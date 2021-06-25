https://ria.ru/20210625/sosed-1738620570.html

Макрон назвал Россию важным соседом

Макрон назвал Россию важным соседом - РИА Новости, 25.06.2021

Макрон назвал Россию важным соседом

Россия – важный сосед, с которым надо вести стратегический диалог, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что ему не нужен саммит ЕС для встречи с... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T15:47

2021-06-25T15:47

2021-06-25T15:47

россия

гитанас науседа

эммануэль макрон

евросоюз

ангела меркель

дмитрий песков

франция

литва

в мире

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ПАРИЖ, 25 июн – РИА Новости. Россия – важный сосед, с которым надо вести стратегический диалог, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что ему не нужен саммит ЕС для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным."Сегодня мы, наконец, строим начало стратегии по отношению к России... Это важный сосед, с которым мы должны вести стратегический диалог", - отметил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. По его словам, в этом плане на протяжении двух последних лет есть прогресс."Я вовсе не одержим саммитом 27 стран ЕС (с Россией), потому что он должен быть абсолютно взвешенным и единым. Я скажу вам честно, мне не нужен саммит Евросоюза, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Я встречался с ним несколько раз и я продолжу с ним видеться", - подчеркнул президент республики.Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники написала, что лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос о приглашении президента РФ Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита РФ и ЕС принадлежит Меркель, она поддержана Макроном и должна быть обсуждена Евросоюзом, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на встречу РФ и ЕС. В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что европейские лидеры решили не проводить общий саммит с Россией.

https://ria.ru/20210624/sammit-1738381717.html

россия

франция

литва

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россия, гитанас науседа, эммануэль макрон, евросоюз, ангела меркель, дмитрий песков, франция, литва, в мире