим саммитом 27 стран ЕС (с Россией), потому что он должен быть абсолютно взвешенным и единым. Я скажу вам честно, мне не нужен саммит Евросоюза, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Я встречался с ним несколько раз и я продолжу с ним видеться", - подчеркнул президент республики.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники написала, что лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос о приглашении президента РФ Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита РФ и ЕС принадлежит Меркель, она поддержана Макроном и должна быть обсуждена Евросоюзом, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на встречу РФ и ЕС. В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что европейские лидеры решили не проводить общий саммит с Россией.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 10:59
Глава МИД Украины оценил идею пригласить Россию на саммит ЕС
 
РоссияГитанас НауседаЭммануэль МакронЕвросоюзАнгела МеркельДмитрий ПесковФранцияЛитваВ мире
 
 
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