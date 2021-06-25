https://ria.ru/20210625/soglashenie-1738585837.html
Мишустин подписал документ по ратификации соглашения о базе ВМФ в Судане
Мишустин подписал документ по ратификации соглашения о базе ВМФ в Судане - РИА Новости, 25.06.2021
Мишустин подписал документ по ратификации соглашения о базе ВМФ в Судане
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении на ратификацию соглашения с Суданом о создании пункта обеспечения ВМФ РФ, соответствующий... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T13:18
2021-06-25T13:18
2021-06-25T13:18
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении на ратификацию соглашения с Суданом о создании пункта обеспечения ВМФ РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."Одобрить и представить президенту РФ для внесения на ратификацию в Госдуму Федерального собрания РФ соглашение между РФ и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на территории Республики Судан, подписанное в Хартуме 23 июля 2019 года и в Москве 1 декабря 2020 года", - говорится в тексте документа.О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года, согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек.
https://ria.ru/20210602/sudan-1735227930.html
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михаил мишустин, госдума рф, москва, судан, вмф рф, безопасность
Мишустин подписал документ по ратификации соглашения о базе ВМФ в Судане
Премьер-министр Мишустин подписал документ по ратификации соглашения о базе ВМФ в Судане